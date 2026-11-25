In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne siamo tornati a Piacenza e a Corigliano Calabro, sconvolti dalle vicende di due fra le vittime più giovani nella storia del nostro Paese. Dove grazie al coraggio di scuole e associazioni e all'impegno dei familiari il male non ha avuto l'ultima parola

Un femminicidio non è mai solo un fatto di cronaca. Come non lo sono uno stupro, una violenza, un abuso. Non sono “incidenti” che riguardano “poche famiglie sfortunate”, non toccano sempre e solo “agli altri”, “altrove”. Quando una donna viene uccisa, o massacrata di botte, o umiliata fino a distruggerla, la ferita che si apre inghiotte madri, padri, fratelli, sorelle, amici, compagni di classe, colleghi di lavoro, fino a segnare per sempre una casa, una scuola, un quartiere, un paese, una città. E poi? Cosa succede il giorno dopo e da quel giorno in avanti? Cosa resta, di tanto male? In queste pagine abbiamo riavvolto il nastro a quel momento. Lo abbiamo fatto a partire da due femminicidi che hanno scosso l’Italia in tempi e luoghi diversi, accomunati solo dall’età, drammatica, delle vittime: 13 e 16 anni. Il male ha portato lutto, rabbia, dolore. Ma poi dal male è nato anche qualcosa che prima non c’era: una domanda, una consapevolezza, una canzone, una rete di solidarietà, un centro antiviolenza, una storia di salvezza. La ferita della violenza sulle donne, allora, può essere anche curata. Ecco come.

Aurora vive

«Aurora vive». Un foglio di carta. Il nome a lettere maiuscole, scritte a mano e colorate con i pastelli. Due ali d’angelo a incorniciare una data: 25/10/2024. È di una semplicità disarmante il “memoriale” di Aurora Tila all’ingresso del palazzo dove ha vissuto e ha trovato la morte a 13 anni, spinta giù dal settimo piano dal ragazzo, poco più che quindicenne e un passato già travagliato alle spalle, che non aveva accettato il suo “no”. Al processo di primo grado è stato condannato a 17 anni di reclusione, con l’aggravante dello stalking. Il 13 luglio 2026 per la prima volta ha confessato il delitto, si è detto pentito e ha chiesto scusa ai familiari. Il 10 settembre la Corte d’appello di Bologna, considerata la confessione e il percorso intrapreso in carcere, ha stabilito la riduzione della pena a 15 anni. Questi i passaggi dell’iter giudiziario, che non si è ancora concluso. Il cartello dedicato ad Aurora, sul portone di casa, così come la sua foto, appesa da chissà chi in una via del centro, tra il via vai dei passanti già presi dall’atmosfera natalizia, ricorda a Piacenza che la ferita sanguina ancora. Ma anche che Piacenza ha camminato, da allora.

Il primo passo, la sera di quel 25 ottobre, l’ha fatto la preside del liceo statale Colombini, che Aurora frequentava da un mese appena: «Sono stati i ragazzi ad avvertirci – racconta Monica Ferri –, eravamo tutti sotto choc, noi insegnanti con loro. Il nostro è un liceo economico sociale, l’80% degli studenti è di sesso femminile. C’era la necessità, la avvertivo come mai prima in quelle ore, che la scuola si mettesse accanto a loro, che la scuola in quel momento ci fosse». Così la preside Ferri s’è messa al pc e ha scritto una lettera. Poche righe per ricordare Aurora e poi quelle parole: «Adesso, vi prego, non chiudiamoci. Questa esperienza ci deve aprire maggiormente verso gli altri. La nostra risposta a questo orrore sia il senso di comunità». È quello che è cresciuto a dismisura dopo il femminicidio di Aurora: le lezioni sospese per permettere ai compagni della prima F di ricordarla, le lezioni e dibattiti in cerchio nei corridoi e in cortile, gli incontri in aula magna con gli esperti, lo spettacolo sulla violenza di genere. E i primi colloqui di altre ragazze con la psicologa della scuola, per raccontare che «noi non possiamo lasciare i nostri fidanzati, non ci è permesso. A loro sì però, perché?». «Ne è nata una nuova consapevolezza – continua la preside –, che oggi ci accompagna anche con il progetto “Io mi difendo”, attraverso cui con le alunne del quarto anno insegniamo anche tecniche di difesa».

