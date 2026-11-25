«Qui è in gioco il Trattato di Roma sull'Ue, non chi andrà al potere» anche perché «l'anno prossimo si vota in Italia, Polonia e Francia». Sánchez «è un politico vigoroso», Pp e Vox «scommettono sulla saturazione da Psoe»

Enric Juliana, direttore aggiunto di La Vanguardia e responsabile della redazione di Madrid, è un profondo conoscitore della politica spagnola e di quella italiana, essendo stato corrispondente da Roma dal 1997 al 2000. Con lui affrontiamo i nodi delle elezioni anticipate del 29 novembre, convocate dal premier Pedro Sánchez a inizio ottobre.

Chi è Pedro Sánchez? L’ultimo grande leader della sinistra europea, in grado di opporsi a Trump e Netanyahu, oppure un politico a fine corsa, piegato da scandali?

Sánchez è primo ministro da otto anni e un periodo così lungo al governo logora chiunque, soprattutto in Europa. Ha problemi nel partito e subisce una pressione fortissima, dall’esterno e dall’interno. In alcuni casi ci sono casi di corruzione confermati all’interno del Partito Socialista. Allo stesso tempo ci sono iniziative giudiziarie forse un po’ forzate, come quella che riguarda sua moglie, Begoña Gómez. Va detto però che nessun procedimento riguarda in prima persona Sánchez.

Anche sull’economia ci sono tanti segnali contraddittori.

Dal punto di vista macroeconomico la Spagna quest’anno crescerà del 2,6%, un dato ottimo rispetto ad altri Paesi. Ma la microeconomia è un'altra cosa. La crescita è sostenuta anche dalla demografia e dall’immigrazione, che però hanno contribuito a creare un problema serio nel mercato abitativo. I prezzi sono saliti molto e trovare casa nelle grandi città è difficile, soprattutto per i giovani.

Come ha reagito Sánchez agli ultimi mesi complicati?

Sánchez è un politico vigoroso, che non si arrende facilmente. Ha deciso di lottare con un atteggiamento tattico, svoltando a sinistra. Il Sánchez di oggi non è quello di otto anni fa, che era più moderato.

Intende la scommessa dei decreti sulla casa, poi bocciati, che hanno portato a elezioni anticipate?

Sì, e tutto ciò che ha fatto negli ultimi tempi. Cerca consensi alla sua sinistra per arrivare alle elezioni con una base del 30%. Se un partito arriva al voto con la sensazione generale di essere spacciato, è finito: se i socialisti fossero scesi al 22% sarebbero morti. Al 30-31% possono invece tentare, nell’ultima settimana di campagna, un salto al 33-35%. E per stare al 30% il Partito socialista doveva raccogliere voti a sinistra, perché al centro era più difficile.

Lei ha scritto su La Vanguardia che queste sono “le elezioni del nostro tempo”. Che cosa intende?

Non si gioca una semplice alternanza di governo, oggi la destra e domani il centrosinistra, la logica a cui siamo abituati da molto tempo. La situazione è diversa. L’Unione Europea è in crisi, è in gioco il Trattato di Roma del 1957. Da qui all’anno prossimo si vota in quattro grandi democrazie europee su cinque (Francia, Italia, Spagna e Polonia) mentre i tedeschi hanno elezioni regionali, che dicono comunque qualcosa. Le fratture sociali sono così forti che non è lo stesso andare in una direzione o nell’altra. Anche negli Stati Uniti e in Brasile hanno votato sotto questo segno.

Il centrodestra che tattica sta usando?

Quella tradizionale dell’alternanza, dicendo: “Basta con Sánchez, sono otto anni, ora tocca a noi”. Ho ricevuto in questi giorni per posta la propaganda del Partito Popolare, molto chiara: por fin cambio, finalmente il cambiamento. È il gioco classico della democrazia, ma questa volta non è solo questo. La domanda non è se tocca a me o a te, ma dove andiamo.

