Acquisti a rate e truffe digitali: l'altra faccia del Black Friday

Acquisti a rate e truffe digitali: l'altra faccia del Black Friday

Ci risiamo: torna la febbre da Black Friday (il venerdì dopo il Ringraziamento che negli Usa è il giorno dedicato ai saldi pre-natalizi) sta contagiando gli italiani, attratti dalla speranza di risparmiare qualcosa in un momento in cui gli stipendi sono sempre più leggeri. Ma dietro l’angolo c’è il rischio da un lato di rimanere vittime di truffe digitali, visto che un messaggio su due in genere è "falso", dall’altro di indebitarsi con il ricorso dei pagamenti in piccole rate, che sommate diventano debiti veri e propri.

Sei italiani su dieci sono pronti a fare acquisti. Il Codacons stima una spesa media di 262 euro, co un occhio rivolto ai regali di Natale. E questo anche se il 72% degli italiani considera gli sconti del Black Friday almeno in parte gonfiati. Per Confcommercio oltre la metà degli acquirenti prevede di spendere tra i 100 e i 300 euro, con oltre il 70% che si divideranno tra negozi fisici e quelli online. Uno studio di Boston consulting group infine prevede una spesa media di 280 euro.

L'appuntamento del Black Friday, che da singolo giorno si è spalmato su almeno una settimana di sconti, muoverà 4,3 miliardi di euro in Italia. Un piccolo tesoretto. Il rischio è che diventi una corsa agli acquisti finanziata a rate, spingendo i consumatori a spendere oltre le proprie possibilità. Il monito arriva da Adusbef che ricorda infatti il boom della formula "Buy Now Pay Later", molto diffusa negli acquisti online. Gli acquisti online effettuati con questa modalità - sottolinea Adusbef - sono passati in Italia da 1,9 miliardi nel 2022 a 7,9 miliardi nel 2025 (dati Fabi), con un aumento del +316%, e solo in occasione del Black Friday la formula Bnpl ha registrato lo scorso anno un incremento del +104% rispetto al 2024 (dati Crif) Il rischio tuttavia è che, approfittando delle promozioni, i consumatori attivino più pagamenti dilazionati anche per acquisti di piccolo valore, convincendosi che ogni singola rata sia sostenibile. Ma sommando le rate di decine di acquisti, il conto mensile può diventare pesante. "Il compra ora paga dopo viene spesso presentato come una soluzione semplice, veloce e senza interessi - avverte il presidente di Adusbef Antonio Tanza -, ma proprio questa apparente assenza di costi e la rapidità con cui si conclude l'operazione possono favorire acquisti impulsivi. Il consumatore rischia di perdere la percezione della spesa effettiva".

Ma le preoccupazioni riguardano anche le truffe. Siti falsi e recensioni inventate, che condite con la variabile dell'intelligenza artificiale sono diventate sempre più "sofisticate". In partica un messaggio su due nasconde una truffa secondo gli esperti di sicurezza di Bitdefender Labs, secondo i quali a novembre sono aumentate le campagne fraudolente che viaggiano tramite email, sms e inserzioni social, anche su TikTok, imitando marchi noti con finti sconti fino al 90% o promesse di premi legati a volti celebri. E i software di intelligenza artificiale usati dai criminali rendono ancora più complesso individuare i raggiri, con testi più precisi e siti web che imitano quelli originali ma dietro i quali si nascondono pagine nate per raccogliere i dati sensibili dei navigatori.

Ultima nota negativa, ma non per importanza, è l’impatto ambientale: durante il Black Friday 45 milioni di pacchi viaggeranno in Italia pari a 60mila tonnellate di Co2 rilasciate in atmosfera, producendo circa 100mila tonnellate di rifiuti in carta e cartone, con un impatto ambientale non indifferente. A dirlo la Società italiana di medicina ambientale (Sima), che come ogni anno ricorda gli effetti della settimana di sconti in termini di inquinamento atmosferico.