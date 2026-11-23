Il 19 gennaio 2021 mi arrivò una e-mail di Luigi Serafini, che aveva letto il mio articolo su La voce della luna dove raccontavo sia del film, sia dell’esperienza di Enrica Scalfari come fotografa non ufficiale sul set. Si presentava: «Sono Luigi Serafini, autore del Codex Seraphinianus, un libro illustrato e scritto in una lingua sconosciuta a tutti, me compreso, attualmente pubblicato da Rizzoli. Conobbi Fellini proprio grazie a questo libro, che uscì all’inizio degli anni ’80 con F.M. Ricci, suscitando la curiosità di Calvino (oggi in Collezione di sabbia), di Sciascia e del pittore surrealista Fabrizio Clerici, che ne parlò a Fellini...

Cominciò così una lunga amicizia con Federico, fatta di passeggiate per Villa Borghese, e pranzi domenicali al Fico di Grottaferrata. All’epoca avevo uno studio a Via del Gesù, con vicino una libreria che visitavo quasi quotidianamente. Un giorno notai una grossa pila di libri appena arrivata con una curiosa copertina. Era il Poema dei Lunatici. Lo comprai proprio per quella copertina, ma due giorni dopo, avendone letto qualche capitolo, era già a Via Margutta, perché mi sembrava scritto proprio per Federico. Passò del tempo e un giorno Federico mi chiamò e ci incontrammo da Canova, a Piazza del Popolo, dove mi comunicò che Il Poema dei Lunatici sarebbe diventato un film. Mi chiese un disegno che rappresentasse il film, dato che i Cecchi Gori pensavano a una prevendita all’American Film Market di Los Angeles e avevano bisogno di qualche immagine che nessuno ancora immaginava...».

Serafini mi allegò l’immagine del pannello che aveva preparato per la pubblicità americana del film: Fellini che prende all’amo la luna riflessa sul mare, contro lo sfondo di una notte stellata. Non avrebbe potuto creare un’immagine più bella e di sogno, per quel Fellini che più di tutti si confronta con Leopardi. Io avevo conosciuto Fellini il 21 agosto 1989, alla presentazione in anteprima del film, dove mi aveva condotto Pietro Citati: c’erano solo lui, Cecchi Gori con Rita Rusich, il film non era ancora doppiato, e la voce seducente di Fellini orchestrava tutte le parti, si insinuava fra le voci di Paolo Villaggio e di Roberto Benigni ancora toscano. Una pura magia.

Le conversazioni online con Serafini durarono saltuariamente, auguri mandati per l’anno del coniglio 2023 con il raro arcobaleno-coniglio - «Federico è sempre nei nostri cuori» - fino allo scambio per l’“in bocca al lupo” alla mostra del 2025 al Labirinto della Masone, sorta di autobiografia «pre-Codex»: Codex che in origine, 1981, era stato stampato da Franco Maria Ricci in due volumi, e che ha avuto tante riedizioni e traduzioni. In quella specie di percorso “biologico” dall’infanzia intitolato Da Serafini a Luigi. L’uovo, lo scheletro e l’arcobaleno, nato dal sogno in cui Ricci diceva a Luigi «Fai vedere anche le cose che facevi prima di incontrarmi», comparivano non a caso i tre progetti per La voce della luna di Fellini: dopo un dipinto con Luna su fondo grigionero e agnello sovrastante, Il pecoro Lunare, incastonato tra il poemetto Lunovis di Christian Morgenstern, e le sue versioni, l’inglese e l’italiana fatta da Serafini al nero sole della malinconia: «Il pecoro lunare morto giace al mattino./ Bianco è il suo corpo e rosso il sole».

Mentre le creature di Serafini stavano tinte dal sole di un’infanzia esplosiva e ridente, policromia assoluta, qual è l’influsso della luna che l’ha colto all’improvviso? Ora l’arcobaleno su fondo di luce sul mare dal blu al celeste, da un lato un mucchio di giocattoli infantili, dall’altro quasi un ermo colle, fa intravedere un raggio di sole risorgente? Il contagio di Fellini è inevitabile, visibile, persistente. Nato in forma serena e giocosa, incide nel profondo. Può darsi che ne sia in buona parte responsabile o complice La voce della luna, quel film che fu l’ultimo, e il finale non proprio felice che lo seguì, nei tre soli anni che rimasero a Fellini. Fu Serafini dunque che consigliò a Fellini la lettura di Cavazzoni. La «storia tra panica e magica» de Il poema dei lunatici «era una partenza», disse Fellini. Da un lato «perché io sono sempre stato affascinato dalla socializzazione della follia. Il manicomio mi è sembrato sempre un emblema, il simbolo di qualcosa che va al di là del dato psichiatrico.». Dall’altro perché «avevo bisogno di costruire una “realtà”, un “mondo” [...]. Con La voce della luna ho costruito un paese». Da Cavazzoni Fellini prese cose minime, spunti, pretesti, non il senso, non il tono. Cavazzoni riporta dei primi appunti di Fellini:

