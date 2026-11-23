Sono 120 i rappresentanti della Federazione internazionale del ciclismo ricevuti stamani mattina in udienza da Leone XIV in occasione id un evento promosso dal Dicastero per la cultura e l’educazione. Tra loro ci sono personaggi del calibro di Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain, Vincenzo Nibali e non solo. Formano il gruppo campioni del passato e in attività, dirigenti sportivi, organizzatori delle maggiori competizioni internazionali (Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta a España), comprese quelle femminili, e personaggi del ciclismo paralimpico. A loro il Papa si rivolge ricordando il «passaggio dei ciclisti partecipanti al Giro d’Italia che ho accolto e benedetto proprio nei primi giorni del mio Pontificato», il 1° giugno 2025, in occasione dell'ultima tappa della corsa. Ma anche il suo messaggio sullo sport, contenuto nella lettera “La vita in abbondanza”, diffusa nel giorno della cerimonia di apertura delle ultime Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Assistere a «imprese sportive, così radicate nella cultura e nel tessuto sociale, va oltre il fatto agonistico», tanto che «le vittorie, ma anche le sconfitte, le gioie e le delusioni che avete affrontato esprimono i valori e le sfide dalle quali è costituita l’esistenza umana», ripete loro come aveva fatto allora rivolgendosi all’intera galassia dello sport.

Nello specifico il ciclismo «consente di cercare luoghi di silenzio e di contemplazione, nei quali coltivare l’ascolto del creato, fuori dal rumore e dal traffico cittadino» e «in una società che rischia di appiattire il rapporto con l’ambiente al livello funzionale della produzione e del consumo, lo stile umile della bicicletta può essere una proposta valida per promuovere la nostra vita interiore», nota il Papa. Sono due i testimoni di fede che Leone XIV sceglie per consegnarli in dono ai professionisti in udienza: la prima è la venerabile francese Madeleine Delbrêl, che, vissuta tra il 1904 e il 1964, da assistente sociale e mistica, dopo la conversione, si dedicò all’evangelizzazione di una società sempre più laica. È lei, ricorda Leone XIV, che descriveva il cammino di fede come un tragitto in bicicletta, in cui «non possiamo trovare fecondità “se non in movimento, se non in uno slancio”». L’altra immagine scelta dal Papa è quella della biciletta del beato don Giovanni Fornasini. La reliquia del sacerdote morto martire al 29 anni nel 1944 a Marzabotto, ora conservata a Bologna, ricorda lo zelo con cui in sella raggiungeva i diversi paesi a lui affidati per amministrare i sacramenti. Un esempio di come le due ruote possano essere «strumento di evangelizzazione», dice il Papa. Un’evangelizzazione, ricorda, che passa anche attraverso i pellegrinaggi in Vaticano dei ciclisti uniti dalla devozione alla propria patrona, la Madonna del Ghisallo, il cui santuario in Lombardia raccoglie ex voto di tanti amatori e professionisti del ciclismo. L’ultimo pensiero va infine a «ai ciclisti che sono rimasti vittime di incidenti sulla strada – conclude il Pontefice –. Tra loro ci sono atleti e amatori, donne e uomini che scelgono la bicicletta per recarsi nei luoghi di lavoro e di studio: li ricordiamo nella preghiera».