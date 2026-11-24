Lo spettro del terzo attacco all’Iran, possibile strumento di procrastinazione del voto durante tutta la lunga stagione pre-elettorale, è tornato al centro del dibattito politico israeliano ora che il leader dell’opposizione Gadi Eisenkot porta avanti su incarico del presidente della Repubblica Herzog il primo tentativo di formazione di un governo. Ieri l’ex capo di Stato maggiore, aggiornato la settimana scorsa sugli affari diplomatico-militari dal primo ministro ad interim Benjamin Netanyahu, ha dichiarato di non percepire al momento una minaccia iraniana tale da rendere necessaria un’operazione militare prima che il nuovo esecutivo abbia preso forma. «Il pericolo più importante dall’Iran sono i 440 chili di uranio arricchito che non è stato ancora distrutto o rimosso», ha affermato il fondatore del partito Yashar, sottolineando così i risultati parziali degli attacchi israelo-americani di giugno 2025 e febbraio 2026, e alludendo all’esigenza di una soluzione militare o diplomatica, ma da posporre alla nascita del governo.

«Chiunque derida o minimizzi queste minacce, quelle che ci circondano e sono imminenti, dure e severe, lo sta facendo per ragioni politiche», ha replicato Netanyahu in un’inusuale dichiarazione rilasciata in parlamento prima della riunione settimanale del partito da lui guidato, lo storico Likud. Le preoccupazioni del governo israeliano, giustificate con i report dell’intelligence che descrivono Teheran impegnata a potenziare i programmi chimici, nucleari e missilistici, protetti da nuove opere ingegneristiche sotterranee, sono state di recente esposte all’Amministrazione americana dal capo del Mossad Roman Gofman durante una visita a Washington.

«Per ottenere un governo di unità nazionale, ogni partito deve mostrare la flessibilità necessaria a raggiungere un accordo, incluso sulla materia della coscrizione militare, per la quale dobbiamo costruire un’intesa con i nostri fratelli ultraortodossi», ha aggiunto Netanyahu durante il suo intervento alla Knesset. Continuano intanto gli incontri fra gli sherpa, Ofir Katz e Michael Rabello per il Likud e Chili Tropper e Yoav Horowitz per Yashar. Proprio dal partito di Eisenkot è arrivata in una nota la sollecitazione a perseverare nella “maratona di colloqui” mirata a ottenere «il più ampio governo possibile». La tattica apertura a più soluzioni è stata ribadita dall’alleato Naftali Bennet. Elencando le diverse ipotesi, la coalizione con i partiti ultraortodossi, il governo di minoranza appoggiato da quelli arabi (indirettamente “minacciato” sabato da Eisenkot con la prospettiva di un voto parlamentare), e l’accordo con il Likud, il segretario di B’Ychad ha affermato di preferire quest’ultimo, che sarebbe caratterizzato da una rotazione della carica di primo ministro, affidata inizialmente a Eisenkot. A Bennet ha replicato il leader dei Democratici Yair Golan, che ha ricordato all’alleato la promessa elettorale di estromettere Netanyahu dal potere, così come la necessità, impellente, di «impedirgli di guidare le truppe verso una guerra non necessaria che potrebbe costare loro la vita». Per l’ex generale i negoziati con il Likud sono «un inganno».

A sovrapporsi alle incerte geometrie legate alla nascita di una maggioranza le reazioni politiche ai feroci attacchi portati sabato notte dai coloni su cinque villaggi della Cisgiordania, durante i quali diverse automobili sono state date alle fiamme, i beni agricoli danneggiati o sottratti, le abitazioni sporcate da graffiti minacciosi e razzisti. Dure condanne, accompagnate da critiche al governo, sono arrivate Eisenkot, Bennet e Lapid, allineati nel definire i raid «terrorismo ebraico». Israel Katz, ministro della Difesa, ha limitato il fenomeno a «una manciata di estremisti», scansando al contempo le responsabilità dell’esercito sull’applicazione della legge in «Giudea e Samaria», compito delle forze di polizia. Il ministro della Sicurezza Itamar Ben-Gvir, direttamente interessato, ha respinto le accuse di Eisenkot, colpevole di «svendere la sicurezza di Israele». «Spregevoli», «un assalto a Dio Stesso», le parole utilizzate dal presidente della Repubblica Herzog per condannare le aggressioni davanti ai rappresentanti diplomatici europei riunitisi a Gerusalemme in occasione della conferenza organizzata dall’European Leadership Network.