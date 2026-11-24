«Sono preoccupato e indignato». Il presidente di Caritas italiana, l’arcivescovo di Matera-Irsina Benoni Ambarus , è sconcertato dagli articoli della manovra di bilancio che cercano nuove entrate dall’azzardo prevedendo agevolazioni e aumenti dell’offerta a fronte di un modesto aumento della tassazione con l’obiettivo di incassare circa 900 milioni in più. In sintesi, la manovra raddoppia la possibilità di puntate e vincite alle slot introducendo la quinta estrazione di Lotto e Superenalotto. Sul versante della tassazione l’imposta sulle somme giocate sale dal 24% al 25%. Sulle Videolottery l’imposta passa dall’8,6% al 9,6%. Secondo le stime degli esperti, nel 2029 si arriverebbe a puntare quasi 17 miliardi, quasi 4 in più dei 12,9 previsti senza le nuove regole. Poi le concessioni per i “Gratta e vinci” vengono prorogate senza gara al 31 dicembre 2029 come quelle per sale scommesse, slot e bingo, in cambio di nuovi pagamenti allo Stato.

I dati delle giocate dilaganti danno ragione a monsignor Ambarus. Solo in azzardo nel 2025 gli italiani hanno speso circa 3.144 euro a testa, più dell’imposta media versata da gran parte dei contribuenti. Siamo terzi al mondo dopo Usa e Giappone. La somma totale giocata è mostruosa: 165,2 miliardi di euro di puntate complessive, 64,4 dei quali - il 39% - attraverso l’azzardo fisico e 100,8 miliardi - il 61% del totale - attraverso l’azzardo online. Il web è sempre più frequentato dai minori e il 41% del denaro giocato si concentra nel sud e nelle isole, il 39% al nord e circa il 20% al centro. Il sogno della ricchezza facile viene continuamente incentivato, ma con quali conseguenze sociali ed economiche? Le preoccupazioni del presidente della Caritas italiana nascono dai report delle Caritas diocesane che incontrano ogni giorno le persone impoverite dall’azzardo. E sono state confermate poco più di un mesa fa dalla Corte costituzionale nella sentenza 172 sulla pubblicità, che ha elencato i danni sociali e sanitari da azzardo. Perché se le entrate statali sono note, le uscite sono coperte.

«Nell'approfondimento del Rapporto Povertà 2025 - prosegue Ambarus - Caritas italiana ha evidenziato come la diffusione dei punti di azzardo sul territorio faciliti l'accesso e come le perdite pesino maggiormente proprio sui territori più fragili. Dovei redditi sono più bassi, le perdite medie per contribuente tendono a essere più elevate. In sostanza, l'azzardo sottrae risorse a chi ne ha meno, ai poveri, alimentando l'illusione che una vincita possa rappresentare una via d'uscita dalle difficoltà economiche».

Concetto su cui insiste anche don Armando Zappolini, coordinatore della campagna “Mettiamoci in gioco” che riunisce 36 sigle dell’associazionismo, tra cui la Cgil, i comboniani, l’Azione Chiesa cattolica, Acli, i gesuiti, Libera, il Cnca. «Ormai - esordisce commentando la manovra - i numeri sono fuori controllo e purtroppo i dati dicono che la maggior parte delle entrate della raccolta dell’azzardo viene dalla fascia di giocatori compulsivi o patologici». Ma quanti sono? «In Italia - prosegue don Zappolini - si pensa che su 20 milioni circa di persone che hanno un rapporto con l’azzardo, 15 milioni lo facciano senza problemi particolari. Il problema è che quei 5 milioni compulsivi e patologici generano una spirale tremenda. La maggior parte delle entrate statali arriva così dai più poveri e invece di contrastare la povertà si contrastano i poveri perché aumentare le possibilità di gioco, raddoppiare il costo delle giocate e dei gratta e vinci serve soprattutto a rafforzare la compulsività e la dipendenza. Noi chiediamo invano da anni una legge non proibizioni sta che, però, regolamenti, che offra le fasce di protezione. L’abbiamo fatto con l’osservatorio sui rischi del gioco azzardo che è stato chiuso, con la legge sulla pubblicità che sta travalicando. Va trovato il modo di riscuotere un po’ meno miliardi salvando la vita delle persone. Anche lo sport è intossicato da queste pubblicità e addirittura le squadre di serie A quando vanno a giocare all’estero devono cambiare maglie perché infarcite di pubblicità vietate oltre confine. E quasi nessuno ne parla».

Il 30 novembre prossimo a Roma si terrà un evento organizzato dalla campagna dal titolo “Tempo di denuncia e strategie, il dilagare dell’azzardo e il crescente impoverimento delle persone” dove si proverà a mettere a fuoco strategie di sensibilizzazione . La relazione introduttiva sarà tenuta da Luciano Gualzetti , presidente della Consulta nazionale antiusura, sempre più allarmato dalla diffusione dell’azzardo. «Ormai una persona su due che si rivolge alle Fondazioni antiusura - spiega - ha problemi di sovraindebitamento con l’azzardo perché ha tentato la fortuna e si è rovinato. La speranza è che si rivolga a noi prima di passare dagli usurai. Dal punto di vista culturale, l’azzardo è diventato uno strumento per risolvere i problemi economici, ma sappiamo che li aggrava. Anche le pubblicità, sarebbero vietate, però aggirano il divieto pubblicizzando il gioco responsabile in modo che sembrano quasi pubblicità progresso. Così dicono che il consumatore viene educato a giocare responsabilmente, quindi scaricano su di lui le colpe. Siamo davanti a una situazione incomprensibile». Quale? «Nessuno - ragiona Gualzetti - vuole dirci come stanno le cose. A parte il messaggio non etico dell’arricchimento facile senza lavorare, un organo dello Stato, la Corte costituzionale elenca i danni socio sanitari dell’azzardo mentre un altro, il governo, vuole alzare l’offerta di consumo senza quantificare le uscite provocate dalla diffusione capillare,. E le imprese nascondono il fatto che stanno producendo qualcosa che rovina». La sfida per la società civile sembra molto difficile. Ma per monsignor Ambarus non si può più stare in silenzio.

«Nessuno parla di proibizionismo assoluto - conclude -, ma faccio un appello al buon senso delle istituzioni e del governo perché non è più tollerabile quello che sta succedendo. La prima cosa da fare con la manovra è cominciare a non ampliare l’offerta e poi alzare sempre di più la tassazione per non incoraggiare quest’industria. Insieme dobbiamo contenere questa specie di virus che devasta sempre più la società».