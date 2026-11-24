Per la prima volta nella sua storia, la Corte internazionale di giustizia (Cig) ha dichiarato uno Stato responsabile di aver commesso genocidio tramite le proprie forze di sicurezza. È accaduto il 19 novembre, come questo giornale ha dato ampiamente conto, nella causa promossa dal Gambia contro il Myanmar per le violenze sui Rohingya del 2017. La Corte ha ricostruito l’intento di distruggere, almeno in parte, il gruppo dall’insieme delle condotte sul campo: uccisioni sistematiche, violenze sessuali, attacchi ai bambini, villaggi incendiati, aggressioni contro chi fuggiva. Il Myanmar sosteneva di aver combattuto gruppi armati o, al più, di aver voluto espellere una popolazione. I giudici hanno respinto entrambe le spiegazioni: la prova del genocidio resta severa, ma è raggiunta quando una simile catena di orrori non ammette altra spiegazione ragionevole. La portata della pronuncia, però, non si ferma alla responsabilità dello Stato per l’operato dei militari. I giudici chiariscono anche a quali condizioni uno Stato viola l’obbligo di prevenire il genocidio previsto dalla Convenzione del 1948. Quel dovere impone ai governi di agire appena sanno, o dovrebbero sapere, che esiste un «rischio serio» di genocidio. Nel 2007, nella causa promossa dalla Bosnia-Erzegovina contro la Serbia, la Cig aveva fissato un limite paradossale: il dovere di agire nasce prima del crimine, ma la responsabilità per non averlo prevenuto poteva essere accertata solo se il genocidio, o un altro atto punibile dalla Convenzione, fosse poi stato commesso. Oggi la Corte chiarisce che la responsabilità per mancata prevenzione non dipende dall’accertamento che un genocidio sia avvenuto. Occorre provare che lo Stato conoscesse un rischio serio, che avesse i mezzi per contrastarlo e che abbia manifestamente omesso di usarli. Ciò che accadde nel Rakhine, nel nord del Myanmar, chiarisce la svolta. Accanto all’esercito agirono anche civili. I giudici non avevano prove sufficienti per attribuire allo Stato tutti i loro atti, né per stabilire che quei privati avessero a loro volta l’intento di distruggere i Rohingya. Eppure le loro azioni comportavano un rischio serio di genocidio e le autorità, pur avendo mezzi per intervenire, non li usarono. Per questo il Myanmar risponde sia del genocidio commesso dalle sue forze di sicurezza sia della mancata prevenzione degli atti dei civili.

È un passaggio che pesa su Gaza, su due fronti. Il primo riguarda il procedimento avviato dal Sudafrica contro Israele. Il ragionamento con cui la Cig ha ricostruito l’intento genocidario in Myanmar, esaminando l’insieme delle operazioni e respingendo le spiegazioni alternative, sarà un precedente importante anche per valutare le prove in quella causa. Il secondo fronte riguarda gli altri governi. Alle misure provvisorie vincolanti già ordinate dalla Corte si aggiungono i rapporti della Commissione d’inchiesta indipendente dell’Onu, che ha concluso che a Gaza è in corso un genocidio. Se davanti a questi elementi non si riconosce un «rischio serio», che cosa resta dell’obbligo di prevenzione? L’attesa della sentenza definitiva non esonera chi invia armi o garantisce sostegno politico a Israele dal valutare quel rischio e dall’usare i mezzi di cui dispone per contrastarlo. La pronuncia ha conseguenze anche per la riparazione dovuta alle vittime. Il Gambia non ha subìto danni diretti, ma ha potuto portare il caso all’Aia perché la Convenzione tutela un interesse comune a tutti gli Stati parte. Può chiedere che il Myanmar adempia l’obbligo di riparazione a beneficio dei Rohingya, come gruppo e come individui, senza pretendere alcun risarcimento per sé. La parola «genocidio», da sola, non restituisce a nessuno la propria casa. Per questo i giudici impongono al Myanmar di consentire e favorire il ritorno sicuro, volontario e dignitoso degli sfollati, il ricongiungimento delle famiglie, la restituzione dei beni, la ricerca degli scomparsi, le cure a chi è stato ferito e la tutela dalla discriminazione. Per i danni che la restituzione non potrà riparare, è dovuto un risarcimento. Entro due anni il Myanmar dovrà riferire alla Cig sulle misure adottate e indicare, dove la restituzione sia materialmente impossibile, importi e modalità della compensazione. Dovrà inoltre indagare sulle persone sospettate dei crimini e, se ne ricorrono i presupposti, processarle e punirle; correggere la legge sul genocidio del 2021, lacunosa anche perché rischia di lasciare impunite misure volte a impedire le nascite nel gruppo se previste dal diritto interno; e rispondere della violazione dell’ordinanza del 2020 sulla conservazione delle prove. Troppo spesso, in passato, il diritto contro il genocidio è arrivato tardi, a giudicare le responsabilità dopo la catastrofe. Il 19 novembre la Cig ha definitivamente illuminato la portata preventiva della Convenzione del 1948, che deve servire anche a fermare un genocidio mentre accade, chiamando direttamente in causa chi finora ha scelto di stare a guardare.