Parla Kalpona Akter, che iniziò a lavorare a 12 anni e a 14 anni fece il primo sciopero: «La sostenibilità ecologica non è sinonimo di dignità». E lancia un appello: «I grandi marchi e i rivenditori, che si aggiudicano la fetta più grande del mercato, si facciano carico delle proprie responsabilità»

«La chiamano transizione verde, ma i posti di lavoro rimangono grigi nel tessile: serve cambiare rotta, a partire da un salario dignitoso». Attivista, fondatrice e direttrice del Bangladesh Center for Workers Solidarity, presidente della Bangladesh Garment & Industrial Workers Federation, solida federazione sindacale del settore, alle spalle importanti premi e riconoscimenti internazionali, Kalpona Akter è la leader sindacale più conosciuta di tutto il Bangladesh. Il Paese da 180 milioni di abitanti di cui più di quattro milioni, perlopiù donne, impiegati nel settore tessile del Ready Made Garments, quei capi d’abbigliamento prodotti in serie e spediti già confezionati di cui il Bangladesh è secondo esportatore al mondo, dopo la Cina.

Il settore è cruciale per l’economia, ma ha pesanti costi sociali ed ecologici, per l’energia consumata, per le emissioni di gas serra prodotte, per i rifiuti prodotti. Tanto che, secondo un rapporto del 2025 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (Unido), ogni anno vengono prodotte circa 600.000 tonnellate di rifiuti tessili preconfezionati. Sono quegli scarti di taglio che costellano come coriandoli le stradine dei quartieri malsani in cui vivono le operaie e gli operai, nella cintura industriale a nord di Dacca, gli stessi quartieri in cui da più di due settimane sono in corso proteste e manifestazioni per ottenere un aumento del salario minimo, dai 12.500 taka attuali al mese (circa 90 euro), a 32.000 (circa 220 euro).

Kalpona Akter conosce bene ciò di cui parla: «A 12 anni mia madre si è ammalata e sono dovuta entrare in fabbrica. Lavoravo 16-17 ore al giorno, in piedi, per uno stipendio mensile di circa quattro dollari», racconta nel suo ufficio di Dacca. «All’inizio accettavo la situazione perché non sapevo quanto avrei dovuto guadagnare. Avevo anzi la sensazione che i proprietari fossero così gentili da offrirmi un lavoro. In realtà, era un salario da fame». Se ne è resa conto soltanto quando ha scoperto il sindacato. «Ho seguito un corso del Solidarity Center, che poi sarebbe diventato l’Asian-American Free Labor Institute. Lo considero una seconda nascita: per la prima volta qualcuno mi diceva che ero un essere umano, ero una donna, ma ero anche una lavoratrice, e come tale avevo dei diritti: incredibile!». È così che a 14 anni «ho fatto il mio primo sciopero: su 1.800 lavoratori della fabbrica, a scioperare furono 92 uomini. Io sono stata l’unica ragazza». Da allora, non ha mai smesso di lottare per i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, «a partire dai diritti di genere, dai meccanismi di tutela delle ragazze e donne lavoratrici che subiscono soprusi e violenza di genere». E di un salario minimo di sussistenza: «Lo definisco salario di dignità, perché è l’unico che può conferire dignità al lavoro. E la dignità arriva solo quando hai un salario sufficiente per vivere, per far fronte alle spese personali e dei tuoi figli».

Anche per questo diffida dell’enfasi sulle cosiddette green factories del Bangladesh, Paese tra i meno responsabili delle emissioni di gas serra al mondo ma tra quelli che più scontano le conseguenze della crisi climatica, come hanno ricordato in questi giorni i delegati bangladesi alla Cop31, la Conferenza Onu sui cambiamenti climatici in corso ad Antalya, in Turchia. In collaborazione con Fair, l’organizzazione che coordina la Campagna Abiti Puliti, il Bangladesh Centre for Worker Solidarity diretto da Kalpona qualche mese fa ha dedicato un report alle green factories locali, quelle 250 fabbriche circa che hanno ottenuto la certificazione Leed (Leadership in Energy and Environmental Design) che premia sostenibilità ecologica degli edifici e riduzione dei consumi energetici. Sulla carta, sono un fiore all’occhiello del Bangladesh, un primato mondiale. Nella realtà, si legge nel rapporto, la certificazione non garantisce condizioni di lavoro dignitose, salari adeguati e presenza di sindacati, «essenziali per definire un’azienda che tutela i suoi lavoratori e lavoratrici».

Ce lo conferma Kalpona Akter: «Quello che abbiamo sempre constatato è che i posti di lavoro nelle fabbriche “verdi” sono in realtà “grigi”. Intendo dire che gli operai non guadagnano abbastanza per vivere. Non sono sindacalizzati, i loro diritti non sono tutelati. Sono esattamente come qualsiasi altro operaio di fabbrica del Paese». L’etichetta transizione verde rischia inoltre di nascondere i veri protagonisti di un processo complesso: «Si parla di transizione verde, ma non si parla mai della transizione che i lavoratori devono affrontare a causa dell’automazione. I posti di lavoro non vengono protetti, i lavoratori non vengono formati, le loro competenze non vengono aggiornate». In più, continua l’attivista, «non si parla mai dello stress che devono sopportare a causa dei cambiamenti climatici. Stiamo cercando di sensibilizzarli affinché inseriscano nei contratti collettivi aziendali o nazionali meccanismi di tutela dalle elevate temperature nei luoghi di lavoro, dallo stress da calore o da freddo». L’unico modo per assicurare una transizione giusta, che richiede investimenti in sistemi di ventilazione, isolamento o raffrescamento, conclude Kalpona Akter, «è che i grandi marchi e i rivenditori, coloro che si aggiudicano la fetta più grande della torta, si facciano carico delle proprie responsabilità. A ogni livello della filiera produttiva, tutti i lavoratori devono ricevere un salario dignitoso: è il primo passo».