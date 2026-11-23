«Nel tempo in cui il dibattito sul fine vita rischia spesso di ridursi a uno scontro ideologico, siamo chiamati a rimettere al centro la persona, la sua dignità e la rete di relazioni che la sostiene». È uno dei passaggi del messaggio inviato dall'arcivescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, monsignor Davide Carbonaro, ai partecipanti del convegno "Io ho fatto la mia parte", dedicato al tema del fine vita e delle cure palliative nell'VIII centenario del Transito di san Francesco d'Assisi. Svoltosi nell'auditorium dell'Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, il convegno ha riunito medici, operatori sanitari, studiosi e rappresentanti del mondo ecclesiale per una riflessione multidisciplinare su una delle questioni più delicate del nostro tempo: l'accompagnamento della persona nella fase finale dell'esistenza. L'iniziativa è stata promossa nell'ambito delle celebrazioni francescane che ricordano gli ottocento anni dalla morte del Santo di Assisi.

Nel suo intervento, Carbonaro ha richiamato proprio l'esempio di san Francesco, sottolineando come il suo Transito rappresenti ancora oggi una lezione di umanità e di fede. «Francesco non affronta la morte nella solitudine o nell'abbandono, ma immerso in una trama di fraternità, preghiera, riconciliazione e affetto», osserva l'arcivescovo. «La sua vicenda ci ricorda che ogni persona, specialmente nella fragilità, ha bisogno di essere accompagnata e custodita». Il presule lucano evidenzia come la sfida contemporanea consista nel «riconoscere il valore inviolabile della vita umana in ogni sua fase» e nel costruire percorsi di cura capaci di rispondere alla sofferenza senza rinunciare alla dignità della persona. «La vera domanda non è soltanto quanto si vive, ma come si accompagna una persona a vivere fino all'ultimo istante della sua esistenza», scrive ancora Carbonaro, indicando nella prossimità e nella condivisione una risposta essenziale alle situazioni di maggiore vulnerabilità.

Particolarmente significativo il passaggio dedicato alle cure palliative. L'arcivescovo ribadisce che la posizione della Chiesa rifugge sia l'accanimento terapeutico sia ogni pratica che anticipi volutamente la morte. «Tra questi due estremi si apre uno spazio decisivo di responsabilità e di cura», afferma. «È il campo nel quale trovano posto le cure palliative, la terapia del dolore, l'accompagnamento psicologico e spirituale, la presenza dei familiari e degli operatori sanitari». Carbonaro, poi, parla di una «alleanza terapeutica e umana» che coinvolge medici, infermieri, familiari e comunità, chiamati a condividere il peso della sofferenza. «Quando non è più possibile guarire, resta sempre possibile curare», sottolinea nel messaggio. «E curare significa anzitutto non lasciare sola la persona, non farle mancare attenzione, ascolto e vicinanza».

Il convegno ha approfondito questi temi da diverse prospettive. Il direttore dell'Hospice del San Carlo e componente del Comitato nazionale per la bioetica, Marcello Ricciuti, ha posto l'attenzione sul ruolo delle cure palliative e sulla necessità di una maggiore conoscenza di questi percorsi assistenziali. La pedagogista e teologa Katia Roncalli ha proposto una lettura del Transito di san Francesco come testimonianza di speranza; la filosofa Luisa Sesino ha riflettuto sul significato del morire come compimento della vita; l'infermiera esperta di cure palliative domiciliari Magda Stain, il direttore della Medicina legale dell'Aor San Carlo Aldo Di Fazio, la psicologa clinica Giovanna Caloiro e il francescano padre Cesare Vaiani hanno offerto ulteriori contributi sul piano clinico, umano e spirituale.

Nelle conclusioni del suo messaggio, l'arcivescovo ha espresso l'auspicio che il confronto possa contribuire a una cultura della cura capace di guardare alla persona nella sua interezza. «Il modo in cui accompagniamo chi è fragile e sofferente dice molto della qualità umana e spirituale delle nostre comunità», scrive Carbonaro. Un richiamo che ha fatto da sfondo all'intera giornata di studio, caratterizzata dal tentativo di coniugare riflessione etica, esperienza clinica e tradizione francescana.