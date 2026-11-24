La scelta del giornalista e scrittore di sospendere le terapie per la sua patologia e di ricorrere alle cure palliative applica ciò che riconoscono la Costituzione e le leggi vigenti sul fine vita. Perché è stata raccontata un’altra storia?

Caro Direttore, credo vada ringraziato Avvenire per la corretta informazione con cui ha accompagnato la notizia della morte di Corrado Augias. Non altrettanto, purtroppo, può dirsi per altri che hanno colto l’occasione per elevare un peana a favore del suicidio assistito e dell’eutanasia. La lettura in questa chiave – è vero – poteva essere a prima vista plausibile. Augias infatti si era sempre detto a favore dell’eutanasia e aveva sostenuto le battaglie dei radicali e dell’Associazione Coscioni. Ma se avesse fatto ricorso all’eutanasia saremmo di fronte a una vera e propria notizia di reato: vi sarebbe stato, infatti, un medico intervenuto per affrettare la morte del paziente al di fuori della legge. Ciò anche se si fosse trattato di suicidio assistito, per il quale non ricorrevano i requisiti.

Temo però che si sia trattato “solo” di un episodio di disinformazione, utilizzando la fama del personaggio e le sue personali convinzioni a scopi di propaganda. La figlia di Augias, Natalia, in una lunga intervista sul Corriere della Sera del 21 novembre ha detto che suo padre era malato da 20 anni e che era consapevole gli restasse poco tempo, perché le sue condizioni erano molto peggiorate. La malattia pare fosse di natura oncologica e aveva portato a cadute e fratture con una importante perdita di autonomia. Natalia ha descritto anche il clima e il tono delle conversazioni in famiglia, informandoci che il tempo ultimo, come spesso accade a chi consapevolmente sente vicina la morte, è stato anche un’occasione per parlare in famiglia di cose grandi e piccole, fino alla fine. «Ha combattuto come un leone per lungo tempo e la lotta non ha fermato la sua energia vitale». Soltanto verso la fine Corrado Augias ha deciso di rinunciare alle terapie specifiche «perché alla sua età e nelle sue condizioni era ormai inutile» proseguirle.

A me medico una simile scelta non scandalizza affatto: il paziente, ormai vicino alla soglia dei 92 anni, ha deciso (giustamente) di evitare di trovarsi una condizione di accanimento terapeutico per una malattia ormai giunta al suo epilogo. Era suo diritto. Lo sarebbe stato anche se lo avesse deciso all’esordio della malattia. La nostra Costituzione prevede dal 1948 che nessun paziente può essere obbligato ad alcuna terapia (articolo 32, secondo comma, dopo il “diritto alle cure”). Augias ha saggiamente accettato che la sua lunga vita fosse ormai giunta al termine. Non limitandosi a voler interrompere le terapie, ha chiesto di entrare in un percorso di cure palliative ed è morto in modo tranquillo.

La palliazione, infatti, non cura la malattia ma serve proprio a evitare il dolore, il distress respiratorio e la sofferenza psicologica, sostenendo il paziente e la sua famiglia e accompagnandolo verso la fine. Va saputo infatti che dire “basta” – come risulta abbia fatto il giornalista e scrittore – vuol dire semplicemente sospendere le terapie, per fruire di un altro diritto riconosciuto in Italia: con la legge 38 del 2010 il nostro Paese si è infatti collocato all’avanguardia nel mondo riconoscendo il diritto alle cure palliative e alla terapia del dolore, aprendo anche alla sedazione profonda. Tutto legale, tutto eticamente lecito. Di più: dal 2017 è legge (numero 219) la possibilità di decidere la sospensione delle cure anche se l’esito prevedibile di questa decisione fosse la morte.

Cosa c’entri tutto questo con il suicidio assistito, e perché si insista a farlo abilmente intendere, davvero non si capisce. Spiegare invece che è il curante stesso a poter orientare il paziente verso le cure palliative in base a criteri di appropriatezza non solo mostra la buona medicina di cui questo Paese è capace ma significa anche fare buona informazione, promuovendo la conoscenza di un diritto alle cure di fine vita che è scolpito nel nostro ordinamento eppure – come si vede – è assai poco noto.

Ora Augias si confronta con Gesù, di cui ha parlato nei suoi libri. Noi possiamo solo pregare che possa scoprire la bellezza divina del suo volto.

Gian Luigi Gigli è stato direttore della Clinica Neurologica dell’Università di Udine

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