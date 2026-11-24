Da una parte, la morte di Antonio Dragone, 54 anni, operaio dell'Ilva che nel 2014 ebbe il coraggio di denunciare le condizioni in cui si lavorava all'interno dello stabilimento siderurgico. Dall'altra, la pubblicazione di una nuova ricerca scientifica che documenta le associazioni fra esposizione ai metalli industriali e sviluppo cognitivo dei bambini di Taranto che vivono all'ombra della grande acciaieria. Due vicende distinte, che tuttavia si incontrano nella storia di una città ancora alle prese con il prezzo umano e ambientale della propria industrializzazione e in attesa di sapere come finirà la gara per la vendita degli stabilimenti ex Ilva dopo la chiusura dell’area a caldo imposta dalla magistratura.

Dragone è morto lunedì: a ricordarlo è stato l'ambientalista Luciano Manna, che nel 2014 aveva raccolto la sua testimonianza sulle condizioni delle officine Ocm-Cap, il reparto in cui si erano verificati casi di tumore in diversi operai, tra cui Nicola Darcante, poi deceduto. In quella fase, la direzione aziendale aveva disposto uno screening sanitario per gli operai del reparto presso l'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Dragone aveva accettato di raccontare quanto accadeva in fabbrica, nascondendo il volto sotto un cappuccio. Pochi giorni prima di morire, aveva manifestato nuovamente la disponibilità a testimoniare. La causa della morte non è stata resa pubblica. Resta, però, la testimonianza di un operaio che aveva scelto di rompere il silenzio.

Lo studio su esposizione ai metalli e sviluppo cognitivo

Proprio da Taranto arriva un nuovo campanello d'allarme sul fronte della salute pubblica. Uno studio appena pubblicato sulla rivista internazionale Neurotoxicology ha analizzato gli effetti dell'esposizione ai metalli sul quoziente intellettivo di 610 bambini tarantini fra i 6 e i 15 anni. La ricerca – “Miscele di metalli, vicinanza agli impianti industriali e QI dei bambini” – porta le firme di studiosi affiliati alla Yale School of Medicine e alla Florida International University, con il coinvolgimento di competenze specialistiche in epidemiologia ambientale e biostatistica. Il lavoro, che non cita direttamente l’Ilva pur essendo chiaro il riferimento ai suoi impianti, affronta una questione cruciale: quanto può incidere sulla crescita intellettiva dei bambini vivere in un territorio esposto da decenni alle emissioni di un grande polo industriale?

L’analisi ha preso in considerazione cinque metalli potenzialmente neurotossici: cadmio, mercurio, arsenico, piombo e manganese. Gli studiosi hanno utilizzato campioni di sangue, capelli e urine di 437 bambini. Per altri 173 hanno analizzato i denti da latte, ricostruendo le esposizioni durante 22 diverse fasi dello sviluppo. Il risultato più rilevante riguarda il cadmio e il manganese. Il primo emerge come il principale contributore nella miscela di sostanze analizzate: le concentrazioni più elevate di cadmio nelle urine risultano associate a punteggi di quoziente intellettivo inferiori. Il manganese presenta un'associazione analoga: livelli più elevati nei capelli corrispondono a prestazioni cognitive inferiori. Ma c'è un elemento ulteriore: questo metallo, insieme al mercurio, mostra una relazione più evidente con la vicinanza geografica agli impianti industriali. La residenza entro 500 metri dal polo industriale rappresenta infatti il segnale spaziale più significativo. Il dato suggerisce che la prossimità alle sorgenti emissive possa tradursi in una maggiore esposizione e in uno svantaggio cognitivo.

Inquinamento e disuguaglianze socio-economiche

L'esposizione ambientale non è distribuita uniformemente nella popolazione. Le famiglie economicamente più svantaggiate tendono a vivere più vicino alle sorgenti industriali, anche perché dispongono di minori possibilità di scelta sul mercato immobiliare. L'inquinamento finisce così per sovrapporsi alle disuguaglianze sociali. La ricerca ha tenuto conto anche delle capacità cognitive dei genitori e dello status socioeconomico delle famiglie, proprio per distinguere il contributo dei diversi fattori. Una cautela necessaria, perché il quoziente intellettivo non dipende da una sola variabile.

Taranto è stata indicata anche a livello internazionale come una delle cosiddette “zone di sacrificio”, territori nei quali gli interessi economici sono stati privilegiati rispetto alla tutela della salute, dei diritti umani e dell'ambiente. Una definizione che racconta il dramma di una comunità costretta da decenni a misurarsi con il conflitto fra occupazione industriale e diritto alla salute. La morte di Antonio Dragone e i risultati di questa ricerca sono solo le ultime testimonianze, su piani diversi, di una vicenda che continua a interrogare il rapporto fra industria e salute nella città ionica.