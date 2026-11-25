Educazione finanziaria ed Economia civile: conoscere per scegliere consapevolmente e contribuire al bene comune

Contare per volare: educazione finanziaria e libertà di scelta

Contare per volare: educazione finanziaria e libertà di scelta

“Contare per volare. Perché conoscere dà voce, consapevolezza e libertà di scelta”. Comprendere le conseguenze delle proprie decisioni finanziarie significa acquisire gli strumenti per costruire il futuro, nella consapevolezza che ogni scelta può contribuire, nel proprio piccolo, al bene comune.

Fiducia, reciprocità, cooperazione e responsabilità sono i princìpi dell’Economia civile, una visione che invita a guardare oltre il singolo interesse, considerando il benessere delle persone e delle comunità.

Su questi temi si confrontano Luigino Bruni, professore ordinario di Economia politica presso l’Università LUMSA di Roma, e Marco Ferrando, vicedirettore di Avvenire. Il dialogo accompagna il lancio del nuovo podcast Scelte capitali 2, prodotto da Federcasse e Avvenire, che ripercorre la storia del pensiero economico attraverso la lente dell’Economia civile, mettendo in luce il legame tra persona, etica, scambi e società.

Al centro del confronto anche le buone pratiche di educazione finanziaria delle BCC-CR e i progetti “Finanza Epica! Educazione finanziaria cooperativa e mutualistica” e “Generiamo iDEE insieme”.