Il viso di Aurora in un selfie

Nel nome di Fabiana

Lei sorride dai ritratti appesi nella sala dei colloqui: chi entra qui a cercare aiuto e vie d’uscita alla violenza, trova Fabiana. I suoi occhi scuri, i suoi capelli bruni lisci, fermati da un cerchietto o raccolti in una coda. E poi le poesie che altri studenti come lei le hanno dedicato: «Le tue agilissime ali sono state spezzate da un amore fragile, violento e malato. Spezzò la tua bellezza e rimase uno scheletro d’amore e soltanto tu riesci ancora a piangere. Ciao Fabiana!». «Fabiana/, la musica che accompagna i tuoi passi / è composta da battiti di chi ti vuole bene/ E finché batteranno i nostri cuori / Continuerai a danzare/ Ovunque tu sia». Aveva 16 anni, Fabiana Luzzi, amava la danza, la famiglia, le tre sorelle e stare in classe con i suoi compagni dell’Istituto tecnico commerciale. In un pomeriggio di fine maggio del 2013 è stata uccisa con 24 coltellate e poi bruciata ancora viva in una contrada di campagna nei pressi di Corigliano, grosso centro affacciato sulla costa ionica della provincia di Cosenza. Davide Morrone era di un anno più grande e non accettava la fine della loro relazione: oggi sta ancora scontando la sua pena per quell’orribile femminicidio che sconvolse la Calabria e l’Italia intera. La firma di Fabiana è diventata il logo del Centro antiviolenza della sua città, nato sull’onda di quella tragedia e che da lei prende il nome e da allora ne porta il ricordo nelle scuole e sul territorio. «Ho imparato a conoscere Fabiana dopo la sua morte», dice la psicologa Sonia Leonino, 40 anni, una delle professioniste che hanno promosso la nascita della struttura dopo quell’orrendo femminicidio. «Quando raccontiamo di lei agli studenti nelle scuole, fin dalle elementari, è come se si fermasse il tempo, come se si creasse un vuoto d’aria. I ragazzi ascoltano, vogliono sapere, e riflettono insieme. È una vicenda che li coinvolge perché è accaduta vicino a loro, la sentono prossima. Fabiana poteva essere una compagna di classe di ciascuno di loro».

Un momento del flashmob a Corigliano Calabro per ricordare Fabiana Luzzi, la sedicenne uccisa e bruciata viva dal suo fidanzato nel maggio del 2013 / ANSA

Non era una ragazza debole o influenzabile, Fabiana: al contrario aveva un «bel caratterino» e già questo manda in crisi qualche stereotipo. La vicenda di Fabiana ha insegnato tanto alla sua Calabria, e in particolare al territorio di Corigliano, prima sprovvisto di centri antiviolenza e di servizi che potessero assistere le donne maltrattate in un percorso di denuncia o di assistenza sociale. A lei è intitolata la palestra della scuola che frequentava, e il suo nome è ricordato anche nel grande parco cittadino, frequentato ogni giorno da decine di genitori con i loro bambini, adolescenti e famiglie. La sua memoria e il “Mai più” che porta con sé sono però racchiusi soprattutto nel Centro antiviolenza Fabiana di Corigliano: prima della sua morte era un gruppo di volontari, ora è un ente accreditato alla Regione Calabria, che con i suoi servizi copre tutta la fascia ionica e conta 15 operatrici, tre case rifugio e la bottega Mondilab dove le donne vittime di violenza frequentano corsi di sartoria e artigianato. Le operatrici del Centro da anni organizzano incontri per sensibilizzare gli alunni, già dalle elementari, sul rispetto necessario nelle relazioni e sul rifiuto della violenza di genere. Anche i genitori di Fabiana sono stati a lungo coinvolti negli incontri pubblici. «Qualcosa è cambiato, sì, da quando è morta Fabiana – continua Sonia Leonino, che dirige una delle tre case rifugio ed è mamma di un bambino e di una bambina -. Noi lottiamo per la parità di genere ma ci rendiamo conto che è davvero difficile perché non basta quello che diciamo o testimoniamo in famiglia, se poi la società fuori è piena di pregiudizi e stereotipi, Ma noi non ci arrendiamo a proviamo a cambiarla, questa cultura». Anche nel nome di Fabiana.

