L’Italia continua a pagare una bolletta energetica elevata, resta esposta alle oscillazioni dei mercati internazionali del gas e fatica a valorizzare una risorsa che pure possiede in abbondanza: il potenziale delle energie rinnovabili. I progetti ci sono, le tecnologie sono mature, gli investimenti potrebbero partire. Eppure, tra autorizzazioni che si trascinano, incertezze normative e difficoltà di connessione alla rete, una parte significativa di questa energia resta sulla carta. È in questo contesto che nasce l’appello «Liberare l’energia italiana», rivolto al governo da oltre 70 organizzazioni riunite nella rete Rinnovabili per l’Italia. La richiesta indirizzata alla presidente del Consiglio e al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica è quella di un incontro urgente. Sul tavolo, un programma di interventi articolato in sei aree, con impegni immediati e verificabili. La rete rappresenta una realtà ampia e trasversale, che comprende il mondo delle imprese, la cooperazione, le comunità energetiche, il volontariato, la ricerca e l’associazionismo: tra i firmatari figurano anche Azione cattolica italiana, Acli, Focsiv, Ucid, Legambiente, Confartigianato e Legacoop. Nel complesso, le organizzazioni dichiarano una rappresentanza di circa 8 milioni di soci, 14mila imprese, 10mila volontari e 5mila sedi territoriali.

L’iniziativa arriva all’indomani della Cop31 di Antalya, conclusa tra difficoltà e divisioni sul percorso di uscita dai combustibili fossili. Il mancato accordo su un riferimento esplicito al loro superamento conferma quanto sia difficile tradurre gli impegni climatici in una strategia condivisa. Ma, al di là delle dichiarazioni dei vertici internazionali, la transizione si misura soprattutto nella capacità dei singoli Paesi di cambiare il proprio modello energetico. È proprio su questo terreno che l’Italia, secondo i promotori dell’appello, sconta un ritardo preoccupante. I colli di bottiglia sono noti: procedure di valutazione d’impatto ambientale e autorizzazioni lente e frammentate, conflitti di competenza tra Stato, Regioni e Soprintendenze, reti congestionate, accumuli insufficienti. A questi si aggiungono la complessità delle procedure del Gestore dei servizi energetici (Gse), soprattutto per le comunità energetiche, e una normativa soggetta a continui cambiamenti.

La prima richiesta riguarda proprio il funzionamento della macchina amministrativa, introducendo scadenze vincolanti e poteri sostitutivi automatici in caso di ritardi. La rete chiede inoltre regole stabili, il superamento delle moratorie e dei divieti territoriali generalizzati, una pianificazione nazionale delle aree marine idonee all’eolico offshore. La tutela ambientale, sottolineano i firmatari, richiede controlli rigorosi, ma non può tradursi in tempi indefiniti. Il capitolo successivo riguarda il rapporto tra transizione e costo dell'energia. L'accelerazione delle rinnovabili, osservano le organizzazioni, è anche una scelta di sicurezza nazionale: riduce la dipendenza dalle importazioni di gas e petrolio, trattiene valore economico nel Paese e attenua l'esposizione alle crisi geopolitiche. Solare ed eolico, non consumando combustibile, possono inoltre contribuire a ridurre le ore in cui è il gas a determinare il prezzo dell'elettricità. Da qui la richiesta di aste regolari, prezzi più stabili e pieno recepimento della direttiva europea 2024/1711, affinché i benefici della produzione rinnovabile arrivino concretamente nelle bollette, con particolare attenzione alle famiglie vulnerabili.

A questo si lega la necessità di investire nelle infrastrutture. Servono autorizzazioni più rapide per le reti, piena attuazione del meccanismo di stoccaggio elettrico (Macse) e della riforma delle connessioni. Terna stima circa 71,5 gigawattora di nuovi accumuli al 2030: una dimensione che impone una programmazione territoriale adeguata e obiettivi vincolanti.

Un'attenzione specifica è riservata alle comunità energetiche rinnovabili, considerate uno strumento essenziale per rendere la transizione accessibile anche ai piccoli centri. La rete propone una modulistica unica, verifiche digitali preventive, tempi certi per incentivi e riconoscimenti, oltre a un'assistenza tecnica gratuita per Comuni, parrocchie, cooperative, condomìni e organizzazioni del Terzo settore. Chiede anche di utilizzare pienamente il contingente di 5 gigawatt e di confermare gli incentivi oltre la scadenza del 31 dicembre 2027.

È nella lettura economica e internazionale della transizione che si inserisce l'intervento di Leonardo Becchetti. L'economista invita a non fermarsi alle difficoltà emerse alla Cop31: «Diamo troppa importanza alle dichiarazioni finali dei vertici sul clima. Ciò che conta è che il mondo intero sta riducendo la sua dipendenza energetica dai padroni delle fossili scegliendo le rinnovabili». La direzione, osserva, è quella di un sistema energetico sempre più diffuso e partecipato. «Noi siamo colpevolmente lenti e indietro e lo stiamo pagando». Gli alti costi dell'energia, aggiunge, alimentano l'inflazione, impoveriscono gli italiani e riducono la competitività delle imprese. Becchetti sottolinea che la rete Rinnovabili per l’Italia chiede al governo di “cambiare marcia. Perché la ricchezza del paese sono le energie e i progetti degli italiani che ci sono in abbondanza ma sono bloccati da colli di bottiglia per le autorizzazioni e gli allacci in rete”.

Perché la transizione sia anche una trasformazione sociale, le organizzazioni chiedono infine una disciplina nazionale sulle compensazioni e sugli sconti energetici per i territori che ospitano grandi impianti, forme di azionariato popolare e una campagna pubblica pluriennale affidata a una struttura scientificamente indipendente. La proposta conclusiva è quella di istituire un tavolo permanente di confronto, aperto alle realtà sociali, sindacali, economiche e ambientali, per verificare l'attuazione delle misure e monitorare la diffusione delle rinnovabili.