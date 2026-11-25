«Se le cose escono sui giornali è perché qualcuno gliele dice, altrimenti stia tranquillo che non vengono fuori». La sera del 10 settembre 2012, ascoltato in Commissione antimafia, il prefetto Gianni De Gennaro rispose così a chi ironizzava sulle fughe di notizie. L’ex capo della Polizia e della Dia non era certamente un chiacchierone, eppure in questi giorni è scattata la rincorsa al “mi aveva detto che”. De Gennaro in realtà parlava pochissimo, e se gli toccava farlo preferiva le sedi istituzionali, pesando con il bilancino ogni parola. Ecco perché, proprio nel momento in cui l'attuale Commissione antimafia di oggi sta ultimando la relazione sulle stragi del ’92, vale la pena rileggersi quello che disse 14 anni fa davanti ai parlamentari.

Prima da vice e poi da capo della Dia, De Gennaro seguì direttamente le indagini su Capaci e sulla morte del suo amico Giovanni Falcone («A Roma andavo a trovarlo quasi ogni giorno»), mentre di via D’Amelio – garantì in Commissione - non si occupò. Se oggi l’organismo va spaccandosi sulla rilettura di quei tragici avvenimenti, con il centrodestra che propende per il filone mafia appalti e il centrosinistra che predilige la pista dell’eversione nera, è importante ricordare che De Gennaro all’epoca indicò una terzia via, quella della “convergenza di interessi” di diversi poteri criminali e occulti. Senza tanti giri di parole, il prefetto puntò il dito contro logge segrete, nelle cui stanze di compensazione si incontravano uomini del mondo di sopra e del mondo di sotto: i boss avevano infatti ordinato di introdurre almeno due uomini d’onore tra i “fratelli muratori” del territorio di riferimento per facilitare i contatti con imprenditori e politici. Temi complessi e “delicati”, come li definì lo stesso De Gennaro, alludendo a uno scenario tanto fosco quanto ramificato nelle profondità di Stato e antistato.

In quell’oscuro 1992, con l’Italia sotto choc per l’attentato a Falcone, in assenza totale di rivendicazioni, la Dia fu la prima a imbastire un’ipotesi investigativa. Già il 27 maggio, 4 giorni dopo la strage, gli analisti di De Gennaro, sulla base di una serie di informazioni – anche strettamente confidenziali – raccolte in vari ambienti criminali, fissarono il primo punto fermo: la bomba di Capaci era da ricollegare all’omicidio di Salvo Lima, ritenuto il referente politico di Cosa nostra in Sicilia. Un attacco allo Stato dopo la sentenza definitiva del maxiprocesso, che il 30 gennaio 1992 inchiodò all’ergastolo vari capimafia. Una reazione basata però non solo sulla cieca vendetta, secondo De Gennaro, ma sulla volontà di perseguire “una strategia di autotutela” da parte di cosa nostra. Durante l’audizione, però, il prefetto fece notare “l’anomalia del ricorso da parte della mafia a forma di pura violenza terroristica”, evidenziando “l’ipotesi che una strategia di attacco allo Stato potesse essere frutto di una cointeressenza di più strutture criminali di diversa origine e natura”. L’intreccio tra mafia e appalti? Certo, perché per la prima volta si indagava non solo sui profitti del narcotraffico mafioso, ma anche sul loro reinvestimento nell’economia lecita. I legami tra i clan e l’eversione nera? “Datati nel tempo”, sottolineò De Gennaro, facendo esplicito riferimento a Pietro Rampulla, l’artificiere di Capaci, di cui erano note le “simpatie” per l’estrema destra.

Ma non c’era solo questo. La modalità “libanese” dell’attentato di Capaci, “in cui saltò in aria un’intera autostrada”, convinse la Dia e De Gennaro che per decifrare la vera matrice bisognasse calarsi più in profondità. Solo così si sarebbero potute individuare “altre forze criminali in grado di elaborare sofisticati progetti, necessari per il conseguimento di obiettivi di portata più ampia”. In una seconda informativa, datata 10 agosto 1993, si entrò nel dettaglio, puntando la lente sui rapporti “tra la criminalità mafiosa e talune logge massoniche non ortodosse”. Interessi indicibili, che si snodarono lungo l’unico filo rosso che portò a via D’Amelio e poi, secondo gli investigatori, anche agli attentati nei luoghi simbolo di Roma, Firenze e Milano. “Se questa analisi è giusta, è lecito presupporre che la reazione violenta di cosa nostra non si fermerà con la morte di Falcone” profetizzò la Dia 4 giorni dopo Capaci.

In commissione, De Gennaro descrisse “uno scenario di persone in qualche modo collegate, da cui emerge un riferimento più ampio rispetto alla singola organizzazione cosa nostra, che ne era partecipe”. Con un precedente, quello della strage del Rapido 904, che esplose nella Grande galleria dell’Appennino il 23 dicembre 1984. Anche lì, evidenziò De Gennaro, “si trovano queste cointeressenze di gruppi diversi”. Lo stesso accadeva nella loggia Scontrino di Trapani, città dove si annidava anche il centro Scorpione, base segreta di Gladio: anche lì si muovevano “intelligenze diverse da quelle strettamente criminali”. Come quelle che Falcone, subito dopo l’attentato fallito dell’Addaura, definì “menti raffinatissime”. Fu lui, De Gennaro, a raccogliere le prime confidenze preoccupate del giudice. “La sera dell’attentato all’Addaura andai a Palermo – ricordò De Gennaro -. Non passai nemmeno dalla questura e non so che indagini stessero facendo. Andai direttamente a casa di Falcone e dormii da lui. Chiacchierammo a lungo quella notte. Ovviamente ero lì` in veste non di investigatore ma di amico. Di ipotesi quella notte se ne fecero tante. Il riferimento migliore, se non ricordo male, Giovanni Falcone lo fa nel suo libro «Cose di cosa nostra» quando individua le menti raffinatissime con quei centri occulti di potere. Non è un caso se ho fatto riferimento a quelle logge massoniche non ortodosse di cui avevamo perfettamente conoscenza”. A lui, poliziotto di lungo corso, che ne aveva viste tante, forse troppe, c’era soprattutto una cosa che non tornava. E lo disse, davanti agli onorevoli che lo ascoltarono per ben tre ore, dalle 21 a mezzanotte inoltrata, interrogandosi sul “modus operandi proprio di cosa nostra, che aveva nel tempo sempre applicato un principio diverso. Mi riferisco alla redditività dell’azione criminale che, in quel caso, non sembrò assolutamente redditizia”. Il governo infatti inviò l’esercito in Sicilia e mise al 41 bis una quantità di boss. “Quel tipo di azione stragista”, osservò ancora De Gennaro, si rivelò dunque “quasi inopportuna”. Dubbi rimasti intatti negli anni, che forse l’hanno accompagnato anche nel suo ultimo viaggio nella campagna toscana.