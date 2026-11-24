Il cardinale Víctor Manuel Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della fede, ha curato per la Libreria editrice vaticana Il diario personale di Papa Francesco (pagine 176, euro 16,00, in libreria da oggi) un testo dal significativo sottotitolo Il Bergoglio più autentico dalle sue carte private. Si tratta di un’agenda del 1992, che il futuro Papa non aveva utilizzato come tale, e che dal 20 dicembre di quell’anno iniziò a usare come diario, riportandovi pensieri diversi in modo intermittente tra il 20 dicembre 1992 e il 18 agosto 2024. Quale sia il filo rosso che collega i testi contenuti in queste pagine lo fanno comprendere queste parole del curatore: «Bergoglio aveva ereditato da sant’Ignazio di Loyola l’attenzione al “discernimento degli spiriti”. Per questo era attento a ciò che si muoveva dentro di lui, cercando di seguire le “mozioni divine” e di purificare ciò che non rispondeva al piano di Dio». A unificare le riflessioni raccolte nel Diario è la fede viva del gesuita argentino, formatosi alla scuola di sant’Ignazio di Loyola e perciò abituato a esaminare la propria vita e la storia attraverso l’esercizio del “discernimento degli spiriti”, teso a cogliere nella complessità di ciò di cui facciamo esperienza quanto proviene da Dio come Suo dono e quanto viene invece dal “mondo”, spazio vitale in cui si pone l’esercizio della nostra libertà fra rischi, sfide e possibilità positive. Bergoglio vive questa impegnativa attività di “discretio spirituum” mantenendo sempre un atteggiamento di attenzione e di rispetto verso quanto va sperimentando, secondo quella “reverencia” di cui parla la terza delle annotazioni che Ignazio antepone agli Esercizi spirituali: “«Siccome in tutti gli esercizi spirituali che seguono ci serviamo degli atti dell’intelligenza per ragionare e di quelli della volontà per muovere gli affetti, avvertiamo che negli atti della volontà... si richiede da parte nostra maggiore riverenza di quando ci serviamo dell’intelligenza per capire». Con questo atteggiamento Bergoglio sentiva di condividere «la fede dei semplici, che egli lodava sempre: quei gesti di fiducia propri dei più poveri, che hanno poco a cui aggrapparsi... quei piccoli gesti che favorivano in lui lo sviluppo di una fiducia nel Mistero che supera tutti i nostri progetti e le nostre capacità umane, ciò che Santa Teresa di Lisieux chiamava la piccola via della fiducia totale».

Testimonia di lui Fernández, suo discepolo, collaboratore e amico: «Mentre tutti dormivano, circondato dal silenzio nella notte e in totale solitudine, aveva il suo intimo incontro con la Parola di Dio. Si alzava alle quattro del mattino e prendeva in mano la Bibbia, che teneva sul tavolino accanto al letto per leggerla se si fosse svegliato durante la notte. Quando un testo biblico suscitava nel suo cuore un forte movimento spirituale, scriveva un breve commento nel suo Diario». E aggiunge esempi di come sgorgassero i pensieri dalla mente e dal cuore di questo profondo innamorato di Dio, come il seguente: «Il testo biblico che più spicca nel Diario è senza dubbio il capitolo 16 del libro del profeta Ezechiele, perché Bergoglio spesso menziona qualche dettaglio di quel capitolo e lo applica alla propria vita con notevole intensità. Lo colpiva quell’incrocio tra la vergogna per la propria miseria e la misericordia di Dio, gratuita, sovrabbondante, incondizionata. Questo testo gli offriva profonde motivazioni per riconoscere le proprie debolezze e infedeltà, e ascoltare la chiamata di Dio alla conversione. Ma tutto ciò scaturiva sempre dallo stupore di fronte a quella Misericordia divina che supera tutto e rinnova la sua alleanza con noi per pura gratuità». In questo diuturno incontro con la Parola di Dio si era andato definendo anche il centro e il cuore pulsante della personalità spirituale di Bergoglio, espressa nel motto Miserando atque eligendo - “avendo misericordia di me, mi ha scelto”: «Questa era l’esperienza fondamentale e fondante della sua spiritualità e della sua identità pastorale. Di fatto, leggeva tutta la propria storia sotto questa luce... Molte volte, in mezzo alle preoccupazioni, alle paure, alle stanchezze, si lasciava avvolgere da quella misericordia».

