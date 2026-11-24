L’invenzione continua «in Pinocchio è prestigiosa - scrisse Guglielmo Petroni - perché è colata sulle pagine al momento stesso che si formulava, come lo scrosciare di una fontana». Quanto alle citazioni piu ripetute tratte dallo stesso Collodi, due di esse lo sono con merito. Una riguarda il Pinocchio che cominciava, l’altra il romanzo concluso. La prima: «Ti mando questa bambinata, fanne quel che ti pare; ma se la stampi, pagamela bene per farmi venir la voglia di seguitarla». Riguardo alla seconda, pubblicando l’editore Sor Ulisse Poggi tutte storie con la morale, Pinocchio si conclude come sappiamo e con queste parole al penultimo rigo: «Com’ero buffo, quand’ero un burattino!». Osservazione che Collodi finse di dimenticare, suggerendo forse che, fra sé e sé, non la considerava “autentica”: «Non ho a mente di avercela messa». Se ritenesse davvero una “bambinata” la storia di Pinocchio non lo sapremo mai. Inventò e scrisse tutto con brutale e leggera libertà, come l’atleta che ha già vinto tutto, che non deve dimostrare nulla e che si diverte ancora nel fare quel che fa. Sicché, forse, davvero riteneva una “bambinata” la sua storia: cosa per bambini e atto di un bambino.

La bibliografia su Pinocchio è sterminata. Il che permette di avere la più larga scelta anche se volessimo curiosare dentro pochi saggi. Come ogni bibliografia ha titoli invitanti per semplicità: Relecture de Pinocchio (Van Praag), o per suggestione: Le parole turchine (Antonicelli), respingenti per spiccia prosopopea: La verità su Pinocchio (Volpicelli). Invitante è anche Il mondo alla rovescia (Cocchiara), e spiazzante (scritto per chi?) De Apulei latinitate atque coloribus fabulam collodianam permeantibus (Maffaccini). Tutti in ogni caso, attraenti o meno, possono persuadere alla sola scelta libera da ogni equivoco: rileggo Pinocchio e basta.

Collodi si comporta con il suo burattino come Mangiafuoco. Non è lui a spingerlo in situazioni orrorifiche da farlo svenire dalla paura? E lo fa (quasi) morire al capitolo XVI, meno della metà della storia intera, che immaginò come conclusivo. Lo spaventa e lo salva e lo consola senza sosta. Lo osserva tremante di paura finché starnutisce di tenerezza come Mangiafuoco. E quanto al secondo e definitivo finale, forse se lo impose anche per farlo del tutto opposto a quella prima conclusione che gli fu rimproverata dai suoi piccoli lettori, che lo costrinsero a riprendere la storia e continuarla. Furono dettati anche, entrambi, dalla stanchezza di andare avanti? Collodi autore di Pinocchio è alimentato dalla voglia di inventare e scrivere. E si può credere ugualmente che ai primi languori di quel desiderio, non gli importava di interrompere come capitava. Ma la storia che ha tutta l’apparenza di esser nata e terminata in una colata sola - un capitolo al giorno per XXXVI giorni, poniamo il caso: appena un mese - fu redatta in realtà molto irregolarmente.

Tutti i tentativi di commentare Pinocchio con pseudo-precedenti, attinti da testi di altri autori o dello stesso Collodi (le sterilissime fonti), sono vani. Più che illuminare l’opera maggiore mettono in luce la modestia dei “precedenti”. Illustrare il più col meno non porta lontano, oltre che distrarre continuamente l’attenzione dal solo testo che conta. Pinocchio si spiega da sé. Come il Don Chisciotte, che cancella nello spazio delle prime due pagine tutta la letteratura cavalleresca che l’ha preceduto. Paragone per paragone - non fonte per fonte - non ci sta anche quello con Ulisse? Da quando Pinocchio lascia la casa (parola che torna nel romanzo 98 volte, quasi tutte in assenza), vaga per le strade-mare (69 volte) fino al ritorno. Quanto alle tentazioni, Pinocchio supera di molto quelle di Ulisse e cede a tutte soprattutto, Ulisse a nessuna. Astuto proverbiale l’uno, forte del candore più integrale l’altro, entrambi esperti sopportatori. Con indoli e mezzi opposti ottengono lo stesso fine: restare sé stessi. Ulisse si trasforma continuamente per sottrarsi ai suoi nemici, Pinocchio resta Pinocchio a ogni pagina, un passo avanti e un passo indietro, così fino alla fine...

Perché non ci fa rabbrividire la crudeltà della storia? La povertà vi appare del tutto misera, riferita tanto direttamente da lasciar sospesi fra la pena e il comico. Se Geppetto vende la sua giacca per l’Abbecedario di Pinocchio e Pinocchio lo vende, per “quattro soldi”, per vedere uno spettacolo del Gran Teatro dei Burattini, la realtà è che Pinocchio ha venduto per guardare i Burattini la giacca del padre. In una sua antica pagina Collodi aveva disegnato questo ambiente: «Immagina una stanza larga quattro metri, e alta tre e mezzo (...) compreso l’uscio, che non si può chiudere, un armadio a muro, che non si può aprire, e un caminetto dipinto al naturale, per potersi figurare, nell’inverno, di non sentire il freddo». La povertà invade la storia ed è il terreno fecondissimo da cui nasce tutto, fin dal nome. Deriva dall’albero del pino ma senza riferimenti al legno. Vuol dire pinolo. Cibo da poveri e insieme cosa da nulla. Un diminutivo che diventa nome. E come è vestito il burattino? In modo da far sorridere e, ancora, suscitare compassione. Lo sottolinea pezzo per pezzo, con parole “canzonatorie”, il ragazzino che non vuol dargli i quattro soldi dello spettacolo dei burattini per «una giacchetta di carta fiorita». «Se ci piove su, non c’è più verso di cavarsela da dosso»; per le scarpe, «buone per accendere il fuoco»; per il «berretto di midolla di pane! C’è il caso che i topi me lo vengano a mangiare in capo!». Pinocchio nasce personaggio più che di finzione, inverosimile com’è, solo che poi, appena nato, è investito dalla realtà più vera, ostile e dura, senza luci. Lui reagisce come può. La subisce interamente e vi risponde con tutte le risorse della vitalità.