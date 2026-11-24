Volkswagen ha fatturato 233 miliardi ma vede quasi azzerarsi l’utile operativo. Stellantis migliora, ma continua a bruciare liquidità. Renault cresce solo nell’elettrico. La sfida ora è finanziare il futuro di veicoli che le famiglie possano ancora acquistare

L’automobile più difficile da costruire è quella che deve ancora arrivare. Perché prima di disegnarla, collaudarla e portarla in concessionaria bisogna trovare i soldi per svilupparla. E quei soldi, almeno in buona parte, dovrebbero arrivare dalle macchine vendute oggi. Sembra il più normale dei meccanismi industriali. Invece nell’automobile europea qualcosa si è inceppato: si possono raccogliere ordini, aumentare le vendite di elettriche, presentare nuovi modelli e scoprire, alla fine, che i soldi guadagnati non bastano per preparare quelli successivi.

Non è una questione di poco conto. L’automobile sta attraversando la trasformazione tecnologica più costosa della sua storia, proprio mentre una parte crescente dei clienti fatica a permettersi i prezzi dei nuovi modelli. Bisogna investire nelle batterie, nel software, nell’elettronica, nelle fabbriche. Ma anche continuare a costruire auto a benzina e ibride, perché sono quelle che milioni di persone ancora comprano. Due mondi industriali da finanziare contemporaneamente, con margini che si assottigliano.

I conti pubblicati a fine ottobre da Volkswagen, Stellantis e Renault raccontano tre versioni dello stesso problema. Volkswagen nei primi nove mesi del 2026 ha fatturato 233,4 miliardi di euro. Una montagna di denaro, dietro la quale si nasconde un risultato operativo di appena 100 milioni, contro i 5,4 miliardi dello stesso periodo del 2025. A pesare sono soprattutto 8,7 miliardi di componenti straordinarie, comprese svalutazioni legate a Porsche e alle attività in Cina.

Il paradosso è che le elettriche rappresentano ormai il 40% del portafoglio ordini europeo del Gruppo tedesco e la nuova famiglia di piccole auto a batteria ha raccolto 150 mila ordini. Una buona notizia, naturalmente. Ma non fino in fondo, perché Volkswagen guadagna attualmente meno sulle elettriche che sulle vetture tradizionali. Così la transizione procede, mentre rischiano di diminuire proprio le risorse necessarie per finanziarla. Non a caso Volkswagen ha avviato un programma di riduzione dei costi da circa 31 miliardi di euro.

Stellantis, intanto, mostra segnali di recupero. Nel terzo trimestre i ricavi sono cresciuti dell’1%, a 37,6 miliardi, e la perdita netta si è ridotta a 453 milioni. Ma il margine operativo rettificato è appena dello 0,7%, e il flusso di cassa industriale resta negativo per quattro miliardi. In sostanza, l’attività industriale continua ad assorbire più denaro di quanto ne generi. E proprio l’Europa allargata è l’unica regione del Gruppo ancora in territorio negativo sul fronte dei margini operativi rettificati. Il ritorno a un flusso di cassa positivo è previsto per il 2027. Bisognerà arrivarci.

Renault, invece, nel terzo trimestre ha venduto il 6% di veicoli in meno, fermandosi a 497.799 unità, mentre le elettriche sono cresciute dell’84,7% e rappresentano ormai il 25,8% delle auto commercializzate. Il Gruppo conferma un obiettivo di margine operativo annuo intorno al 5,5%. Numeri che raccontano un’altra contraddizione: si può avanzare rapidamente nell’elettrificazione senza aumentare i volumi complessivi. E comunque il numero di auto elettriche vendute non dice ancora quanto denaro rimanga nelle casse di chi le costruisce.

Se poi si guarda alla Cina, il quadro diventa ancora più complicato. Qui l’industria automobilistica ha raggiunto una capacità produttiva enorme, ma la concorrenza sui prezzi è diventata talmente feroce da erodere i guadagni. A settembre il margine di profitto del settore è precipitato all’1,4%, il minimo degli ultimi quattro anni. Si vendono automobili, insomma, ma guadagnarci è un’altra faccenda.E allora si cerca altrove ciò che il mercato interno non riesce più a garantire. L’Europa resta uno degli sbocchi più appetibili per Pechino, perché il potere d’acquisto dei consumatori consente prezzi potenzialmente più remunerativi. Con gli Stati Uniti sostanzialmente chiusi dai dazi, è inevitabile che una parte crescente della pressione commerciale cinese si concentri proprio sul nostro mercato. Dove i costruttori europei stanno già facendo fatica a guadagnare.

Ma come si costruiscono automobili che la gente possa comprare, guadagnando abbastanza per finanziare lo sviluppo di quelle successive? Ridurre piattaforme, motorizzazioni, tempi di progettazione, varianti tecniche e duplicazioni del software sembra la prima scelta dei costruttori, sempre più alla ricerca di alleanze - tra loro e soprattutto con i marchi cinesi - per ottimizzare i costi. Lo stesso ragionamento vale per le fabbriche. Un impianto che lavora poco diventa costosissimo, perché deve distribuire le proprie spese fisse su un numero insufficiente di vetture. Ma produrre automobili soltanto per tenere occupate le catene di montaggio, salvo poi venderle con sconti pesanti, significa spostare il problema dai bilanci industriali ai piazzali dei concessionari. Servono volumi, certo. Ma volumi che lascino più di qualcosa in cassa.

Poi c’è il prezzo. Per anni l’industria ha inseguito vetture sempre più grandi, potenti, accessoriate e costose. Un processo che ha portato enormi progressi nella sicurezza e nella tecnologia, ma ha anche allontanato dai concessionari una parte importante della clientela. Ora la sfida non è soltanto vendere le auto. È riuscire a guadagnare abbastanza da poter costruire quelle successive. E fare in modo che qualcuno possa ancora permettersi di acquistarle.