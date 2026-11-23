Il clima è incandescente già dalle prime battute. E non da ieri. La seconda parte dell’audizione dell’ex premier Giuseppe Conte in commissione d’inchiesta sul Covid (dopo quella del 6 agosto 2026) inizia con le parole dei parenti delle vittime della pandemia che il capogruppo FdI alla Camera Galeazzo Bignami legge per poi proseguire col mostrare un video in cui l’allora presidente del Consiglio sostiene in tv che l’Italia è «prontissima» ad affrontare la pandemia. Due scintille che innescano la miccia del botta e risposta con l’esponente di Fratelli d’Italia - proseguito per tutta l’audizione che ad un certo punto costringe il presidente della commissione Marco Lisei a sospendere per qualche minuto la seduta - tra accuse di diffamazione e la questione dell’immunità parlamentare, con la proposta di Bignami di dimettersi entrambi dal Parlamento per affrontarsi in tribunale.

Ma andiamo con ordine. All’inizio Conte ha parlato della commissione come di «un plotone di esecuzione», per di più tenendo fuori dai lavori le Regioni (forse perché le più colpite erano governate dal centrodestra?, si domanda) per dare «un indirizzo politico» non per accertare la verità. In più ha definito le accuse di Brignami una «gazzarra mediatica diffamatoria». Poco prima, infatti, il parlamentare di Fratelli d’Italia aveva usato proprio il video per accusare Conte di aver mandato a morire gli italiani, sostenendo che il Paese era prontissimo ad affrontare l’emergenza e il non aver annullato la partita Atalanta-Valencia aveva aumentato i contagi. «Le faccio una proposta, ci dimettiamo e ci vediamo in tribunale - è la sfida lanciata da Bignami - Andiamo insieme e firmiamo, ora, così lei mi denuncia per diffamazione e io la denuncio per calunnia. Adesso, ci dimettiamo e andiamo in tribunale». Immediata la replica di Conte: «Questa è una boutade . Abbiamo avuto il mandato degli elettori, è una cosa seria. Se lei è disposto a rinunciare all'immunità lo dica ai suoi colleghi, per l'autorizzazione. Se ci fosse una calunnia io farei lo stesso, ha la mia parola. Ma questa è una baggianata, una pagliacciata cui non mi presto». Una ipotesi, quella di Bignami, che tra l’altro rimandano al mittente dal Movimento 5 stelle che ricorda come «l’immunità parlamentare vale per le dichiarazioni rese nel corso del proprio ufficio, quindi vale anche se ti dimetti».

Precisazioni a parte, comunque, è in questo momento che il presidente Lisei è costretto a sospendere per dieci minuti la seduta, chiedendo al riavvio di «moderare i toni». Conte però è un fiume in piena, pronto a «restare qui anche una settimana intera» se interrotto. «Quando dissi siamo pronti, prontissimi - ha spiegato l’ex premier - intendevo stiamo adottando tutte le misure cautelative, in relazione alle informazioni scientifiche acquisite in quel momento». E ricorda il video al Colosseo dell’attuale inquilino di Palazzo Chigi Giorgia Meloni che dopo un mese ancora negava la presenza della pandemia. Così come «l’imbarazzo» di aver avuto una ministra, Daniela Santanchè, legata a società accusate di truffa per i Covid. L’ex premier difende poi l’operato del governo, il «lavoro di squadra» con gli allora ministri Roberto Gualtieri e Roberto Speranza, la collaborazione con le Regioni, la nomina di Arcuri a commissario ( «necessario perché servivano milioni di mascherine», dice), l’operato di Consip. Inoltre non ci sta a mandar giù l’accusa di aver apparecchiato addirittura un «sistema Conte» e un suo coinvolgimento con il collega di studio, l’avvocato Luca Di Donna. Su questo punto l’ex premier ha precisato infatti che non querela l’avvocato perché «non mi risulta affatto che abbia fatto il mio nome a sproposito».

L’audizione di Conte è diventata ben presto scontro politico tra maggioranza e opposizione. Con questi ultimi che accusano Fratelli d’Italia di aver scambiato la commissione «per il palco di Atreju». Per questo i capigruppo alla Camera e al Senato Riccardo Ricciardi e Luca Pirondini hanno parlato di «spettacolo indecente» e del partito della Meloni che «ha trasformato uno strumento istituzionale in un plotone di esecuzione e in un tribunale dell’Inquisizione». Dal Pd il presidente dei senatori Francesco Boccia ha rincarato la dose: «L'audizione conferma la gravissima degenerazione istituzionale della commissione Covid, ormai trasformata da Fratelli d'Italia in uno strumento di propaganda e di regolamento dei conti politici». Una commissione che invece di accertare la verità, ha aggiunto sottolineando l’isolamento di Fdi dimostrato dall’assenza di Forza Italia e della Lega ai lavori, «viene utilizzata per costruire accuse precostituite, delegittimare la scienza e strumentalizzare persino il dolore dei familiari delle vittime».