Una luce e un camper

Vorrebbe trovare i fondi per un camper con cui girare l’Italia, inclusi i paesini più sperduti. «La morte di Aurora non deve essere pubblicizzata o sponsorizzata. Ma deve salvare altre vite. Deve diventare un monito». Morena Corbellini è una madre che non ha paura di metterci la faccia. Non può accettare che la vicenda della figlia, «la più giovane vittima di femminicidio d’Italia e di Europa», sia dimenticata. «Dobbiamo dire basta a questa violenza da parte dei ragazzi. Anche se sono minorenni, dobbiamo insegnare che devono rispondere delle loro azioni, che ci sono dei limiti». Aurora avrebbe compiuto 14 anni il 9 novembre: «Per il compleanno, aveva espresso il desiderio di vedere Parigi, doveva essere la prima tappa di un tour delle capitali europee». Sogni infranti insieme a lei. «La sera prima le avevo detto: “Denunciamolo, ti sta perseguitando”. Non ha voluto. “Mamma, ha già troppi problemi”. Questa era mia figlia: solare, luminosa, voleva aiutare tutti. Ha pagato la sua bontà con la vita». Non a caso la signora Morena ha scelto “La luce di Aurora” quando si è trattato di dare un nome all’associazione in memoria della sua bambina. Presentata a marzo, sta già camminando veloce. Il 23 ottobre l’ha portata a Polistena, nella Calabria di Fabiana, per un progetto avviato in una scuola media. A inizio novembre è stata a Roma per il riconoscimento “Donne di valore” alla memoria di Aurora. Con altre associazioni che si occupano di contrasto alla violenza sta facendo rete, «perché i fondi sono pochi e solo lavorando insieme si riesce ad essere più incisivi». La potenza della storia di sua figlia non smette di colpirla: «Quando ho aperto l’account Instagram dell’associazione mi hanno contattato tante persone, anche qualcuno che stava pensando di farla finita. Io sono stata ad ascoltare, nient’altro». È l’ascolto, ne è certa, la chiave di tutto. Lo ha visto nelle classi in cui è stata invitata a parlare. «I ragazzi mi ascoltano con rispetto e attenzione, ed io faccio altrettanto con loro, senza giudicare. Il dolore non andrà mai via, ci sono giornate molto dure. Ma se questo dolore può essere di aiuto a qualcuno, io ci sono».

La mamma di Aurora, Morena, ha fondato un'associazione in memoria della figlia

All’oratorio di don Paolo

La mattina della morte di Aurora, don Paolo Capra era impegnato con la visita pastorale del vescovo Adriano Cevolotto. Un’educatrice lo chiama: c’è una signora al telefono, dice che la nipote è morta, caduta da un palazzo. «All’inizio pensavo ad una truffa. Siccome insisteva, ho preso la telefonata: ascoltandola, ho sentito dentro di me che non dovevo lasciarla andare via. Il giorno dopo, ho incontrato Morena». Don Paolo da febbraio 2024 è parroco di Santa Brigida e San Giovanni in Canale in città. Non è la parrocchia dello stradario di casa di Aurora, ma quella che aveva frequentato per il catechismo quand’era più piccola. Mamma Morena dice che non ce l’avrebbe mai fatta, senza di lui, che pensava di perdere la fede dopo il femminicidio di Aurora, «invece l’ho ritrovata». «Per me – continua don Paolo – ha significato entrare in una vicenda che mai avrei immaginato potesse succedere: ho 40 anni, passo tanto tempo con i ragazzi, arrivo a pensare a una disgrazia, ma non a questo». L’argomento è stato affrontato subito dal vescovo nell’incontro con gli adolescenti in programma, quella mattina: «Erano completamente disarmati». E poi ai funerali di Aurora, in cattedrale: «Abbiamo bisogno di sostenerci. Ognuno metta la sua parte – l’appello di Cevolotto –. Parrocchie, oratori, noi offriamo la nostra parte, con ciò che ci è proprio, promuovendo rete con le famiglie e le altre agenzie educative». È quello che nei mesi successivi hanno fatto don Paolo e gli educatori, con i giovanissimi dell’età di Aurora: «Hanno avuto l’occasione di vivere dei momenti di riflessione intensi. Senza arrivare a questi estremi, c’è una fragilità che non li porta a comprendere che ci vuole davvero poco per oltrepassare il limite. È la somma di piccole cose, che a volte sia i ragazzi che le ragazze tendono a giustificare». Sulla porta della canonica, che al piano terra fa da oratorio, don Paolo ha appeso un cartello, una citazione del mistico sufi Rumi: “Vieni, chiunque tu sia, sognatore, devoto, vagabondo, poco importa. Vieni anche se hai infranto i tuoi voti mille volte. Vieni, vieni, nonostante tutto, vieni”.

