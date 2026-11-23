Il presidente della Cei apre l'Assemblea dei vescovi ad Assisi rilanciando il legame tra annuncio cristiano e promozione umana. L'appello contro polarizzazioni e conflitti e l'invito a coltivare la tutela dei minori: le vittime di abusi siano al centro

Testimoniare il Vangelo oggi significa coltivare «il genio inventivo e operativo della promozione umana» e quindi scegliere la difesa dei piccoli e la cura dei poveri. Facendo proprie le parole pronunciate da Paolo VI all’apertura del Convegno ecclesiale del 1976, ieri il cardinale Matteo Zuppi ha indicato ai vescovi italiani la via per continuare a camminare assieme alle donne e agli uomini del nostro tempo. Così l’introduzione all’83ª Assemblea generale della Cei ad Assisi , questo pomeriggio, è risuonata come un richiamo al significato più profondo della missione della Chiesa nel mondo attuale, in questa società «ammalata di polarizzazioni» ma che ha ancora sete di Dio, come hanno dimostrato le grandi folle accorse ad accogliere papa Leone XIV nel suo viaggio in Sudamerica.

«La persona si rivela nella sua verità quando ama e si lascia amare», ha osservato il cardinale presidente della Cei, richiamando il cuore dell'esperienza evangelica come fondamento di una cultura della fraternità capace di opporsi alla logica della forza e dell'indifferenza. Questa è la «rivoluzione cristiana», ha sottolineato Zuppi, indicando nella Natività di Gesù un’icona ancora attuale dello stile al quale è chiamata la Chiesa: «una comunità che sta dentro la vita della gente».

Il cardinale Matteo Zuppi introduce l'Assemblea generale della Cei ad Assisi / SICILIANI

La pace nasce dalla cura dei piccoli

Uno dei passaggi più significativi del discorso riguarda di certo la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Annunciando la presentazione del nuovo studio sugli abusi commissionato all'Istituto degli Innocenti di Firenze e al Centro per la Vittimologia e la Sicurezza dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Zuppi ha ribadito che «al centro restano le vittime: il loro dolore, la loro richiesta di verità e di giustizia, il loro bisogno di essere ascoltate e accompagnate». Per il porporato si tratta di una questione che tocca il cuore stesso della testimonianza cristiana: «Ricostruire è un’opera che comincia dall’ascolto, dal chinarsi con rispetto davanti a chi ha sofferto e sta soffrendo, e dal farsi prossimi, assumendo gesti concreti e responsabilità condivise. In questi anni abbiamo fatto molta strada – ha notato il porporato –. Riconosciamo con onestà i ritardi e le resistenze che ancora restano, ma non minimizziamo i passi compiuti».

Superare le contrapposizioni, ascoltare i giovani

Da questo sguardo sui più fragili nasce anche il richiamo alla pace. Una pace che non può essere separata dalla difesa della dignità umana e dalla capacità di riconoscere nell'altro un fratello. In questo contesto Zuppi ha richiamato più volte il magistero di Papa Leone XIV, invitando la Chiesa a essere costruttrice di comunione in un tempo attraversato da conflitti e contrapposizioni, che rischiano di riflettersi anche nella vita della Chiesa. Citando uno dei discorsi del Pontefice in Sudamerica, Zuppi ha ricordato il compito del vescovo di «impedire che le polarizzazioni sociali o politiche indeboliscano la sua missione profetica ed evangelizzatrice». Ha quindi messo in guardia da atteggiamenti che alimentano divisioni e ostilità: «Sono i sentimenti negativi che nascono dall'appiattimento sul clima della società, ammalata di polarizzazioni, amplificate dai social o da altri strumenti». E ancora: «Il clima conflittuale e oppositivo, la critica corrosiva, l'acidità irrispettosa e presuntuosa, i pregiudizi, le parole pesanti siano il riflesso di uno stile che non ci appartiene. Tutto questo non ha niente di cristiano ed è ostacolo all'evangelizzazione».

Il presidente della Cei ha collegato questa riflessione anche al disagio delle giovani generazioni, richiamando le recenti tensioni emerse nelle piazze italiane. Pur riconoscendo la necessità della sicurezza, ha invitato a guardare più in profondità: «La sicurezza è necessaria, ma la sola repressione contiene, non educa». La risposta, ha spiegato, passa attraverso comunità educanti capaci di offrire ascolto, relazioni e prospettive di futuro.

