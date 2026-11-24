«Uno storico ha il diritto di scorgere un problema là dove un giudice deciderebbe un non luogo a procedere». Questa frase fulminante di Carlo Ginzburg mi è tornata in mente leggendo il capitolo sull’indimenticabile 1994 che Enrico Deaglio, cronista di quarant’anni di mafia, dedica a quel fatidico anno, nel suo ultimo volume dedicato al racconto dei decenni della nostra Repubblica: C’era una volta in Italia, gli anni Novanta (Feltrinelli). E, due giorni dopo, la frase è esplosa, dopo la notizia del suicidio di Gianni De Gennaro. Il 1994: anno davvero indimenticabile, che concludeva un periodo aperto con le stragi del ’92 e le indagini di Mani pulite (che azzeravano la classe politica degli anni ’70 e ’80) e concluso con le elezioni vinte da Berlusconi. Ma il 1994 è anche l’anno in cui prendevano il via quelle indagini sulla strage di via D’Amelio – con gli arresti nati dalle dichiarazioni del «falso pentito» Vincenzo Scarantino – che oggi tornano ad agitare, con l’inchiesta della procura di Caltanissetta, il nostro mondo politico e giudiziario. Deaglio ne fa un racconto a metà tra il romanzo e il giallo, che non dà risposte definitive ma (ri)apre domande sempre più complesse. In realtà le tante sentenze emesse dalle corti d’assise, grazie al lavoro della magistratura siciliana, ci dicono molto su quel periodo. Ma, come sempre accade di fronte a fenomeni criminali così ampi e profondi, molti interrogativi riemergono e con gli anni si moltiplicano. Una domanda percorre ogni pagina di Deaglio: perché ci sono voluti quindici anni e una dozzina di innocenti condannati all’ergastolo per scoprire che il racconto di Scarantino sulla strage di via D’Amelio era un depistaggio? Chiudendo il libro ci si può chiedere: "cosa si può sapere, ormai, dopo più di trent’anni?": Ma la domanda può essere ribaltata e cambiare segno: "cosa si può sapere soltanto dopo trent’anni?". Forse, solo i nostri nipoti, quando saranno aperti certi archivi, quando la nebbia si sarà alzata e la polvere posata, saranno capaci di scrivere la storia di questi decenni di assedio mafioso allo Stato e alla libera vita dei cittadini onesti. Ma sarà compito degli storici, non dei tribunali.

Carlo Ginzburg scriveva la frase che ho prima ricordato in un libro del 1991 significativamente intitolato «Il giudice e lo storico»: lo stesso titolo di un saggio che, nel 1939, Piero Calamandrei dedicava al rapporto tra Storia e Giustizia. Il lavoro del magistrato e quello dello storico hanno molte similitudini: entrambi sono chiamati ad accertare la verità indagando su fatti del passato e dunque devono basarsi su «dati preesistenti»; entrambi devono quindi servirsi di documenti e testimonianze che essi devono coordinare ed interpretare (per il magistrato sarà la «valutazione del materiale probatorio»; per lo storico è la «critica delle fonti»); entrambi devono avere diffidenza verso la prova orale, sempre soggetta (anche quando resa in buona fede) a confusioni temporali, contaminazioni, sovrapposizioni; entrambi devono essere prudenti nel valutare ipotesi e sospetti; entrambi devono essere imparziali e cercare l'«oggettività».

