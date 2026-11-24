«Entro il 2027 contiamo di raggiungere l’obiettivo stabilito». Il Guardasigilli Carlo Nordio sta per lasciare via Arenula in direzione Livorno, per inaugurare i nuovi 262 posti realizzati nel carcere Le Sughere nell’ambito del rinnovamento degli istituti di pena. Sui giornali appoggiati sulla sua scrivania spiccano ancora i titoli sul tragico suicidio del prefetto Gianni De Gennaro. Una vicenda su cui il ministro non intende per ora pronunciarsi: «Davanti a tanto dolore, solo un rispettoso silenzio e una devota preghiera», è il suo asciutto commento. Un mese fa, il 20 ottobre, il commissario straordinario nominato dal Governo nel 2024, Mario Doglio è stato ricevuto al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Sulla ragione di quella visita, menzionata nell'agenda giornaliera quirinalizia, non è stata diffusa alcuna precisazione ufficiale. Secondo fonti qualificate, Doglio ha presentato una «nota di sintesi» aggiornata sull’attuazione del «Piano per l’edilizia penitenziaria 2025-2027» (900 milioni di euro di budget totale, fondi già investiti, cronoprogramma con l’avanzamento delle opere, tempistica) al presidente della Repubblica, costantemente attento alla situazione delle carceri italiane e alla grave condizione di sovraffollamento che le affligge. In via Arenula, si confida che i cantieri possano essere completati entro l’estate o l’autunno del prossimo anno. E parte proprio da quel work in progress sul Piano - che Avvenire ha visionato - il colloquio col ministro della Giustizia.

Ministro Nordio, i detenuti sono ormai oltre quota 66mila, su 51mila posti tabellari. Sull’Italia incombe il rischio di nuove sanzioni della Corte europea dei diritti dell’uomo. Davvero entro il prossimo anno sarà attuato il Piano? La soluzione del sovraffollamento sarà il suo lascito di fine legislatura?

Mi consenta una premessa. Purtroppo, la situazione carceraria è la conseguenza di una sedimentazione pluridecennale di scarsi investimenti, perché - è spiacevole dirlo, ma è vero - l’impiego di risorse in quel settore non dà un riscontro elettorale. Ciò è accaduto con tutti i Governi precedenti. Perciò risolvere, o almeno ridurre quest’emergenza è stata per noi una priorità assoluta, non solo per ragioni costituzionali e di ordine pubblico, ma soprattutto etiche e vorrei aggiungere anche cristiane. In questi anni, ho visitato moltissime carceri: talune sono effettivamente vecchie, e vincolate dalle belle arti, come Regina Coeli. Ma altre ben organizzate, A Nisida stiamo persino restaurando il teatrino di Eduardo... Ma veniamo ai numeri: per arrivare a 10mila posti detentivi entro la fine del 2027, si stanno aprendo posti in singole Regioni.

Dove, nel dettaglio, signor ministro?

Le opere di manutenzione straordinaria fervono: sono appena stati creati 600 posti detentivi. Per i moduli, le imprese entrano a novembre e le prime opere dovrebbero essere completate entro primo trimestre dell’anno prossimo. Vado a mente: nell’ordine al momento ci sono i penitenziari di Biella, Palmi e Frosinone. Ma domani, lunedì 23 novembre, si inaugureranno 262 posti a Livorno. Poi quasi 200 tra Vibo Valentia e Reggio Calabria per la manutenzione straordinaria. E a dicembre arriveranno oltre 200 posti tra Alba e Alessandria. E ancora, tra aprile e maggio del 2027, 300 posti di San Vito al Tagliamento...

Diecimila posti in più, dunque, entro il prossimo anno. Ma il divario attuale fra capienza tabellare e presenze, sfiora le 15mila persone e per i provvedimenti giudiziari potrebbero aggiungersene altre. La legge sulla detenzione domiciliare terapeutica, da lei definita un provvedimento «epocale», dovrebbe portare 10mila detenuti dipendenti da droghe o alcol in comunità di recupero. Come procede l’attuazione?

L’aspetto più importante era il quadro normativo: senza questa legge la detenzione differenziata sarebbe stata impossibile. Con molte comunità abbiamo già stabilito accordi, anche se l ‘ultima parola spetta al magistrato di sorveglianza.

Alcuni enti lamentano la carenza di risorse...

Sono tempi difficili, ma stiamo facendo il possibile anche con l’aiuto di varie associazioni e del volontariato. Il cammino è stato tracciato: molto tossicodipendenti sono malati da aiutare, più che criminali da punire. E questo, ritengo, è un principio cristiano.

Nel frattempo nelle carceri si soffre, e molto. Da gennaio, altri 66 suicidi. Come state affrontando l’emergenza sanitaria e psichiatrica negli istituti?

I suicidi tra detenuti sono, purtroppo, un fardello di dolore comune a tutte le nazioni. E l’Italia non sta peggio delle altre democrazie. Mi lasci dire che tali tragedie non sono dovute al sovraffollamento, che anzi paradossalmente costituisce una forma di controllo interno, tanto che molti autolesionismi sono stati impediti dagli stessi compagni di cella. La loro causa risiede nella solitudine e nella disperazione: molti avvengono perfino nell’imminenza della liberazione, perché il detenuto teme di dover tornare in un mondo indifferente o addirittura ostile. Perciò stiamo intervenendo in due modi: il sostegno psicologico, per il quale abbiamo assunto più personale di quanto sia stato fatto negli ultimi anni, e soprattutto il lavoro. Per dire, dei 280 milioni di euro dei fondi di coesione, ben 260 sono impegnati per formazione lavoro e reinserimento di detenuti minori e persona in misura alternativa.