Impressiona nelle pagine del Diario la frequente menzione degli attacchi del Demonio e dell’affacciarsi doloroso dell’inferno, esperienze tutt’altro che assenti nelle narrazioni delle vite dei santi. Che pensare di questi squarci, certamente non di moda e tutt’altro che tranquillizzanti? È lo stesso Bergoglio a rassicurarci, dando risposta a queste domande: «Ho sentito lo sguardo misericordioso di Gesù e sono stato mosso alla preghiera» (28 aprile 2019). «Mi sentivo attratto e coinvolto in quella Misericordia» (5 gennaio 2002). «Sento che il Signore fa le cose quando glielo chiedo. Santa Teresina non ha smesso di mandare rose ogni volta che le ho chieste» (16 luglio 2006). La convinzione del primato della misericordia di Dio su tutto emerge non solo da documenti che ne trattano esplicitamente, quale ad esempio la lettera apostolica Misericordia et misera del 20 novembre 2016 a conclusione del Giubileo della misericordia, ma anche da parole come quelle pronunciate da papa Francesco in Belgio nel 2024, quando la malattia e la fragilità si stavano accentuando in lui: «Soltanto una volta nella vita di tutti ci è permesso guardare una persona dall’alto in basso: per aiutarla a rialzarsi. Solo così. Ricordiamoci: tutti possiamo sbagliare, ma nessuno è sbagliato, nessuno è perduto per sempre» (28 settembre 2024). Commovente è poi un appunto come questo: «Non ho diritto a nulla a mio favore. Dio è stato molto misericordioso con me, e qualunque cosa faccia ora va bene. Devo umiliarmi e lasciarlo agire» (11 luglio 2010). Tutto questo Bergoglio ha poi accompagnato con una immensa fiducia nell’intercessione di Maria: «Chiedo alla Vergine di prendersi cura di me e di aiutarmi» (18 agosto 2024).

Le pagine di questo Diario personale ci offrono così la testimonianza di un uomo in costante ricerca, abbandonato nelle mani di Dio e al tempo stesso pieno di domande e di attese, figura della Chiesa da Lui sognata, voluta, amata: Chiesa di popolo, fra la gente e per la gente, che si fa voce delle sue tante domande e si mette in ascolto del Signore, costantemente impegnata a portare a tutti la Sua Parola di misericordia. In particolare, tre tratti mi sembra emergano da queste pagine, rivelatori della personalità di Bergoglio: anzitutto la sua ricca umanità, espressa non solo nell’attenzione alle singole persone e ai loro problemi, ma anche nelle insicurezze che attraversava, nella fragilità e nelle paure che viveva. Per questo diceva di sé che il dramma peggiore per lui era «non lasciarsi misericordiare» (20 giugno 1994), non farsi pervadere e pacificare fino in fondo dalla misericordia divina. Alla fragilità univa però una profonda fede, fonte di luce nelle prove, di consolazione nei momenti più duri, di speranza e di pace basate sulla certezza della vicinanza e della tenerezza di Dio: in tal senso non esitava a riassumere la sua vita intera davanti al Signore e in Lui affermando: «La misericordia è la mia vera storia» (20 giugno 1994). Infine, Bergoglio è stato fino in fondo un pastore, sensibile al primato della carità in ogni scelta, animato da una forte ansia per la destinazione universale del Vangelo e appassionato alla causa della giustizia e della pace per tutti. Convinto che non si arriva alla pace una volta per tutte, ma bisogna conquistarla ogni giorno, sin dagli inizi del suo pontificato si misurava sull’unica certezza che conta: «C’è un giudizio di Dio e anche un giudizio della storia sulle nostre azioni a cui non si può sfuggire! Non è mai l’uso della violenza che porta alla pace!».

L'inedito: «Ho visto l’ingresso dell’inferno»

La pagina del <i>Diario personale di papa Francesco</i> del 7 giugno 2018 / Libreria Editrice Vaticana

7 giugno 2018

Ieri notte ho visto l’ingresso dell’inferno. La seduzione pagana con tutta la sua forza. Mi sono affacciato a guardare un po’ e mi ha terrorizzato. Era prima di dormire. Ho afferrato il Rosario come arma. Ringrazio il Signore per questo aiuto. Solo la preghiera fa spazio al Signore perché ci salvi. All’inferno si scivola come la cosa più naturale. Non è la prima volta nella mia vita che ho avuto questa esperienza, ma questa volta è stata di un’intensità divorante. È pericoloso avvicinarsi alla porta dell’inferno perché le fiamme possono uscire e bruciare. La seduzione pagana è forte, ma si chiude su sé stessa. Non ha futuro; non c’è spazio per la speranza in essa. Il fulgore acceca e nient’altro importa.

Francesco