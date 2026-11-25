La proposta di una tassa patrimoniale sembrava un’idea tra le tante del programma in fieri del centrosinistra per le prossime elezioni ed è diventata uno degli argomenti centrali della lunga campagna ormai avviata. La maggioranza attuale cavalca lo spauracchio di uno schieramento politico pronto “a mettere le mani nelle tasche degli italiani”, mentre dall’altra parte se ne fa ora un tema di equità e di giustizia, al di là del potenziale gettito, finito in secondo piano. È giusta un’imposta aggiuntiva su un gruppo ristretto di contribuenti, introdotta in circostanze che non sono oggi più eccezionali di qualche anno fa? La domanda in assoluto, se si vogliono evitare semplificazioni in un senso o in un altro, sembra ingestibile nello spazio di un articolo (e risulta anche aperta a diverse prospettive: qui darò la mia personale). Ma l’interrogativo può essere affrontato con più efficacia in maniera comparativa con un’altra possibile misura fiscale che per ora ha incontrato molta meno attenzione e favore: la tassa di successione, da rendere molto più incisiva e progressiva.

In Italia, ci si è mossi nel tempo verso un alleggerimento del prelievo sul passaggio di denaro e beni da una generazione all’altra. Oggi, tra genitori e figli, l’imposta è del 4% sulla quota che supera il milione di euro per ciascun beneficiario. Una simile impostazione può trovare giustificazione in un approccio liberale alla John Locke, per il quale il diritto dei figli a ereditare dai genitori trova fondamento nella legge naturale e non costituisce una concessione dello Stato o una convenzione sociale. I giovani devono poter godere del sostentamento, mentre i padri hanno l’obbligo di provvedere al benessere della prole.

Idea plausibile, ma se si supera quanto necessario al sostentamento e se, come accade per fortuna in molti casi ai nostri giorni, i beneficiari sono adulti in grado di mantenersi da soli, le cose diventano più complicate. Due elementi sembrano essere rilevanti. Il primo è la cosiddetta lotteria della nascita: ricevere un grande patrimonio dipende da una circostanza moralmente arbitraria, ovvero in quale famiglia si nasce, che non dipende per nulla da noi. Si abbina a ciò il principio del merito: chi eredita una ricchezza non ha necessariamente lavorato per produrla, si tassa un beneficio ricevuto, non il risultato del proprio lavoro o talento. Diversamente, la patrimoniale va a gravare anche su chi ha contribuito attivamente ad accumulare grandi fortune, pagando le imposte previste sui redditi che ne hanno permesso la formazione.

Ci sono poi ragioni politico-economiche che militano a favore di una forte tassazione sul trasferimento intrafamiliare di grandi capitali. Si tratta del contrasto alla formazione di dinastie economiche, non di rado basate sulla rendita finanziaria o immobiliare, con ricadute importanti sul dinamismo sociale e imprenditoriale, oltre che sulla mobilità sociale. Esiste però anche un altro aspetto: la concentrazione ereditaria della ricchezza può tradursi in una tendenza elitaria del potere politico, mediatico e culturale, rendendo meno efficaci le dinamiche democratiche, riducendo le pari opportunità e aumentando infine le disuguaglianze strutturali.

Alle disuguaglianze si richiamano anche i difensori della tassa patrimoniale. Ma perché possa incidere direttamente sulla concentrazione delle ricchezze, essa dovrebbe probabilmente avere un impatto ben maggiore di quello proposto nel dibattito attuale, nel quale prevale l’obiettivo di far contribuire maggiormente i più abbienti alla fiscalità generale. La forte disparità tra ricchezze accumulate in modo legittimo non è necessariamente, di per sé, indice di iniquità, anche se concezioni esigenti della giustizia possono richiedere ai possessori di farne un uso (parzialmente) condiviso. Nei casi di monopoli naturali o artificiali, si può poi intervenire con provvedimenti orientati a ripristinare la concorrenza più che a penalizzare personalmente i detentori.

Si è citato prima Locke. Sempre nell’alveo della tradizione liberale, vale la pena di richiamare un grande economista che ha proposto di muoversi in una direzione quasi opposta. Luigi Einaudi espresse in più di uno scritto la sua preoccupazione che la ricchezza accumulata attraverso il lavoro, l’iniziativa e il risparmio di una generazione si trasformi, con i discendenti, in una fonte di guadagno passivo e di privilegio, disincentivando l’operosità individuale. A tal fine, suggerì un’imposta che assorba progressivamente il patrimonio originariamente accumulato, a meno che gli eredi non riescano a ricostituirlo autonomamente. Si trattava della ripresa di una proposta radicale dello studioso e riformista Eugenio Rignano. Quest’ultimo definì “socialista” il proprio progetto, che invece per Einaudi costituiva uno sviluppo coerente della sua idea liberale. Oggi sarebbe plausibile pensare di modulare un’elevata imposta di successione secondo la condizione degli eredi. Particolari agevolazioni potrebbero essere previste per garantire la continuità delle imprese produttive e tenere conto dell’eventuale contributo diretto e non adeguatamente remunerato degli eredi alla formazione della ricchezza da dividere. Non si nasconde, ovviamente, la difficoltà di tali accertamenti. Tuttavia, tale previsione sarebbe coerente con quanto detto a giustificazione di questa forma di imposizione rispetto a una patrimoniale pura.

Per avanzare un’ipotesi concreta, si potrebbe mantenere la franchigia di un milione per ciascun erede, introducendo aliquote del 10%, 20% e 30% per le quote rispettivamente comprese tra uno e tre milioni, tra tre e cinque milioni e superiori a cinque milioni. Una progressività non lontana da quella di altri grandi Paesi europei. Difficile stimare le entrate anno per anno, ma sappiamo che ci si avvia in Italia a un cospicuo passaggio generazionale. Se oggi il gettito è di circa un miliardo, l’incremento sarebbe significativo, seppure probabilmente inferiore alle stime, tutte però da verificare, avanzate dai sostenitori di diverse forme di patrimoniale. Starà agli economisti fare calcoli più precisi e realistici. Insomma, da un punto di vista etico, in senso ampio, sembra preferibile tassare la ricchezza nel momento in cui viene ricevuta gratuitamente (successione) piuttosto che colpirla periodicamente anche presso chi l’ha prodotta (patrimoniale). In una società non dirigistica che vuole essere attenta ai meno avvantaggiati, è più ragionevole favorire la formazione di nuovi patrimoni piuttosto che la perpetuazione delle dinastie. La libertà economica e l’uguaglianza delle opportunità possono quindi trovare un punto di convergenza nell’imposizione fortemente progressiva delle grandi eredità.