«Perché vorrei fare un film da questo libro? [...] Mi sembra un’affascinante metafora del nostro paese, un’Italia contadina, agricola, ancora condizionata da miti, leggende, fiabe e superstizioni religiose di una società rurale che non è mai scomparsa, ma solo apparentemente [...] nascosta da un assetto industriale e tecnologico in un tentativo di convivenza democratica con aggiornamento pseudoculturale imposto, soprattutto in modo plagiante e volgarmente suggestivo, dalla televisione. Sono attratto da un racconto che pur provocando continuamente il riso per l’arbitrio che domina sovrano e toglie ogni significato, diventa a tratti straziante per il bisogno di darglielo comunque un significato, perché la sua assenza stringe il cuore di paura, un racconto picaresco in una dimensione e in un paesaggio che sta tra Bosch, il mondo attuale dell’industria, don Camillo, la pubblicità della Montedison, i ricordi dell’infanzia in un percorso quotidiano continuamente minacciato da fantasmi interiori. La Bassa Padana, che forse non esiste, perché sempre cancellata, nascosta nella nebbia, con i suoi villaggi, i suoi borghi, le sue strade, i suoi filari d’albero che nessuno può indicare con esattezza perché la nebbia fa sparire tutto...».

Sebbene Fellini mostri di procedere quasi «al buio», secondo il “sistema” inaugurato da Intervista, frantumando tutto quello che può sembrare compatto, il trattamento scritto con Antonio Pinelli, la sceneggiatura, i fogli dei «giornalieri» lasciati da Norma Giacchero, testimoniano la quantità e varietà di fiaba, romanzo, avventura, la ricchezza complessa che fu condensata e resa quasi invisibile nel film, come testimonia la stessa Enrica Scalfari che seguì tutti i set dall’inizio, fin dai sopralluoghi a Reggiolo, durante i provini per le comparse, a Bologna e a Napoli, e man mano che il film veniva girato, dal novembre 1987, fino all’estate 1989. Nel paesaggio dove le costruzioni della Montedison s’innalzano come i castelli medievali, si è schiaffeggiati dalla sagra del falso, dal kitsch pantagruelico e grottesco, resta il dolore leggero di fiaba, e di Pinocchio; lo struggersi del violino e l’inquietudine dell’oboe promettono felicità irraggiungibili, spalancano la porta di altri mondi, impossibili da ascoltare senza impazzire.

La cattura della luna inscenata nel film non fu soltanto il sintomo del malessere, dell’angoscia di Fellini, investito dalla degradazione-disgregazione contemporanea, e dall’incapacità di comunicare: come quando ne La strada mostrava la crudeltà insensata con cui si recita la «buffonata della vita» tra incomprensione, divisione, solitudine, e voleva far capire «il profondo legame che unisce una persona all’altra». La follia della distruzione del mondo, della bellezza, della felicità, già magia estrema delle maghe tessale per il simbolo della luna abbattuta - che era stato lo spavento di Leopardi nel sogno di Dameta (Canti, xxxvii), e nella solitudine delle sue domande eterne - diventò una profezia moderna e assoluta. Alle domande eterne qualcuno impazzisce, spara alla luna. Ma nessuno s’inquieta, nessuno risponde, nessuno ha mai risposto. Fellini smaschera le pretese delle sicurezze intellettuali, mostra la lieve separazione che divide la follia dalla ragione. È dato solo ai folli, di vedere ciò che accade veramente. Le ultime parole sono del pazzo mite e “ragionevole”, devoto all’eros liquido della luna, che chiede soltanto di ascoltare le voci che scendono dalla luna e salgono dai pozzi, di attenderle in silenzio.

A Rimini premio e mostra

Martedì al Fulgor di Rimini Luigi Serafini riceverà il premio “Un Felliniano nel mondo” in occasione di Amarcort film festival 2026, e converserà con Ermanno Cavazzoni e Marco Bertozzi. Sarà aperta la mostra con 30 stampe del Codex Seraphinianus, la guache originale Fellini che pesca la Luna che Serafini donerà al Fellini Museum, cataloghi della Pulcinellopedia Seraphiniana, Il poema dei lunatici di Cavazzoni e il dattiloscritto originale della sceneggiatura de La voce della luna.