Il cardinale Baldassare Reina, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma e tra i collaboratori che hanno accompagnato più da vicino Francesco negli ultimi anni del pontificato, spiega come la lettura del Diario aiuti a comprendere meglio non solo le intuizioni e il magistero di Jorge Mario Bergoglio , ma anche la dimensione spirituale e umana del Papa arrivato “dalla fine del mondo” che per dodici anni ha guidato la Chiesa.

Lei è stato vicino a Francesco fino alla fine. Che cosa ha provato leggendo il suo Diario?

«Ho provato la stessa sensazione che ho avuto quando, nella sua piccola stanza a Santa Marta, gli ho carezzato il volto ormai composto nel sonno della morte. In quella carezza finiva una distanza. Fino a quel momento l’avevo incontrato come Papa: abbiamo condiviso confronti e decisioni, l’ho visto forte, determinato, capace di reggere pesi che avrebbero piegato chiunque. Poi l’ho visto debole, quando il corpo lo aveva fiaccato e la volontà restava intatta ma il respiro non bastava più. Infine quel volto, consegnato, in pace. Leggendo il Diario mi è accaduta la stessa cosa, ma sul piano dell’anima: il volto pubblico cade e resta l’uomo che alle quattro del mattino, con la Bibbia sul comodino, scrive a Dio senza testimoni. Nel 1992, appena vescovo, annota già una stanchezza che «non è solo fisica. È spirituale». Trent’anni dopo l’ho vista diventare fisica davanti ai miei occhi, e oggi capisco che veniva da lontano: non era soltanto malattia, era il peso di un uomo che si era consumato, come dice san Paolo, «per le vostre anime». Non lo considero una rivelazione: l’ho riconosciuto. Il cardinale Fernández, l’autore del libro che presenta il Diario , osserva che il volto di Francesco non era mai impostato secondo un cliché applicato a un ruolo o usato per uno scopo, ma in realtà cambiava secondo ciò che gli nasceva dentro; posso confermarlo. Quel viso talvolta scuro, che molti interpretavano come un messaggio politico, aveva spesso ragioni intime e semplici: un dolore, una persona a cui pensava».

Non è rischioso mostrare le debolezze interiori di un Pontefice?

«Non siamo abituati a vedere un papa nelle sue luci e nelle sue ombre, anche interiori. Vale anche per i vescovi. Abbiamo ereditato un’iconografia che preferisce la statua al volto. Ma Francesco aveva scritto in Dilexit nos che riconoscere il proprio peccato non degrada, è «smettere di mentire a sé stessi», e il Diario prova che non lo diceva agli altri senza averlo vissuto lui per primo. Nel 2010 annota: «Il Signore mi ha fatto vedere quanto sia grande la mia bassezza. Ho visto quante volte mi sono lasciato trasportare da sentimenti di disprezzo, invidia, orgoglio. Provo molta vergogna». Il punto decisivo è che le sue ombre non sono un catalogo morale, sono materia di discernimento. Non colpisce che avesse invidia o durezza, come ciascuno di noi; colpisce che non le nascondesse a sé stesso. E non cadeva nell’eccesso opposto: dopo essersi accusato di indifferenza verso il dolore altrui, si corregge, «pensandoci bene, credo di aver avuto alcuni momenti di tristezza e dolore. Non mi sento oggettivo nel giudicare questi momenti della mia vita». È l’umiltà come verità che aveva imparato da santa Teresina di Lisieux. Chi gli ha lavorato accanto sa che proprio questa lucidità lo rendeva libero, anche di fronte alle critiche più dure. Il Diario mostra da dove veniva quella libertà».