Donatella Scardi (al centro) insieme alle operatrici de La Città delle Donne, il Centro antiviolenza di Piacenza

Maria Ida è sopravvissuta

Avevano la stessa età, Fabiana e Maria Ida. Vivevano a una manciata di chilometri una dall’altra: a Corigliano la prima, a Terranova da Sibari la seconda. E c’è un altro particolare che le accomuna: l’omicida di Fabiana, Davide Morrone, sedeva negli stessi banchi di scuola dell’uomo che quest’estate ha aggredito Maria Ida fino quasi ad ucciderla. Maria Ida Santopaolo ha appena compiuto 30 anni, è una giovane donna alta con lunghi capelli castani chiari, ed è una sopravvissuta. La notte del 2 giugno scorso il ragazzo che la perseguitava perché voleva da lei molto di più di un’amicizia l’ha attesa sotto casa e al suo ennesimo rifiuto l’ha accoltellata diverse volte e l’ha picchiata. Lei è riuscita a premere un tasto salvavita del cellulare e un attimo prima di essere caricata in automobile per essere portata chissà dove, è stata salvata da un amico accorso in suo aiuto. «Nel 2013 frequentavo le superiori. Del femminicidio di Fabiana si parlò tanto, a scuola e in famiglia, nacquero tante iniziative e certo la nostra generazione fu sensibilizzata sulla violenza di genere», racconta Maria Ida, farmacista a Terranova. «Io sono stata più fortunata di lei; credo che da lassù qualcuno mi abbia aiutato. Sono una sopravvissuta e ne porto il peso, nel senso che dopo quello che mi è accaduto mi sento addosso il dolore delle altre». La consapevolezza di dover fare qualcosa per le donne ha convinto Maria Ida a diventare testimone per la Regione Calabria della lotta alla violenza di genere.

Nel mese di novembre ha portato la sua drammatica esperienza in molte scuole, e ogni volta è stata accolta con rispetto e attenzione. «Alle donne dico di denunciare la violenza, di non aspettare che accada l’irreparabile». Il suo aggressore è in carcere, in attesa di processo, e Maria Ida non sa se vorrà rivederlo in aula. Se potesse dire qualcosa a Fabiana? «Le direi che davanti a un dolore così ingiusto le parole sembrano sempre troppo piccole. Le chiederei scusa a nome di un mondo che non ha saputo difenderla e che mi dispiace così tanto che sento quasi il cuore spezzarsi. Le direi che il suo nome oggi non è solo il ricordo di una tragedia, ma un luogo vivo (il Centro Antiviolenza) e una voce che entra nelle scuole, tra i ragazzi della sua stessa età. Le direi che non è stata dimenticata, che la sua storia continua a salvare altre ragazze e donne e che chi è rimasto sta provando, ogni giorno, a costruire quel futuro sicuro che a lei è stato negato. E io lo so che tutto ciò non è comunque abbastanza, ma le prometterei che finché ne avrò le forze contribuirò a sostenere il cambiamento culturale che chiediamo, perché la sua morte e tutte le altre non siano vane. Per te Fabiana “non farò nemmeno un minuto di silenzio”».

Le vertigini di Isotta

«Ho le vertigini, ho perso l’anima. Non ho dimenticato niente. Sei ancora dentro la mia mente». Ogni volta che Isotta Mugavero canta queste parole, pensa ad Aurora. Ha scritto la canzone “Vertigini” di getto, per ricordare la compagna di banco con cui, in poco più di mese, era entrata in sintonia. Era stata Aurora a contattarla via social, pochi giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico. Il salto alle superiori un po’ di ansia la genera. «Stai in banco con me?». Così si erano date appuntamento davanti l’istituto, al suono della campanella avevano cercato l’aula e si erano accomodate vicine. Fino al 25 ottobre, quando il banco di Aurora è rimasto vuoto. Isotta quel giorno non era in classe. La notizia della morte di Aurora l’ha raggiunta in Romagna a un concorso canoro, il Rumore Bim Festival. «Mi ha chiamato una nostra compagna, prima di salire sul palco. Non potevo crederci». Torna a Piacenza con un secondo posto, la possibilità di produrre un brano e un’idea in testa, confidata subito alla mamma: «Voglio scrivere una canzone per lei». “Vertigini” è nata un pomeriggio di lezione con la sua insegnante di violino, Erica Opizzi, che l’ha musicata. «Era come se le parole mi uscissero da sole».