Ancora più interessanti delle similitudini sono le differenze tra i due mestieri, che Calamandrei ricordava. C’è, innanzitutto, una diversità che concerne, quasi sempre, l’oggetto: il magistrato (soprattutto penale) tende a ricostruire eventi sicuramente riconducibili ad azioni di una persona, calate nel contesto in cui sono avvenute. Anche lo storico lo fa. Ma a lui spetta un compito più ampio: collocare (e magari giustificare) queste azioni in una storia più profonda, e ricostruire fenomeni sociali, culture, mentalità, agire collettivi. Non solo: lo storico può individuare, in relazione al verificarsi di certi eventi, responsabilità morali e politiche (di una persona o, più spesso, di un gruppo di persone, un movimento di opinione, un partito) anche quando non vi sono responsabilità personali giuridicamente rilevanti. Inoltre, a parere di Calamandrei, al giudice deve esser inibita quella «irrequieta curiosità che spinge lo storico ad esplorare il mondo per tutti i versi e a prendere i suoi temi senza limiti di luogo e di tempo». Perché il giudice deve avere una «imparzialità spassionata e distaccata che il vero storico non potrebbe mai raggiungere perché nella scelta del tema vi è già la confessione di una preferenza». Non dimentichiamo che Calamandrei ha in mente solo il lavoro del giudice perché scrive in anni in cui l’odierno attivismo delle procure era impensabile (nel suo Elogio dei giudici scritto da un avvocato descrive il pubblico ministero come un «avvocato senza passione e un giudice senza imparzialità»). E ciò dovrebbe ricordarci che il modello di magistrato che avevano in mente i Costituenti era ben diverso da quello che si è definito dagli anni ’60 in poi. Ma questo è un altro discorso. Tornando ai giorni nostri, constatiamo che oggi il magistrato requirente ha, nella ricerca della prova, poteri enormemente maggiori rispetto ad uno storico. Un pubblico ministero può ricercare un documento con una perquisizione (in una casa, in uno studio, nell’archivio di una scuola). E quel documento può essere sequestrato (con limiti e procedure stabiliti dal codice). Lo storico, cui quel documento potrebbe essere assai utile, non può farlo. Il magistrato può far ricercare testimoni dalla polizia, farli accompagnare anche coercitivamente, metterli a confronto: tutti poteri che lo storico ovviamente non ha. Per non parlare delle intercettazioni che (con l’autorizzazione del giudice) il pubblico ministero può disporre non solo controllando i telefoni ma (con il c.d. trojan) seguendo un indagato in qualunque luogo, in qualunque circostanza, in qualunque momento. E, aggiungo io, per un lasso di tempo non superficialmente prorogato.

Ma proprio questi maggiori poteri dovrebbero far sentire al pubblico ministero una maggiore responsabilità nella delimitazione dei temi di indagine che egli si propone. Ed impedirgli di cadere in una trappola verso la quale, invece, proprio l’espansione del giudiziario e i suoi maggiori poteri, tendono a spingerlo: l’idea che al giudice spetti non solo affermare la Giustizia ma addirittura scrivere la Storia. Sappiamo bene che la ricerca storica ha negli atti giudiziari una fonte essenziale. Pensiamo al terrorismo rosso degli anni ’70: la sua ricostruzione storica sarebbe impossibile senza attingere alle centinaia di sentenze emesse dai Tribunali. Ma, ribadito questo punto indiscutibile, va ricordato con forza che il processo non si celebra per «fare verità storica» ma solo per accertare responsabilità individuali con riferimento a specifici reati. Il pubblico ministero non può aprire un fascicolo per accertare la verità storica di una certa vicenda. Tanto più quando i reati per cui si indaga sono prescritti o i loro possibili autori sono ormai morti.

C’è, in questa pericolosa illusione – la tentazione del "processo esemplare" – l’idea di una funzione "salvifica" dell’attività del magistrato. C’è l’immagine – diffusa nell’opinione pubblica – del giudice come unico argine contro un potere oscuro e a volte criminale. Partendo da questa idea ci si può avventurare su un terreno sdrucciolevole: il convincimento di dovere non soltanto affermare il diritto ma la Giustizia (con la G maiuscola), di dover combattere fenomeni, di moralizzare la società. La storia però ci insegna che coloro che credono di aver trovato le chiavi della Giustizia e della Verità, qualunque sia il campo in cui operano (la politica o la giustizia), sono particolarmente esposti al rischio di pensare di dover affermare la loro Verità senza troppo badare ai modi e ai mezzi. E allora faremmo bene a rileggerci Calamandrei.