Nel Diario Francesco non ha citato Dostoevskij, il suo romanziere preferito, ma talvolta sembra di leggervi dei riferimenti indiretti nel Diario…

«Francesco raccontava che amava le Memorie del sottosuolo, in cui lo scrittore russo scende nelle cantine dell’anima dove orgoglio, umiliazione e desiderio di grazia si mescolano senza ordine. Ed era affascinato dalla psicoanalisi, alla quale lui stesso aveva fatto ricorso, riferendo poi con la naturalezza di chi non ha paura di farsi aiutare. Il Diario è il luogo in cui queste due esperienze si incontrano e si trasformano. Sono le pagine di un uomo che scende nel proprio sottosuolo, non per compiacersi della propria malattia come l’uomo di Dostoevskij, né soltanto per comprendersi come in analisi, ma per consegnare quel sottosuolo alla misericordia. Basta leggere ciò che scrive degli anni tra Francoforte e Córdoba, quelli in cui si sentiva «profugo»: «Ho ripercorso il disorientamento fatto cammino… Da cosa fuggivo? Ma la tua mano, Signore, c’era. Non lo capivo, sapevo solo che dovevo scappare per salvare la “vita”, ma non sapevo cosa fosse la vita se non sopravvivere». È una pagina di straordinaria onestà psicologica: la fuga riconosciuta, la domanda senza risposta. Ma nel mezzo c’è una mano. Lo sguardo analitico vede il meccanismo, lo sguardo credente vede la mano. Così si capisce perché prendesse sul serio anche i sogni, «il Signore mi ha parlato attraverso i sogni» annota nel 2022, e gli sbalzi d’umore notturni, le paure che lo tenevano sveglio: non li leggeva da analista, ma non li liquidava, li portava nel discernimento. In questo era profondamente gesuita e profondamente moderno. Non farei di lui un “Papa psicoanalizzato”: era un uomo che conosceva il proprio sottosuolo e non lo temeva, perché sapeva che anche lì arriva la grazia».

Queste pagine collocano Francesco tra i mistici?

«Lo collocano in una genealogia, quella dei mistici che hanno attraversato la notte, ma con un accento tutto suo. Il padre è sant’Ignazio di Loyola: l’intero Diario è un esercizio di discernimento degli spiriti, distinguere le mozioni che vengono da Dio da quelle che ne allontanano, annotare consolazioni e desolazioni con la precisione di un cartografo dell’anima. La sorella è santa Teresina, che chiamava con quel diminutivo affettuoso. Da lei viene la paura salutare della propria sicurezza: «Ho paura. Mi sento troppo sicuro», scrive nel 2001, e da Papa, nel 2017, «devo stare attento a non sentirmi troppo sicuro nel mio ministero… Mi fa paura». Da lei vengono le rose bianche che arrivavano proprio nei momenti peggiori, «l’inferno scatenato. E mai ho avuto così tante rose bianche di Santa Teresina come in questo periodo», e la piccola via dell’abbandono. Sul comodino teneva due libri: la Bibbia e Storia di un’anima. E poi c’è san Giovanni della Croce. Il Diario non lo cita, ma quando Francesco parla di «aridità e desolazione», di un tempo oscuro, è difficile non pensare anche alla notte oscura, quella che non si sceglie e non si spiega, in cui si resta fedeli con quella sensazione di non sentire nulla, di abitare il vuoto e di misurarsi con il turbamento dell’assenza. L’accento suo è che quella notte non si consuma in un chiostro ma dentro il governo della Chiesa, tra decisioni, pressioni, scandali da affrontare, persone da ascoltare. È una mistica del servizio al Regno di Dio, della ministerialità in cui le desolazioni si accompagnano alle consolazioni, a volte prendendo il sopravvento, una notte attraversata alla scrivania delle decisioni. Io alcune di quelle scrivanie le ho condivise con lui, e non sospettavo quanta notte vi portasse».

Il Diario parla di una vera crisi spirituale negli anni centrali del pontificato. Come la legge?

