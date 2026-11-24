«Prima di partire per Antalya, ho seminato grano nella mia azienda agricola biologica in India. Mentre i delegati discutevano, i semi hanno germogliato. La natura non ha aspettato la Cop. E non dovrebbe farlo nemmeno l’umanità». Rajendra Shende utilizza questa metafora per spiegare la sua “terza via”. Non si tratta di snobbare i negoziati internazionali. «Gli accordi globali definisco la direzione, ma è l’attuazione a produrre risultati. I primi vanno, dunque, abbinati a milioni di azioni locali verificate e misurabili: da questo dipende il futuro della diplomazia climatica». Ne è convinto l'ex direttore del Programma Onu per l’ambiente (Unep) e responsabile globale di OzonAction, autore e coordinatore principale del rapporto 2007 del gruppo di esperti internazionali dell’Intergovernamental panel on climate change (Ipcc), insignito del Nobel. A 77 anni, Shende continua a lavorare per la giustizia ambientale con la Fondazione Green Terre, che ha creato.

Quale lezione lascia al mondo la conclusione amara della Cop31?

Le sale negoziali di Antalya possono chiudersi senza un accordo. Le ciminiere, però, però, restano aperte e le emissioni continuano a riempire l’atmosfera. Per questo, l’impegno degli esseri umani per trovare soluzioni deve mantenersi saldo. Il riscaldamento globale è la dimostrazione plastica che la sovranità nazionale non è in grado di garantire la sicurezza dei singoli Paesi. I gas nocivi non hanno passaporto. Quella di Antalya è stata “la Cop delle contraddizioni palesi” e del “nazionalismo stravagante”. I governi hanno riconosciuto l’urgenza climatica ma non hanno trovato un’intesa sulla sua causa principale – i combustibili fossili – né sui mezzi per affrontarla. La lezione del summit è semplice. Occorre una strategia multidimensionale fatta di negoziati globali, azioni locali, rilevazioni trasparenti e estensione dei risultati in modo collettivo. L’attuazione non può dipendere esclusivamente dal consenso diplomatico raggiunto anno dopo anno. Ne ho avuto ulteriore conferma negli incontri con i giovani e le università durante i lavori di Antalya. Come Green Terre promuoviamo l’impegno degli atenei a darsi obiettivi di taglio delle emissioni, coinvolgendo gli studenti. In questo modo diventano laboratori di sostenibilità.

In quale misura la crisi del multilateralismo ha influito sul mancato accordo alla Cop?

In misura sostanziale. La frammentazione geopolitica, il nazionalismo economico, le preoccupazioni per la sicurezza energetica e il calo di fiducia tra Nord e Sud globale sono entrati nelle sale negoziali. L'assenza degli Usa ha ulteriormente indebolito lo slancio politico. Tuttavia, dare la colpa esclusivamente alla geopolitica – per quanto comodo possa essere – significa cercare la soluzione nel posto sbagliato. Il problema più profondo è che i governi tendono sempre più a considerare gli impegni climatici come concessioni negoziali, anziché come investimenti per la sopravvivenza collettiva. Antalya ha messo in luce una debolezza strutturale: una partecipazione quasi universale, in assenza di una sufficiente convergenza politica, può portare a una paralisi collettiva.

L’Unione Europea si è fatta portavoce del “no” all’intesa al ribasso. Ma che ruolo ha avuto nel vertice?

Il rifiuto di sostenere un testo privo di riferimenti ai combustibili fossili è stato importante e positivo. L’Europa, tuttavia, deve ora dimostrare una leadership che vada oltre la semplice resistenza diplomatica. Si tratta di accelerare la decarbonizzazione interna, erogare finanziamenti per il clima con cadenza fissa e in modo trasparente, favorire l'accesso alle tecnologie, avviare alleanza credibili con le economie in via di sviluppo e sostenere la formazione dei giovani, i più colpiti dalla crisi climatica. La leadership autentica non si misura solamente dagli accordi respinti ma dalle trasformazioni realizzate in risposta a tali rifiuti.

L’ostacolo principale su cui è inciampato il negoziato sono stati gli idrocarburi o la riluttanza dei Paesi ricchi ad aumentare gli aiuti alle nazioni povere per affrontare l’impatto dell’emergenza climatica?

È una falsa alternativa. La resistenza sui fossili dei grandi produttori e l'inadeguatezza climatici sono ostacoli interconnessi. La legittima ambizione dei Paesi ricchi sui tagli alle emissioni senza stanziare risorse per chi non può finanziare la transizione è solo retorica. I giusti reclami sulla finanza climatica degli Stati poveri senza una reale trasformazione del proprio sistema energetico è solo un costoso rinvio. Il vero fallimento è stato l’incapacità di negoziare un pacchetto integrato che collegasse la transizione dai combustibili fossili, la finanza, la tecnologia, l’adattamento e la giustizia.

Dopo decenni spesi dentro e fuori l’Onu per contrastare il riscaldamento globale, crede ancora che sia possibile?

Ho molta fiducia nelle università, nei giovani professionisti, nelle città, nelle industrie e nelle comunità.