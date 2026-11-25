Red is my favorite color, nella testa l’attacco di una canzone degli Okkervil River mentre comincio a scrivere di nuovo della scrittrice che forse più amo, Anne Carson, premio Nobel per la letteratura del 2026. Red, rosso, di questo colore sono fatti due libri di Carson, come il colore di certe foglie che calpestiamo nei parchi in questa stagione, Fall is my favorite season, prosegue più avanti la canzone. Rosso, come la profondità di certe poesie, rosso come l’amore e la ferita che s’apre per una nuova parola scritta secoli fa e che adesso ritorna, rosso come le ali di un ragazzo. La Nave di Teseo edita Red Doc> (pagine 208, euro 20,00) con la traduzione del sempre bravissimo Patrizio Ceccagnoli, un libro – una costante di Carson – difficile da definire, da contenere in una categoria ma facile da amare, l’ennesima opera indimenticabile di una scrittrice che non somiglia a nessuna e, di libro in libro, nemmeno a sé stessa. Red Doc> era particolarmente atteso perché è il continuo di Autobiografia del Rosso (La Nave di Teseo, traduzione di Sergio Claudio Perroni), un testo straordinario, tra i più importanti dell’autrice canadese.

Anne Carson procede nella scrittura rinnovando costantemente il concetto che noi attribuiamo alle forme. Esistono i saggi, la prosa, la poesia (e da qui) i poemi, il teatro; esiste il greco antico, esiste l’inglese contemporaneo, e in mezzo, se occorre il tedesco, se serve il francese e poi esiste una scrittrice che riesce a tenere tutto questo insieme. Carson agisce come portando avanti nel tempo segmenti, frammenti di pensieri, modalità e scritture molto antiche e le adagia nel futuro spiegandoci i nostri giorni, i nostri dolori, le nostre crisi, i drammi, i contesti sociali, gli amori. Perciò, lei non cancella le forme esistenti ne amplia l’orizzonte. Per Anne Carson il campo da gioco non finisce mai. Ogni frase non suona in un modo soltanto, una poesia ci mostra lo stato delle cose meglio di un saggio, così come un saggio può suonare ritmico e armonico come i versi più riusciti.

In Autobiografia del Rosso i pezzi da gettare in avanti (che è anche il significato della parola progetto) venivano dalla Geroneide di Stesicoro, dietro l’angolo per Carson. Partendo da lì – mescolando la letteratura greca con la potenzialità del linguaggio, la struttura del romanzo con quella della poesia, l’amore del Mito con quello che ci è più prossimo – Carson ci prendeva per mano e ci spiegava chi siamo, cosa sono i nostri desideri, anche come coltivarli. Bisognava entrare in quel libro (e in tutta la sua opera) dimenticandosi di ogni cosa. Il residuo, quel che resta, sta nelle parole scritte. Gerione, un ragazzo dei nostri tempi, introverso, spesso preda del panico, cresce con un fratello che è il suo opposto, e una madre che fuma moltissimo forse anche per coprire il troppo che vede, il tutto che vede. Gerione scrive la sua autobiografia, la scrive con la fame di un’adolescente che vuole conoscere il mondo e deve imparare il modo. Un modo è l’amore. Eracle, l’altro lato dell’amore scende da un pullman e tutto ha inizio. Con maestria sublime Carson ha portato ciò che resta della Geroneide tra le braccia di due ragazzi ricordandoci l’amore, il dolore, la perdita, i tremiti, le paure. Una meraviglia in cui il ragazzo Gerione si muove tra la ruggine con la grazia delle ali rosse nascoste sotto i vestiti, ali che arrivano dalle origini di tutto. Una cosa che fa quasi piangere.

In Red Doc>, Gerione è G e diventa adulto attraversando la complessità del moderno, dei giorni. Tormentato, quasi inseguito dal fantasma di Proust (un’altra costante dell’opera di Carson) vive in bilico tra due necessità: quella di volare e l’altra, estremamente terrena, di avere una famiglia, una casa, di spostare l’autobiografia in cucina, in salotto. Deve misurarsi, insomma, con una specie di declino che riguarda gli amici, persone care che si ammalano, l’inizio del crepuscolo del corpo e della libido. Tante cose. Mentre il suo nome si riduce a una lettera sola, quello di Eracle diventa una sorta di motto, di targa sulla porta: Triste ma Grande e lui un classico della società nordamericana, un veterano di guerra vittima dello stress post-traumatico. Ciò che era passione travolgente nel primo libro rosso qua diventa stanchezza, il tramonto di tutti gli amori. I personaggi poco possono contro gli eventi e ci somigliano, noi con i nostri piccoli ombrellini spazzati da un colpo di vento, immobili e bagnati sotto tutte le piogge del mondo.

Carson di nuovo ci sorprende, con la forma e con la sostanza; i protagonisti esistono, sono credibili, solo perché la struttura immaginata dall’autrice, di nuovo diversa, li sostiene. I due, insieme all’artista Ida, in un viaggio su ruote e metrica, attraversano pascoli, paesaggi e grotte ghiacciate popolate di pipistrelli, una clinica psichiatrica. Questo viaggio si vede anche graficamente con la particolare struttura del testo sulla pagina, e lasceremmo qua a chi legge il piacere di essere colto dallo stupore entrando nel libro. La destinazione finale, ma meglio dire il destino finale, è compresa nel percorso e riguarda i viaggiatori e riguarda la forma che Carson dà alla strada. Chiudiamo il libro e ci pare di essere stati toccati dall’incanto.