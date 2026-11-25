«Come tutti i grandi mistici papa Francesco vedeva Gesù nelle persone dove Lui stesso aveva detto che l’avremmo visto, negli affamati, negli assetati, nei carcerati, negli immigrati, negli ultimi della Terra. E, allo stesso modo, vedeva il diavolo nelle situazioni di pericolo esistenziale, nelle grandi minacce che incombevano e tuttora incombono sul papato, sulla Chiesa, sul mondo». Lo spiega padre Raffaele Talmelli, superiore generale della congregazione dei Servi del Paraclito, per vent’anni esorcista, medico e psichiatra, collaboratore tra l’altro dell’Istituto di Neuroscienze di Firenze e del Centro di terapia strategica di Arezzo. La lettura del “Diario personale di papa Francesco” con i passaggi più inquietanti, quelli riferiti ai suoi incontri personali con il demonio, non sorprendono padre Talmelli. Anzi, spiega, sono una conferma della statura spirituale del Papa argentino, del suo rapporto autentico e vero con il Signore, della forza della sua fede. «L’ho conosciuto molto bene, era davvero così».

Ma padre, Bergoglio scrive di aver incontrato “fisicamente” il diavolo in almeno tre occasioni. Quando ha visto i suoi occhi “minacciosi e seducenti” dal finestrino della macchina, mentre stava celebrando nella Cappella del Carmelo e poco dopo il suo arrivo a Roma. Come è possibile? Dobbiamo pensare a incontri realmente accaduti?

«Quando parliamo delle visioni dei grandi mistici l’avverbio “realmente” dobbiamo utilizzarlo con grande attenzione. Il loro sguardo non è misurabile e non è pesabile con le leggi della fisica. Maria Maddalena all’inizio crede di vedere il custode del giardino e solo dopo si accorge che è Gesù. Il suo sguardo è cambiato. C’è nei mistici un vedere in qualche modo superiore, non percepibile con gli occhi del corpo ma solo con quelli dell’anima. È un vedere che comprende a fondo, che si inserisce in una dimensione superiore».

Quindi, anche quando papa Francesco scrive di aver visto le porte dell’inferno non dobbiamo pensare a una visione reale ma una immagine interiore?

«I grandi mistici, i grandi santi hanno la percezione precisa delle visioni di cui sono protagonisti. È stato così per i pastorelli di Fatima e le tante figure che si sono succedute nella storia della Chiesa. Mi sono a lungo occupato della beata Maria Bolognesi, di cui sono stato postulatore e a cui ho dedicato alcuni studi, l’ultimo appena concluso uscirà a breve. Anche nelle sue testimonianze ci sono frequenti attacchi demoniaci, ma lei rispondeva raddoppiando gli sforzi del suo apostolato verso i poveri, i malati, gli orfani. È la grande lezione dei mistici e il diario di papa Francesco va nella stessa direzione. Quando scrive di aver visto le porte dell’inferno non dobbiamo ridicolizzarlo pensando a un portone infuocato con i bidoni della benzina. Il Papa certamente si riferisce a una visione che dobbiamo inquadrare in una modalità superiore, pienamente consapevole cioè della presenza del bene, ma anche di quella del male».

Possiamo parlare di un dono soprannaturale?

«Sì, esistono fenomeni che vanno al di là della natura e quindi possiamo definirli soprannaturali senza per questo immaginare eventi strani o fantastici. Tutti noi vediamo e siamo protagonisti di episodi che possiamo definire soprannaturali».

In che senso?

«Darwin ci ha spiegato che esistono meccanismi naturali dettati dalla conservazione e dall’evoluzione della specie. Gli organismi più robusti si riproducono, quelli più deboli soccombono. È la legge della natura. Quando noi compiamo un gesto di carità non rispondiamo alla legge della natura ma a un impulso superiore, che va al di là delle leggi della natura perché la natura non prevede la carità, l’amore, la bontà. Quindi in qualche modo ci inseriamo nel soprannaturale e i grandi mistici portano questi doni alla massima espressione».

Quali erano secondo lei le situazioni per le quali papa Francesco vedeva una minaccia diabolica?

«Penso alla falsa devozione e alla malintesa difesa della tradizione che ha spinto qualcuno, anche dentro la Chiesa, ad attaccare papa Francesco e il suo operato. Quando si prende di mira la gerarchia ecclesiale, la Chiesa, il Papa regnante, si compie davvero un atto maligno. Si può sognare una Chiesa migliore ma senza vagheggiarne un’altra. Senza prendere le distanze dalla Chiesa reale che, come diceva Francesco, ha la puzza delle pecore, perché è impregnata di realtà, nel bene e nel male. Chi invece lavora per spezzare la comunione della Chiesa si schiera con l’angelo del male che si traveste di luce per ingannare e confondere».

Papa Francesco dice di aver preso le distanze da queste situazioni affidandosi al Rosario e chiedendo aiuto alla Vergine. Sembra una via d’uscita fin troppo semplice.

«No, il vero mistico di fronte al male sfugge le occasioni vicine e rende remote le occasioni prossime. Solo gli stolti pensano di poter combattere il demonio, cioè il male nelle sue diverse espressioni, con le proprie forze. Dobbiamo invece fare atto di umiltà e chiedere aiuto a chi può proteggerci, quindi rifugiandoci nella preghiera volgendo lo sguardo al Signore, in una logica di comunione con la Chiesa e con i suoi pastori».