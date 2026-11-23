Banca d’Italia "sbarca" nei Balcani occidentali: è operativa da lunedì 23 novembre Tips Clone, piattaforma per regolare i pagamenti istantanei sviluppata da Via Nazionale a beneficio di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro e Macedonia del Nord. Una mossa ritenuta decisiva anche per favorire l'integrazione di questi Paesi nell'Unione Europea. La presentazione del progetto, avviato a gennaio 2025, si è svolta a palazzo Koch, alla presenza del governatore Fabio Panetta e dei governatori (due donne) delle cinque banche centrali partecipanti.

Panetta ha sottolineato che oggi le infrastrutture di pagamento, con la crescita dell'uso delle carte e dei bonifici rispetto al contante, «hanno assunto anche una nuova dimensione: in un mondo segnato da crescenti tensioni geopolitiche, sono diventate strumenti di potere» e, quindi, non ci si può permettere un loro blocco. Inoltre diventano sempre più una leva strategica tra Paesi: «Chi controlla l'accesso alle reti di pagamento - ha aggiunto - dispone di una leva di influenza politica. Chi dipende da sistemi altrui si espone alle conseguenze di decisioni prese altrove». Da qui deriva anche l'esigenza di rafforzare l'autonomia senza compromettere l'integrazione delle reti: «La vera sfida è conquistare maggiore autonomia senza rinunciare ai vantaggi dell'integrazione e Tips Clone dimostra che questa sfida può essere vinta».

Questa realtà rende ancora più importante l'avvio del Tips Clone, che replica appunto il meccanismo Tips della Bce. Alla cerimonia dell'inaugurazione, il clima cordiale fra i sei governatori (oltre a Panetta, Gent Sejko per l'Albania, Jasmina Selimović per la Bosnia-Erzegovina, Ahmet Ismaili per il Kosovo, Trajko Slaveski per la Macedonia del Nord e Irena Radović per il Montenegro), di reciproci scambi di cortesie e di attestati di fiducia verso Bankitalia ha reso visibile l'ulteriore passo di questi Paesi nella marcia verso l'integrazione e, in prospettiva, verso l'area euro. Il sistema, ora indipendente, potrà infatti essere agganciato a quello della Bce quando questi Paesi aderiranno. «È solo l'inizio», è stato più volte sottolineato. Panetta ha parlato così esplicitamente di Balcani da ora «più vicini alla Ue». Un passo avanti che peraltro avviene in una fase che ha visto l'accelerazione di questi ultimi mesi verso l'euro digitale, che renderà l'eurozona ancor più indipendente e sovrana rispetto ai circuiti di pagamento gestiti dalle grandi multinazionali straniere, statunitensi in primis. Sul palco il nord macedone Slaveski ha scherzato definendo il Tips Clone uno dei contributi dell'Italia al mondo «dopo il cappuccino e la Dolce Vita» e la montenegrina Radović, con all'attivo studi in Italia, parlando in italiano ha sottolineato il clima di «autentica amicizia con il team di Banca d'Italia» in questi mesi.

Nel dettaglio Tips Clone consente ai prestatori di servizi di pagamento di offrire ai propri clienti trasferimenti di fondi in tempo reale, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. Al di là del dato politico, per i cinque Paesi affidarsi all'esperienza di Tips ha permesso di abbattere i costi e realizzare un'infrastruttura sperimentata, ponendo le basi per un un futuro collegamento.