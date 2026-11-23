La guerra tra Russia e Ucraina “approda” anche nel Mediterraneo. La conferma, dopo l’affondamento domenica della corvetta lanciamissili Merkury a Bengasi, principale porto della Libia orientale, è dello stesso Volodymyr Zelensky. Si tratta di una «operazione ucraina esemplare in risposta alla guerra condotta dalla Russia» ha scritto su X il leader di Kiev che ha pure ringraziato pubblicamente gli uomini del Servizio di sicurezza ucraino che hanno realizzato il raid. Secondo il governo libico di Tripoli la nave era ormeggiata nella base navale militare di Bengasi. Un attacco compiuto da «sette droni navali di produzione ucraina» che hanno affondato la Merkury mentre un elicottero Ka-27 «è stato distrutto» e la nave cargo Mv Angara, usata da Mosca «per trasportare armi», è stata «colpita» precisa il presidente ucraino. Il post di Zelensky è accompagnato da un video dei servizi (Sbu) che mostra chiaramente i piccoli siluri senza equipaggio che navigano in superficie mentre si schiantano contro i loro bersagli al largo di Bengasi. Un’operazione, secondo l’Sbu, che dimostra come la Marina russa «non ha rotte sicure, anche ben oltre il Mar Nero».

Un “secondo tempo mediterraneo” dopo l’attacco di sabato, sempre con droni di Kiev, contro il cargo russo Sparta II, impiegato per il trasporto di armi dall’esercito di Mosca, mentre navigava in acque internazionali del Golfo di Finlandia. Il Cremlino ha avvertito oggi del rischio di un allargamento del conflitto nel Mar Baltico dopo l’attacco alla Sparta II, mentre per ora si è limitato a «prendere atto» della dichiarazione di Zelensky su Bengasi.

Qualche incertezza sull’attacco nelle acque libiche. L’Sbu ha dichiarato che i droni che hanno colpito a Bengasi sono stati lanciati da una «nave madre» presente nella regione. Secondo Rbc Ukraine, che cita un rapporto dell’Institute for the Study of War, i due droni che hanno colpito la Merkury sarebbero, invece, stati lanciati da una base nella Libia occidentale, dove opera personale militare ucraino. Una serie di provocazioni che fa temere un allargamento del conflitto a nuovi fronti. Netta la presa di distanza del governo di unità nazionale di Tripoli: il conflitto tra Russia e Ucraina «non dà a nessuna delle due parti il diritto di condurre operazioni militari sul territorio libico o nelle sue acque territoriali» ha affermato il ministero degli Esteri libico. Dopo la guerra civile in Libia – che nel 2011 portò alla caduta di Gheddafi – l’Est del Paese, con Bengasi come sua roccaforte, è sotto il controllo del comandante militare Khalifa Haftar. L’Ovest è controllato invece dal Governo di unità nazionale, riconosciuto a livello internazionale e con sede a Tripoli. Osama Hamad, premier del governo filo russo di Bengasi, ha chiesto all’Onu di indagare sul sospetto che i droni navali «siano state lanciati dalla Libia occidentale» e di verificare la presenza di esperti militari ucraini nella zona.

L’episodio di Bengasi non è, tuttavia, una novità assoluta. A marzo Mosca aveva dichiarato che droni navali ucraini lanciati dalla Libia avevano attaccato la Arctic Metagaz che trasportava gas naturale liquefatto salpato dalla costa russa del Mare di Barents: la nave era affondata tra la Libia e Malta dopo aver preso fuoco. Kiev non ha rivendicato l’attacco.

Se la pressione militare è evidente – quella che l’Istituto di studio strategici di Kiev definisce una «escalation orizzontale» per costringere l’altra parte ad accettare le proprie condizioni – la via diplomatica che sembra essersi riaperta con il trilaterale del 10 e 11 novembre ad Abu Dhabi tra Russia e Ucraina con la mediazione degli Usa, resta sempre sotto traccia. Un nuovo round di colloqui trilaterali sull'Ucraina «si terrà presto, ma non c’è ancora certezza riguardo alle date» ha precisato il portavoce del Cremlino Peskov. Mosca starebbe valutando Abu Dhabi come possibile sede per il prossimo incontro che coinvolgerà Ucraina, Stati Uniti e Russia. Zelensky, nel confermare la disponibilità di Kiev, sta facendo pressione per una presenza al tavolo anche di delegati dell’Unione Europea.