Un momento dell'Assemblea generale della Cei ad Assisi / SICILIANI

Una Chiesa amica dei poveri

Ampio spazio nel discorso è stato dedicato anche alle nuove povertà. Citando i dati di Caritas Italiana, Zuppi ha descritto un Paese segnato dalla fatica di molte famiglie, dalla rinuncia alle cure, dalla precarietà e dall'emergenza abitativa. Una situazione che interpella direttamente la coscienza delle comunità cristiane. «La povertà, inoltre, restringe le possibilità di scelta, indebolisce i legami, consuma la fiducia nel futuro. E quando si prolunga negli anni, il rischio più grande è che diventi una presenza abituale, fino a non suscitare più domande». L’appello, quindi, è quello a non “abituarsi” alle situazioni di povertà, tra le quali appare anche la piaga dell’azzardo, «che non è un gioco ma una schiavitù terribile, sulla quale non si può lucrare». Sul fonte della povertà, ha aggiunto, l'impegno della Chiesa non può limitarsi all'assistenza materiale. «I poveri non sono utenti, ma fratelli e sorelle. Sono nostri se vogliamo essere di Cristo. Per questo l'aiuto immediato è indispensabile, ma ci è chiesto di riconoscere nell'altro una persona, con la sua dignità, le sue capacità e il suo desiderio di futuro». Una prospettiva che porta a superare la logica dell'emergenza per promuovere percorsi di autonomia e riscatto: «Non basta domandarci quanti aiuti abbiamo distribuito; dobbiamo interrogarci su quante possibilità di autonomia e di riscatto siamo riusciti a offrire». Da qui l'affermazione che riassume uno dei passaggi centrali dell'introduzione all'Assemblea: «Non c'è cambiamento della Chiesa senza renderla amica dei poveri». Una convinzione che Zuppi ha collegato direttamente all'eredità del Concilio Vaticano II e alla missione della comunità ecclesiale nel tempo presente.

Sempre più sinodalità (e collegialità)

Sul versante più strettamente ecclesiale, Zuppi ha indicato come priorità il rafforzamento della comunione e della corresponsabilità all'interno della Chiesa italiana. Richiamando il cammino compiuto negli ultimi anni, ha ribadito che la sinodalità non rappresenta una stagione transitoria, ma uno stile stabile di vita ecclesiale, da vivere in piena sintonia con la collegialità dei vescovi e con il ministero del Papa. In questo quadro il presidente della Cei ha inserito l'avvio del percorso di revisione dello Statuto della Conferenza episcopale italiana, con l'obiettivo di rendere gli organismi ecclesiali più adeguati alle esigenze della missione e più capaci di favorire partecipazione, corresponsabilità e collaborazione tra le Chiese locali. A tal proposito Zuppi ha voluto ribadire un aspetto essenziale: «La sinodalità non sostituisce la collegialità episcopale; sinodalità e collegialità sono inseparabili nell’unica comunione della Chiesa. La collegialità dei Vescovi diventa tanto più autentica quanto più si lascia illuminare dall’ascolto del Popolo di Dio e dalla ricchezza dei carismi presenti nella Chiesa». Così la riforma si inserisce nel percorso di rinnovamento avviato negli ultimi anni e punta a rendere la Cei sempre più strumento di comunione e di servizio all'evangelizzazione.

Zuppi ha inoltre rivolto un pensiero ai sacerdoti, richiamandone il servizio spesso svolto in condizioni di fatica e solitudine e sottolineando la necessità che le comunità cristiane sappiano accompagnarli e sostenerli. Un'attenzione che si inserisce nell'invito più generale a costruire una Chiesa unita, capace di superare contrapposizioni e particolarismi per concentrarsi sull'annuncio del Vangelo. Il cardinale ha poi invitato i sacerdoti a partecipare all’incontro con Leone XIV in programma il prossimo 12 dicembre, preceduto da un pomeriggio di riflessione e da una veglia di preghiera.

L’identikit della Chiesa che emerge dalle parole del presidente della Cei, insomma, è quello indicato dallo stesso papa Leone XIV: una Chiesa missionaria, capace di custodire i più fragili, ricucire le divisioni e testimoniare il Vangelo dentro le grandi questioni del nostro tempo, condividendo con coraggio la vita della gente. Le parole del presidente della Cei, d'altra parte, rappresentano anche la traccia dei lavori che si aprono oggi ad Assisi e accompagneranno l'Assemblea fino al 26 novembre. Sul tavolo dei vescovi non ci saranno soltanto questioni organizzative, ma alcune delle sfide decisive per la Chiesa italiana: la tutela dei minori, il sostegno ai sacerdoti, la lotta alle povertà, il rafforzamento della comunione ecclesiale e il percorso di riforma della Cei.