Già, il lavoro. Ricerche come il progetto “Recidiva Zero” dimostrano che la commissione di altri reati scende dal 70% al 2% per chi impara un mestiere. Ma oggi lavora, in media, solo un detenuto su tre.

Si tratta di una realtà a cui stiamo imprimendo una crescita. Con la Recidiva zero e altre iniziative, abbiamo trovato l’impiego per tanti detenuti, che svolgono attività manuali di cui le imprese e la società hanno estremo bisogno. Pensi che sul nuovo sito del Ministero, Arenula70 , stiamo pubblicando una piattaforma-vetrina dei prodotti del carcere, i cui proventi, oltre a fornire fondi per il pagamento del lavoro dei detenuti, vengono reinvestiti nel carcere. Invito chi ci legge a dare un’occhiata: sono prodotti di altissima qualità, a cominciare dei panettoni Giotto di Padova, ma anche esempi di grande creatività di marketing. Penso ai nomi dei vini, dei dolci, della pasta: «Banda Biscotti», «Cotti in fragranza», «Dolci evasioni», o i prodotti per la pelletteria «Borseggi». Mediaticamente, di queste buone notizie non si parla mai: come si dice, fa più effetto un albero che cade che una foresta che cresce.

Il referendum ha bocciato la separazione delle carriere. Col senno di poi, i tre anni spesi su quel fronte, lo scontro con l’Anm, la campagna referendaria non hanno sottratto energie ad altri fronti più necessari? Ha qualche rimpianto?

Francamente no, perché parallelamente alle riforme e al referendum abbiamo agito su tutti gli altri settori. Lo dicono i risultati: per la prima volta dalla nascita della Repubblica, l’organico della magistratura sarà completato, ed anzi aumentato. E abbiamo superato gli obiettivi posti dal Pnrr e ridotto, anche per merito della magistratura che voglio ringraziare, quasi della metà i tempi dei processi civili e penali. Sa qual è il mio unico rammarico?

Quale, ministro?

Quello di aver subito attacchi ingiustificati, come quello di voler sottoporre la magistratura sotto il controllo del governo. Una cosa che non c’entrava nulla col referendum e che, da magistrato, mi farebbe orrore. La verità è che probabilmente abbiamo commesso errori di comunicazione. Tutti.

Per centrare gli obiettivi del Pnrr, nei processi si sono ridotte le udienze in presenza a favore della trattazione scritta, con dispiacere dell’avvocatura. Ora si tornerà alla centralità dell’aula?

L’abbiamo già deciso: finita l’emergenza, che era determinata dal Covid, l’oralità del processo sarà ripristinata. La telematica e le videochiamate sono sicuramente utili, ma nulla può sostituire la presenza fisica delle parti, imputati, testi e avvocati.

Veniamo alla materia delle intercettazioni, resa più rovente ora dal caso De Gennaro. La sua intenzione, ministro, era di mettere fine al «circo mediatico-giudiziario». Ma restano irrisolti alcuni nodi: dalla riforma complessiva del processo penale alla disciplina del trojan... Cosa riuscirete a fare in questi ultimi mesi?

Al di là della vicenda De Gennaro, abbiamo già provveduto ad evitare che le persone estranee alle indagini fossero esposte alla gogna mediatica della pubblicazione delle intercettazioni. E in Parlamento sarà a breve approvata una legge più organica per attuare l’articolo 15 della Costituzione che afferma la sacralità della riservatezza, che costituisce il fondamento della stessa libertà.

Una delle spine del suo mandato resta la vicenda della scarcerazione con rimpatrio del generale libico Osama Almasri. La Corte costituzionale ha stabilito che la Procura di Roma potrà procedere contro la sua ex capo di gabinetto Giusi Bartolozzi per false dichiarazioni al pm, senza bisogno dell’autorizzazione della Camera. Come vive questa situazione?

Mi rammarico che gran parte dei mass media abbiano dato una versione a dir poco parziale della decisione della Consulta che, in realtà, ha accolto la parte più importante del nostro ricorso. E ha bacchettato severamente il Tribunale dei ministri, che non ha motivato la posizione della dottoressa Bartolozzi. Infatti, ora il processo a suo carico è in una situazione di stallo. Ed è possibile che si profili un nuovo conflitto di attribuzioni.

Da ultimo, ministro, le chiedo cosa farà alle prossime elezioni. Resterà in politica, come le chiede la premier, o tornerà ai suoi amati libri?

Beh, io penso che il centrodestra vincerà anche le prossime elezioni. Ma ritengo anche che per me, dopo aver battuto il record di longevità, l’esperienza ministeriale sia esaurita. Per il resto, seguirò le indicazioni di Giorgia Meloni, cui sarò sempre grato per l’opportunità che mi ha dato. Certo, la tentazione di tornare ai miei libri è grande, soprattutto a quelli sulle origini del cristianesimo: di recente ho avuto l’ardire di scrivere alcuni articoli sul processo a Gesù, per dimostrare che la Sua figura esce indenne anche dalla più rigorosa critica neotestamentaria. E poi vorrei dedicarmi di più a mia moglie, alla musica e allo sport. Dei miei gatti si è già parlato abbastanza.