Isotta mentre canta sul palco di Piacenza per Aurora

Isotta ha preso in mano il violino a 4 anni. Adesso che sta per compierne 16 studia anche piano e chitarra. Frequenta il Conservatorio. Canta in un duo. Quando si esibisce, se appena può, in scaletta inserisce “Vertigini”. «È la sensazione che ho provato quando ho saputo che Aurora non c’era più: mi sono sentita sospesa nel vuoto, come sulle montagne russe, col fiato sospeso. Forse è quel che ha provato anche lei». Solitudine, sogni smarriti, un’anima che si perde nella follia attorno a sé. “Accendo queste stelle in cielo. Le tocco con un dito solo”. «Ho voluto dare un messaggio di speranza, parlare a tutte le persone che stanno vivendo un momento buio: non bisogna mai smettere di cercare la luce. E Aurora era luminosissima, speciale». La protagonista di “Vertigini” alla fine si rialza. “Io perdo l’anima. Ritrovo l’anima”. La musica come carezza sulle ferite. “Con la vita ancora tra le mani” Isotta insegue i suoi sogni. Anche per l’amica che per un anno intero le è rimasta vicino, in foto, sul banco vuoto.

«Non siete sole»

Ogni volta che a Piacenza una donna viene uccisa o aggredita Donatella Scardi corre agli archivi del “suo” centro. Apre le schede, le scorre una per una, cerca un nome, un volto, una traccia lasciata da chi, negli anni, aveva chiesto aiuto. «È una delle prime cose che facciamo. Vogliamo sapere se quelle donne sono passate da noi, se abbiamo incrociato le loro storie». Per Aurora non c’era nessuna scheda da cercare «e forse è da qui che si deve partire per capire che cosa la sua morte ha cambiato». La Città delle Donne è l’unico Centro antiviolenza della provincia di Piacenza e fra i primi nati in Italia, trent’anni fa. Nel tempo ha accolto mogli, compagne, madri: «Le donne ci hanno insegnato che la più diffusa delle violenze è quella domestica». La storia di Aurora, invece, ha portato alla luce un’altra realtà. «Era una bambina. La sua morte ha costretto una città a guardare anche alle relazioni tra adolescenti, a quei comportamenti di controllo e possesso che spesso vengono scambiati per gelosia, premura, persino amore tra i ragazzi». Da allora il telefono del centro continua a squillare, ma le voci dall’altra parte sono inaspettate. Chiamano insegnanti che vogliono capire come riconoscere i segnali di una relazione violenta. Genitori che si chiedono se sia normale che un ragazzo pretenda di leggere i messaggi della figlia, ne controlli gli spostamenti, voglia sapere in ogni momento dove si trova. «È come se all’improvviso la città avesse iniziato a farsi delle domande».

Il cambiamento è difficile da misurare, ma prende forma nei gesti di una comunità: all’Emporio Solidale di Piacenza è nata «Metamorfosi», un’installazione che raccoglie i messaggi di speranza scritti dagli studenti in questi anni e accompagnati da rose bianche all’uncinetto, realizzate dalle volontarie. “Sei più forte di quanto pensi”. “Continua a credere in te stessa”. “Che l’amore mozzi il fiato ma non tolga mai il respiro” sono solo alcune delle riflessioni, destinate anch’esse a diventare itineranti. L’iniziativa, pensata per raggiungere scuole, biblioteca e l’università, dopo la morte di Aurora ha assunto un significato ancora più forte. Le rose e i messaggi vengono distribuiti anche alle famiglie che frequentano l’Emporio: «Tra loro ci sono sicuramente vittime di violenza, noi speriamo che così si sentano meno sole, che chiedano aiuto» spiega Lidia Frazzei, operatrice della struttura. Il rispetto, la cura e la solidarietà stanno mettendo radici.