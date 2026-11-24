È già iniziata un'altra sfida tra Cina e Usa: colonizzare la Luna

È già iniziata un'altra sfida tra Cina e Usa: colonizzare la Luna

Chi taglierà per primo il traguardo? In gioco c’è la “colonizzazione” della Luna. Un termine, quest’ultimo, che cattura un cambio di paradigma (e di obiettivi). Perché la partita sempre più serrata tra Cina e Usa non riguarda più il “semplice” allunaggio ma la costruzione di una vera e propria base. In pratica lo sfruttamento massiccio del satellite.

Cosa c’è in ballo? In pratica creare le condizioni materiali per una più prolungata permanenza sulla Luna. “ La sfida è dimostrare che i materiali presenti sulla Luna possono essere estratti e trasformati in risorse utili per gli astronauti e le sonde spaziali . Uno dei potenziali obiettivi è il ghiaccio d'acqua, che si ritiene esista nelle regioni permanentemente in ombra vicino ai poli lunari. L'estrazione e la lavorazione di questo ghiaccio potrebbero fornire acqua potabile, ma la sua importanza va ben oltre. L'acqua può essere separata tramite elettrolisi in idrogeno e ossigeno, fornendo potenzialmente ossigeno per i sistemi di supporto vitale e propellente a base di idrogeno per i veicoli spaziali”.

Fin qui la Cina. Ma, come sottolineano gli esperti, gli Stati Uniti hanno messo in campo programmi speculari a quelli del gigante asiatico. La Nasa invierà un nuovo esploratore robotico, il " PROMISE " al polo sud della Luna entro la fine del 2028. Il veicolo esplorerà la superficie e il sottosuolo lunare “per individuare risorse chiave, tra cui il ghiaccio, e raccogliere dati utili alla costruzione di una futura base umana. La durata della sua missione sarà di 18 mesi”. La Nasa ha poi selezionato otto aziende per un progetto di trasporto merci lunare del valore massimo di 10 miliardi di dollari.

Impossibile dire chi vincerà la corsa alla Luna tra Usa e Cina. Certo è che si confrontano modelli diversi. La Nasa dipende strettamente da appaltatori privati (SpaceX, Blue Origin, Axiom, Astrobotic). Se da un lato questo mobilita enormi capitali - con stime di contratti per l'economia lunare fino a 20 miliardi di dollari - dall'altro espone la tabella di marcia americana a ritardi a cascata qualora un singolo componente commerciale subisca battute d'arresto. La Cina punta invece su un modello statale-commerciale ibrido, affiancando alla regia centralizzata dell'agenzia spaziale un ecosistema privato esploso negli ultimi dieci anni (oltre 600 aziende aerospaziali).