«In quegli anni poteva vedersi un uomo che lavorava senza sosta, deciso, a volte duro nel suo essere diretto; il Diario mi mostra che cosa portava dentro. Ne nomina con esattezza gli ingredienti. All’origine c’è il Cile che fu la ferita degli abusi. Lì Francesco scoprì di essersi fidato delle persone sbagliate e di non aver creduto subito alle vittime. Il Diario registra quel risveglio con un’espressione delle sue: «Lì sono caduto dalla branda, ho preso consapevolezza della gravità del problema… non pensavo fosse così grave». Poi, alla fine del 2022, guardando indietro: «Tutto mescolato a problemi di governo, pressioni per prendere decisioni, e aridità e desolazione». Fernández lo definisce forse il suo peggior periodo di tentazione. In fondo era la tentazione del potere, nascosta dietro l’iperattività; già nel 2018 si rimproverava di «non saper dire di “no”, affrontando questioni e problemi come se fossi onnipotente». Il giudizio su sé stesso è durissimo, «la luce ricevuta non fu accolta con fedeltà… E si andò perdendo la memoria», la memoria della misericordia. Fernández stesso lo designa implacabile, quasi esagerato, ma il Diario registra l’esigenza di un’anima con sé stessa, non il verbale di un fallimento. Ciò che mi commuove è la risposta: non si chiuse, si aprì. Decise di fidarsi dei collaboratori, di delegare, di non esigere spiegazioni. Fernández scrive che quanti hanno lavorato con lui dovranno rispondere davanti a Dio dell’onestà con cui hanno corrisposto a quella fiducia. Come cardinale sento quella frase anche rivolta a me: ho ricevuto quella fiducia, e oggi so quanto gli costava. Alcune volte ho sentito ripetermi da chi conosce il valore del servizio dei collaboratori del santo padre, che il papa si serve, mai ci si serve del papa. Un monito di vigilanza necessaria».

Colpiscono le pagine sul demonio. Come vanno lette?

«Senza sensazionalismo e senza imbarazzo. Francesco parlava spesso del diavolo e qualcuno lo trovava antiquato; il Diario mostra che non era una figura retorica. «Ho visto le volte in cui il diavolo si è fatto presente. Non posso dimenticare i suoi occhi». «Ieri notte ho visto l’ingresso dell’inferno. La seduzione pagana con tutta la sua forza». «Ho sentito chiaramente la voce del diavolo». Le leggerei nel loro contesto, che è ignaziano: il nemico attacca dove l’anima è più esposta e dove c’è più bene da distruggere. Il diavolo di Francesco è la voce dell’onnipotenza, della mondanità, del fare da soli. E la sua difesa era la più semplice: il rosario, che nella sua stanza teneva avvolto nella mano destra, passandolo alla sinistra quando doveva scrivere. Ma per lui contavano di più i segni della misericordia: “In cappella… gli dissi che ero fuggito dalla sua presenza per via della dispersione. Ha sorriso”. Le tenebre sono reali, l’ultima parola è un sorriso».

Come uscì da quella notte?

«Senza clamore. Il 30 dicembre 2022, con la coscienza lacerata, scrive di aver ripreso «il sentiero del riconoscimento della verità». Non una vittoria, un ritorno. Da lì nascono due testi che oggi rileggo con altri occhi: C’est la confiance, sulla fiducia secondo Teresina, che ebbe diverse redazioni perché non trovava le parole giuste, e Dilexit nos, sul Cuore di Cristo. Quando li ricevemmo erano documenti del magistero; oggi so che erano anche la sua confessione: “Soltanto la fiducia, ‘null’altro’”. Come a Fatima, nel viaggio in Portogallo del 2023: «Ho guardato e ho chiesto», e il giorno dopo, «l’ho guardata e mi ha parlato». E un segno quasi infantile che amo: i bigliettini sotto la statua di san Giuseppe dormiente si moltiplicarono al punto che la statuetta vacillava. Era la fede di sua nonna Rosa. Anni prima, quando quei biglietti diminuivano, si era allarmato: “Troppa fiducia nei mezzi naturali… Attento!”. È la conclusione mistica autentica: non l’estasi, ma la piccolezza ritrovata, santa Teresina che lo prende per mano, il Vangelo: se non tornerete come bambini».