Anche il Partito Popolare deve convincere i suoi elettori, che immagino in parte temano un’alleanza con l’estrema destra di Vox.

Quello che ha fatto Núñez Feijóo, il leader del Partito popolare, è far capire ai suoi elettori che l’alleanza con Vox è inevitabile. Il discorso classico della destra tradizionale, “mai alleanze con l’estrema destra”, in Spagna non si fa più. Feijóo ha detto ai suoi: se vogliamo sconfiggere Sánchez dobbiamo andare con Vox, ma in posizione di forza perché non sia un’alleanza paritaria.

Che caratteristiche ha Vox?

Geneticamente somiglia molto al Rassemblement National francese (di Marine Le Pen, ndr) e a Fratelli d’Italia. Ha una forte componente tradizionalista, ha cominciato il suo discorso contro il femminismo e a favore della corrida: una parte della società, soprattutto i giovani, la contesta, ma loro ne hanno fatto un segno di identità, dicendo “questa è la tradizione spagnola”. Poi è molto centrato sull’immigrazione, soprattutto quella musulmana, rivendicando una radice storica lontanissima: la Spagna fu in gran parte sotto la dominazione islamica dall’VIII al XV secolo. Vox vuole far rivivere mitologicamente quella lotta, convinto che nella psicologia spagnola moderna ci siano ancora radici che affondano in quel tempo. Il suo discorso anti-immigrazione è quindi soprattutto anti-islamico: “Noi lottiamo contro il califfato”. Con gli immigrati latinoamericani, che sono il 70% del totale, è invece molto moderato. La Spagna ne ha assoluto bisogno e, per legge, un latinoamericano può ottenere la nazionalità dopo due anni di lavoro regolare. Molti hanno ormai il passaporto spagnolo e possono votare.

Lei è stato corrispondente da Roma e ha detto che in Italia il conflitto politico è rappresentato come una commedia, in Spagna come una tragedia. Cosa intende?

Mi interesso molto all’Italia, ma la mia conclusione è che quando credi di averla capita, cinque minuti dopo ti accorgi che non è così. Penso che sia una comunità nazionale abbastanza coesa, anche se gli italiani credono di no, è ancora giovane dal punto di vista storico. E non ama il dramma. Avete avuto un grandissimo dramma nel ‘78, il caso Moro che torna sempre nei vostri discorsi: so bene che fu uno choc fortissimo. Spesso però in Italia c’è la tendenza a cercare una via d’uscita attraverso la commedia. Anche Berlusconi era un po’ commediante, ma poi faceva sul serio, con un progetto di potere fortissimo, come si è visto. Non intendo dire che la commedia sia leggerezza o banalità: è un codice, un modo per ridurre le resistenze. Anche a sinistra si gioca con la commedia: penso a Roberto Benigni con La vita è bella. In Spagna, quando le cose si complicano, il discorso vira invece sul tragico. Per disarmare l’avversario si dice “attenzione, qui può finire molto male”. È il linguaggio della paura, in un certo senso. Come ogni semplificazione, ovviamente, non spiega tutto.

E cosa cambia per l’Italia dopo il voto, nei due scenari?

Se il Partito socialista perde, il discorso di Giorgia Meloni sarà che ha perso anche la sinistra italiana, nella misura in cui aveva proposto Sánchez come modello da seguire. Se nasce un governo di coalizione tra Pp e Vox, poi, Meloni avrà un alleato forte. Santiago Abascal, presidente di Vox, è un alleato solido di Meloni anche se in Europa sono in gruppi diversi. Poi ci sono i rapporti economici. La presenza italiana qui è forte: la compagnia energetica Endesa - che possiede tre centrali nucleari in Catalogna - appartiene a Enel, Mediaset ha due canali televisivi, il gruppo Rcs, editore del Corriere della Sera, è proprietario anche di El Mundo. In Italia non c’è nulla di simile in mano spagnola. Di tutto questo bisogna tener conto.

