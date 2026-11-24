Riportiamo di seguito, nella sua integralità, alcuni dei passaggi più intensi e sorprendenti del diario personale di papa Francesco, nel quale Bergoglio racconta un’esperienza notturna che definisce senza esitazioni un incontro con «l’ingresso dell’inferno» e di aver visto il volto e aver sentito chiaramente la voce del Diavolo. Parole che restituiscono con particolare forza la sua percezione della lotta spirituale tra il bene e il male e il ruolo della preghiera come àncora di salvezza. Del libro, per Avvenire, ha scritto ampiamente Bruno Forte.

7 giugno 2018

Ieri notte ho visto l’ingresso dell’inferno. La seduzione pagana con tutta la sua forza. Mi sono affacciato a guardare un po’ e mi ha terrorizzato. Era prima di dormire. Ho afferrato il Rosario come arma. Ringrazio il Signore per questo aiuto. Solo la preghiera fa spazio al Signore perché ci salvi. All’inferno si scivola come la cosa più naturale. Non è la prima volta nella mia vita che ho avuto questa esperienza, ma questa volta è stata di un’intensità divorante. È pericoloso avvicinarsi alla porta dell’inferno perché le fiamme possono uscire e bruciare. La seduzione pagana è forte, ma si chiude su sé stessa. Non ha futuro; non c’è spazio per la speranza in essa. Il fulgore acceca e nient’altro importa.

18 agosto 2024

In un breve percorso lungo la mia vita ho visto le volte in cui il diavolo si è fatto presente. Non posso dimenticare i suoi occhi le prime due volte: dalla macchina, quando tornavo a casa, e nel coro durante la Messa. Tuttavia, ricompare sempre attraverso varie situazioni, è una presenza che sta in agguato per intervenire e lo fa in diversi modi, per esempio facendo il tonto o il distratto. Sentivo l’invito del Signore a essere più attento e più prudente, e a non permettere quella presenza. Chiedo alla Vergine di prendersi cura di me e di aiutarmi.

Francesco