Molto ammirato e spesso frainteso, specialmente da chi sul fraintendimento basava la sua ammirazione. Che l’elezione del primo Papa latino-americano portasse con sé il rischio di interpretazioni sommarie lo aveva intuito con prontezza Michela Murgia. Davanti alle polemiche iniziali, la scrittrice se n’era uscita con una battuta fulminante, “Bergoglio e pregiudizio”, che nel corso del pontificato di Francesco sarebbe tornata utile a più riprese. Alle frettolose accuse di complicità con il regime militare argentino (largamente smentite dall’inchiesta avviata da Nello Scavo su “Avvenire”) era subentrato abbastanza presto il complottismo di segno opposto, quello del Papa “socialista”, ironicamente rappresentato dal meme del Santo Padre che indossava il basco di Che Guevara. Di questi e di altri travisamenti fa ora giustizia Il diario personale di Papa Francesco, la cui pubblicazione mira a restituire il profilo del «Bergoglio più autentico». La formula è spiegata con chiarezza dal cardinale Víctor Manuel Fernández: per comprendere il «Bergoglio intimo», scrive Fernández, occorre risalire a «quel nucleo del suo essere che non veniva tanto alla luce e che lui condivideva solo con due o tre persone, oppure nella solitudine del suo dialogo con Dio e, occasionalmente, nel suo Diario».

Non si fa fatica a immaginare che nella famosa borsa di pelle che Francesco insisteva a portare trovasse posto l’agenda nera il cui contenuto viene reso noto adesso attraverso la selezione e il commento di Fernández, correttamente indicato come autore del volume. La rilevanza del documento rimane intatta e va nella direzione di conoscenza più approfondita della spiritualità di Bergoglio. È una materia complessa, non soltanto perché il primo Papa gesuita aveva scelto per sé il nome del Poverello, operando così un’inedita mediazione fra tradizioni in apparenza lontane l’una dall’altra. Le pagine del Diario confermano un elemento ulteriore, al quale lo stesso Francesco aveva alluso in più di una circostanza, ovvero la sua predilezione per la corrente “mistica” della spiritualità ignaziana, non necessariamente contrapposta, ma comunque distinta rispetto a quella “ascetica”. Potrebbe sembrare una finezza teologica, del tutto interna alla Compagnia di Gesù. In realtà, nella testimonianza di Francesco le due prospettive finiscono per intrecciarsi, trovando una sintesi nella figura di san Pietro Favre, frequentemente citato nei testi di Bergoglio e, come osserva Fernández, sua fonte di ispirazione quotidiana.

Il richiamo a Favre (e, implicitamente, alla lezione dei gesuiti francesi del Seicento, in particolare Louis Lallemant e il suo discepolo Jean-Joseph Surin) porta con sé l’assunzione degli Esercizi spirituali in chiave non precettistica, ma di radicale esperienza interiore. Un passo centrale del capolavoro ignaziano è infatti la meditazione sulle “due bandiere”, quella di Cristo che sventola sull’accampamento di Gerusalemme e quella piantata da Lucifero in Babilonia. Il Diario dimostra, al di là di ogni dubbio, che per Bergoglio questa non era una metafora moraleggiante. Francesco afferma di aver percepito più volte la presenza fisica del diavolo e di averne incrociato lo sguardo anche durante il pontificato, per esempio al ritorno in Cile, quando era ormai manifesto lo scandalo degli abusi compiuti dal clero. In almeno un’occasione, inoltre, Bergoglio ha una visione dell’«ingresso dell’inferno», nel quale «si scivola come la cosa più naturale».

Episodi simili non sono infrequenti nelle biografie dei santi (si pensi a Giovanni Bosco), ma risultano ancora più sconvolgenti nel momento in cui a riferirli è un Papa. Il suo tormento interiore è durato due anni, per l’esattezza dal 24 gennaio 2021 al 30 dicembre 2022, e ha assunto la forma prevalente della «curiosità riduttiva». Facendo tesoro delle sue conversazioni con Francesco, così Fernández definisce il fenomeno: «Quella curiosità si orienta verso cose che non fanno parte del Regno di Dio e si sente il bisogno di sapere che cosa sia ciò che si oppone a Dio. Ma soprattutto, sedotti, ci si chiede: come sarebbe essere come Dio?». Una tentazione del potere, dunque, dalla quale Bergoglio si affranca compiendo un atto di affidamento assoluto alla misericordia di Dio, e cioè incamminandosi sul «sentiero del riconoscimento della verità».

Per quanto vissuta in segreto, questa prova non ha mancato di lasciare traccia nel magistero di Francesco. Sono due, secondo Fernández, i documenti strutturalmente riconducibili alla definitiva «conversione» compiutasi negli ultimi giorni del 2022. Sia l’esortazione apostolica C’est la confiance del 2023, sia l’enciclica Dilexit nos dell’anno successivo si collocano sotto il segno di Teresa di Lisieux, alla quale la medesima esortazione apostolica è espressamente dedicata. Per “santa Teresina”, capace di vivere l’abbandono a Dio fino al disprezzo di sé, Bergoglio nutriva una devozione di semplice immediatezza, la stessa che lo aveva abituato a lasciare piccoli biglietti votivi sotto una statuina di san Giuseppe.

La sezione conclusiva del libro è occupata da un’affettuosa ricognizione tra le immagini e i libri che Francesco aveva voluto più vicini a sé nell’appartamento di Santa Marta. La Vergine di Luján e qualche frammento dell’Eneide, una riproduzione della Vocazione di san Matteo di Caravaggio e un saggio di René Voillaume fittamente annotato. E poi l’effigie della Salus Populi Romani e i capisaldi della teologia latino-americana dopo il Concilio: il Documento di Puebla del 1979 e il Documento di Aparecida, che lo stesso Bergoglio aveva contribuito a redigere nel 2007. Sul suo comodino c’era anche l’esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi dettata nel 1975 da san Paolo VI, il Papa nel quale forse Francesco più si riconosceva. Perché già mezzo secolo fa aveva sostenuto con fermezza che la Chiesa non può «accettare di circoscrivere la propria missione al solo campo religioso», ribadendo in questo modo il legame inscindibile tra annuncio del Vangelo e giustizia sociale, ricerca della pace, promozione umana. Anche Paolo VI era stato più volte contestato e frainteso, come quella volta che, in una celebre udienza del 1972, aveva ricordato che il diavolo non è un’astrazione: «questo Essere oscuro e conturbante esiste davvero – disse –, e […] con proditoria astuzia agisce ancora». Sembra di leggere il Diario di Francesco. Improbabile che sia solamente un caso.