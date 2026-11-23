La sua uscita era stata presentata come una questione di responsabilità personale e di sicurezza nazionale. Il suo ritorno, appena undici giorni dopo, evidenzia invece quanto Nvidia sia diventata dipendente dal suo fondatore e quanto il destino del colosso dei semiconduttori si intrecci ormai con gli equilibri politici di Washington. Jensen Huang torna alla guida di Nvidia, la società che ha costruito nel 1993 e trasformato nel principale protagonista mondiale della rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Il consiglio di amministrazione ha votato all'unanimità il suo reintegro come presidente e amministratore delegato, con effetto immediato. Una decisione che ribalta quanto era accaduto il 12 novembre - quando erano maturate le dimissioni di Huang, accettate dal board - che ha trovato il sostegno esplicito di Donald Trump: "Decisione giusta e opportuna, il Paese ha bisogno della leadership di Jensen in Nvidia". La reazione dei mercati è stata immediata: le azioni Nvidia sono balzate fino al 33% nel pre-market di Wall Street, recuperando sulla carta quasi 1.000 miliardi di dollari.

«Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha preso la decisione corretta e appropriata», ha scritto il presidente americano su Truth Social. Trump ha aggiunto che il governo degli Stati Uniti non ha ragioni per ritenere che il ritorno di Huang comporti rischi per la sicurezza nazionale e che non dispone di prove di una sua condotta illegale. Una presa di posizione che pesa inevitabilmente sulla vicenda. Il presidente aveva già manifestato nei giorni scorsi il proprio favore a una sua reintegrazione, nonostante le informazioni raccolte dall'intelligence americana sui rapporti del manager con una donna sospettata di lavorare per i servizi segreti cinesi. Trump ha comunque invitato Nvidia a proseguire le verifiche sul rispetto delle restrizioni statunitensi all'esportazione di semiconduttori, un dossier nel quale gli interessi commerciali dell'azienda si confrontano direttamente con le priorità strategiche di Washington.

La decisione del board segna una svolta tanto più significativa se si considera quanto era accaduto nelle ultime settimane. Huang aveva lasciato l'incarico il 12 novembre, dopo le rivelazioni sulle sue relazioni extraconiugali, compresa quella con Alice Huang, imprenditrice cinese ed ex dirigente di Megaspeed, società con sede a Singapore e importante cliente di Nvidia. La donna era finita sotto osservazione delle autorità americane, che sospettavano suoi rapporti con il Ministero della Sicurezza di Stato cinese. Secondo le informazioni pubblicate dal New York Times, Alice Huang avrebbe mantenuto contatti con un funzionario dell'intelligence di Pechino dalla primavera del 2025 fino all'autunno del 2026, durante il periodo della relazione con il fondatore di Nvidia.

Il caso aveva assunto una dimensione particolarmente delicata perché Megaspeed era stata oggetto di indagini per il sospetto trasferimento clandestino in Cina di processori Nvidia avanzati, in violazione delle restrizioni americane sulle esportazioni. Le autorità statunitensi stanno cercando di ricostruire anche questi passaggi. Non è stato tuttavia accertato che Alice Huang abbia effettivamente trasmesso informazioni riservate ai servizi cinesi, né che Huang fosse consapevole di eventuali attività di intelligence della donna. Pechino respinge le accuse. In un primo momento il manager aveva descritto i rapporti con Alice come normali interazioni commerciali, ammettendo successivamente la relazione. Erano inoltre emerse indiscrezioni su altri rapporti extraconiugali, almeno due dei quali avrebbero coinvolto dipendenti del gruppo.

Huang aveva riconosciuto i propri errori e lasciato l'incarico. Il presidente del consiglio, Harvey Jones, aveva inizialmente escluso un suo ritorno, mentre il direttore finanziario Colette Kress aveva assunto temporaneamente la guida della società. Ma la pressione per il reintegro è cresciuta rapidamente. Una petizione ha raccolto oltre 180mila firme, con il sostegno di Elon Musk e di una parte significativa dell'ecosistema tecnologico e finanziario. Anche Trump si è schierato pubblicamente a favore del fondatore, sostenendo che la sua permanenza al vertice fosse importante per Nvidia e per gli interessi industriali americani.

Il board ha infine cambiato orientamento dopo una serie di colloqui con il manager e dopo aver ricevuto indicazioni da esponenti di alto livello dell'amministrazione americana. Nella comunicazione ufficiale ha dichiarato di essere soddisfatto della sua trasparenza e della sua capacità di guidare l'azienda. Sulla base delle informazioni ricevute dal governo, ha inoltre escluso che il reintegro comporti un rischio per la sicurezza nazionale. Una valutazione che non chiude, tuttavia, il capitolo delle verifiche. Il consiglio ha istituito una commissione indipendente per accertare se Huang sia stato effettivamente oggetto di un'operazione di intelligence straniera e ha avviato la ricerca di un nuovo responsabile della compliance. Kress resterà direttore finanziario. Nvidia dovrà inoltre continuare a collaborare con le autorità nelle diverse indagini in corso, comprese quelle della Securities and Exchange Commission e del Dipartimento di Giustizia, che riguardano possibili irregolarità contabili e il sospetto contrabbando di chip verso la Cina.

I processori di Nvidia costituiscono l'infrastruttura materiale sulla quale si regge una parte crescente dell'economia dell'intelligenza artificiale. La sua leadership influenza gli investimenti dei grandi gruppi tecnologici, le strategie dei data center e gli equilibri della filiera globale dei semiconduttori. Huang ha costruito questa posizione attraverso una direzione fortemente personalizzata, mantenendo un controllo diretto sulle scelte industriali, sulla roadmap dei prodotti e sulle relazioni con i clienti più importanti. La sua uscita aveva dunque aperto un problema di successione che non riguardava soltanto il nome del prossimo amministratore delegato, ma la continuità stessa della strategia aziendale.

Il rialzo in Borsa segnala che gli investitori hanno interpretato il suo ritorno come una riduzione dell'incertezza sulla guida del gruppo. Ma il premio riconosciuto dal mercato al fondatore convive con un problema di governance. Una società della dimensione e della rilevanza strategica di Nvidia dovrebbe poter affrontare una crisi al vertice senza apparire priva di alternative credibili. La rapidità con cui il consiglio è passato dal rifiuto della reintegrazione alla decisione unanime di richiamarlo evidenzia il peso esercitato da Huang e dalla mobilitazione esterna. E solleva interrogativi sull'autonomia degli organi societari quando le pressioni degli investitori e della Casa Bianca convergono nella stessa direzione.

Trump ha scelto di privilegiare la continuità di un gruppo decisivo per la leadership americana nell'intelligenza artificiale. Il suo sostegno a Huang si colloca dentro una strategia nella quale Nvidia rappresenta contemporaneamente un campione industriale da difendere e un soggetto da sottoporre a rigorosi controlli sulle esportazioni verso la Cina. Le due esigenze non sono necessariamente incompatibili, ma rendono il rapporto tra Washington e il gruppo particolarmente delicato.