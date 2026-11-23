Da fuori è un anonimo condominio nel distretto di Carabanchel, prima periferia a sud-ovest di Madrid dove piccole palazzine storiche si alternano a maxi complessi di nuova costruzione. Via María Guerrero 1 è però il simbolo della lotta per la casa da quando, il 12 novembre 2025, lo sfratto di sei appartamenti (quasi metà del totale) cambia finale all'ultimo, con le camionette della polizia che vanno via mentre dall'altra parte cittadini e inquilini esultavano commossi.

Il caso di via María Guerrero 1 racconta anche le contraddizioni del mercato immobiliare spagnolo. L'edificio fu costruito nel 2009 dalla Inversiones Winner, nel pieno della crisi immobiliare. La società fallì poco dopo ma gli appartamenti senza abitabilità vennero comunque affittati, con utenze provvisorie e problemi burocratici. Nel 2023 la proprietà passa a Sareb – bad bank creata dal governo spagnolo nel 2012 per assorbire crediti deteriorati dopo la crisi economica – che avvia le procedure di sfratto. Gli inquilini scelgono di affrontare la questione insieme al Sindacato per la casa di Carabanchel. Nell'estate del 2025, otto famiglie ricevono una proposta di affitto sociale (avendone i requisiti) ma non firmano, contestando le condizioni proposte e chiedendo una negoziazione collettiva. A novembre 2025, gli altri sei nuclei affittuari evitano lo sgombero all'ultimo minuto. Sareb ha sempre rivendicato di aver agito secondo la legge e di aver chiesto la sospensione dello sfratto qualche giorno prima dell'intervento della polizia, ma le tensioni con gli inquilini restano alte, con il sindacato che contesta le clausole sociali del contratto, firmate a detta loro su pressione di Sareb.

Il resto della storia lo racconta il 41enne Alberto Guío, l'unico ad abitare qui da una decina d'anni: «A marzo abbiamo firmato i contratti con Sareb in tutto l'immobile». Cercare un altro alloggio sarebbe stato molto complicato: con il suo affitto da 550 euro per un monoblocco oggi Alberto potrebbe aspirare a una stanza. «Il pericolo però c'è sempre - aggiunge - perché le utenze non sono ancora regolarizzate. Poi ci sono verifiche sul nostro reddito, se migliora possono buttarci in strada il giorno dopo».

Alberto Guío, di professione sassofonista, è nato e cresciuto a Carabanchel: nel negozio in cui comprava dolci, oggi sorge un nuovo condominio con prezzi sui 6mila euro al metro quadro. «Da quartiere operaio, è diventato la Soho di Madrid, tra b&b ed ereditieri che speculano sulle case», spiega con amarezza. La parola che torna spesso è gentrificazione e perfino il vicino cantiere della metro viene visto con preoccupazione. «Non ci sono più la macelleria, la pescheria, il fruttivendolo, sostituiti dai supermercati, esco e in giro non conosco più nessuno», prosegue Alberto che esplode quando gli chiediamo cosa pensa del fatto che la casa sia centrale in queste elezioni. «Nessuno se n'è mai preoccupato, a destra come a sinistra. E ora si scopre che è il problema principale in Spagna. Gli unici a fare qualcosa sono stati i sindacati e i piccoli collettivi che hanno lavorato giorno dopo giorno, dimenticati da tutti. Solo così abbiamo tirato la testa fuori dal fango».