Contro il villaggio cisgiordano di Burqa le bande dei coloni israeliani «operano in maniera organizzata, come una milizia», dando luogo a «un fenomeno sistematico, che vede gruppi di facinorosi fare irruzione nelle case, nei villaggi e nei frutteti dei residenti palestinesi, aggredire brutalmente e ferire gli abitanti, rubare e uccidere il loro bestiame, appiccare il fuoco ai pollai, distruggere raccolti e alberi, recidere le condutture dell'acqua e le linee elettriche, aggirarsi nei cortili e nelle proprietà dei palestinesi con atteggiamento di dominio e sfida». Sono toni quanto meno insoliti, se non inauditi, quelli utilizzati ieri dalla Corte Suprema israeliana per ordinare allo Stato di riferire entro il 3 dicembre sulle misure concrete adottate dall’esercito e dalla polizia per assolvere all’obbligo di proteggere la popolazione del villaggio palestinese, che all’Alta Corte si è rivolta nel tentativo di porre fine alle insostenibili aggressioni subite da parte della “gioventù delle colline”.

Il collegio composto da tre giudici e guidato dal presidente Isaac Amit si chiede nella sentenza «come un fenomeno così grave, diffuso e persistente possa verificarsi sotto gli occhi delle autorità preposte al mantenimento dell'ordine nella zona». «I responsabili stanno danneggiando gravemente l’immagine di Israele a livello internazionale, mettendone in discussione la reputazione di Stato rispettoso della legalità, con tutte le conseguenze che ciò comporta in termini di possibili sanzioni internazionali. Non sarebbe esagerato affermare che le loro azioni stanno spianando la strada all’antisemitismo», si legge nel documento della Corte Suprema.

La sentenza è geograficamente limitata al piccolo centro situato a pochi chilometri da Ramallah, ma raccoglie con chiarezza un fenomeno che ha diffusamente interessato tutta la Cisgiordania dal 7 ottobre 2023. La passività delle forze di sicurezza ha accompagnato gli attacchi colonici, sostenuti da gruppi di “sorveglianza” paramilitari, e preceduto l’accomodante operato del sistema giudiziario, spesso incapace o riluttante nel giungere alla condanna degli aggressori. Negli ultimi tre anni, ha riportato ieri il quotidiano Haaretz, l’Idf ha aperto almeno 16 indagini contro l’uso di civili palestinesi come scudi umani. Di questi, sei riguardano casi verificatisi in Cisgiordania.

Sono almeno 1.200 i palestinesi uccisi da esercito, polizia e coloni nello stesso periodo. «Una manciata di giovani delinquenti minorenni», così il premier Benjamin Netanyahu definiva l’informale movimento colonico nel discorso tenuto il 24 settembre davanti all’Assemblea generale dell’Onu. Appena due giorni fa, durante un incontro con i diplomatici europei, il presidente della Repubblica Isaac Herzog ha definito «spregevoli», «un assalto a Dio stesso», le incursioni che nella notte fra sabato e domenica hanno messo a ferro e fuoco cinque villaggi palestinesi. Un campanello d’allarme è giunto lunedì anche da Jared Kushner, genero del presidente americano Trump, negoziatore plenipotenziario, ebreo e fervente sionista: «Ho la sensazione che Israele si trovi davanti a un bivio: può risollevarsi dalla tragedia del 7 ottobre, diventare molto più sicuro e molto più integrato nel mondo, oppure può proseguire lungo la traiettoria attuale, che lo sta portando sempre più verso lo status di Stato paria a livello internazionale».

La dichiarazione di Kushner, fautore degli Accordi di Abramo, accompagna la crescente preoccupazione per gli effetti delle sanzioni imposte a Israele, e si inserisce nei difficili negoziati che il premier incaricato Gadi Eisenkot, leader dell’opposizione, sta conducendo nel tentativo di costruire una nuova maggioranza. Ieri sia il sito d’informazione Walla che l’emittente Channel 12 hanno rilanciato l’ipotesi di un governo di minoranza aperto al supporto esterno, in particolare dei partiti arabi, e di breve durata. Opzione che sottrarrebbe le leve del comando a Netanyahu in un momento in cui si ripresenta l’utile spettro del terzo conflitto con l’Iran. Continuano nel frattempo i colloqui con il Likud e i partiti ultraortodossi, possibili vertici nella variabile geometria di un governo di unità nazionale.