Lei lo ha visto negli ultimi tempi. Il Diario illumina anche quei difficili momenti?

«In modo sorprendente. Francesco conviveva da più di vent’anni con il presentimento della morte. Nel 2002 scrive: “‘Sapevo’ che la morte sarebbe arrivata. Non so quando… mi sono abbandonato al Mistero. Il centro non era più la certezza della morte… ma il rifugio di quella Misericordia”. Così, quando l’ho visto fiaccato, non avevo davanti un uomo sorpreso dalla fine, ma qualcuno che vi si era preparato a lungo, senza teatralità, nel segno del nome che aveva scelto, Francesco e sorella morte. L’ultima uscita in piazza, sulla sedia a rotelle e contro il parere dei medici, non fu ostinazione: fu la coerenza di chi aveva chiesto ai suoi preti di consumarsi. C’è una frase del Diario che non riesco a leggere senza pensare a quella stanza il mattino del 21 aprile 2025: “Voglio avere una madre, morire cercando madre”. L’ultima riga, il 18 agosto 2024, è “Chiedo alla Vergine di prendersi cura di me e di aiutarmi”. Poi più nulla. Oggi riposa a Santa Maria Maggiore, accanto alla Salus Populi Romani. Quando gli ho carezzato il volto, quella preghiera mi sembrava esaudita: era il volto di un figlio che si era lasciato prendere in braccio».

Che cosa resta dell’uomo, oltre il mistico?

«Resta la compassione. A Santa Marta teneva incorniciato un verso di Virgilio. Quando Enea è appena sbarcato a Cartagine in fuga da Troia distrutta, “ Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt” : ci sono lacrime nelle cose, e le vicende umane toccano il cuore, emblema dell’empatia universale. Il Diario mostra quanto lo inquietasse il sospetto di perdere questa sensibilità: nel 1999 si rimprovera per come aveva vissuto l’agonia di due persone, “per il fatto che non mi riguardano direttamente, non mi preoccupo… e non mi rendo conto che lì si sta combattendo una battaglia per il Regno”. Ricordava i nomi di tutti, anche dei dipendenti di Santa Marta. Fernández racconta dell’impiegata immigrata morta all’improvviso: il volto amaro che i giornali attribuirono a un incontro politico era solo dolore per lei. È lo stesso uomo che ho visto nei dialoghi, interrompere il discorso su questioni di peso – almeno quelli che in genere siamo soliti attribuire alle cose di governo ecclesiastico - per domandare di una persona semplice».

Che cosa lascia questo Diario a ciascuno di noi e alla Chiesa?

«Due lezioni da custodire. La prima è il coraggio della notte. Ciascuno attraversa aridità, fughe, stanchezze che non sono solo fisiche; Francesco ci dice che non smentiscono la fede, possono esserne il luogo. Lui le attraversò portando la notte dentro il suo ministero, senza smettere di lavorare, ascoltare, decidere, e ne uscì non più forte ma più piccolo, cioè più vero. La seconda è la parresia dell’interiorità. Ha chiesto tante volte alla Chiesa di parlare con franchezza di evitare l’ipocrisia; il Diario mostra che quella franchezza la esercitava anzitutto con sé stesso. Una Chiesa capace della stessa onestà, che riconosce le proprie ombre senza nasconderle e senza farne spettacolo, diventa credibile. Ad Aparecida era stato scritto, con Benedetto XVI, che la Chiesa non cresce per proselitismo ma per attrazione, e si attrae soltanto con un volto vero. Fernández racconta che al telefono diceva semplicemente: “Sono Bergoglio”. Credo che il Diario dica questo: sotto il Papa non ha mai smesso di esserci Jorge, con le sue paure, i suoi bigliettini a san Giuseppe, le sue rose bianche. Quando gli ho carezzato il volto, in quella stanza, li ho salutati tutti e due. Leggendo queste pagine ho capito che erano sempre stati uno solo».