Atterrare in Corea del Sud e sapere cosa fare e dove andare è stata la cosa che ci ha sorpreso di più all’arrivo. Ci ha fatto capire che qui, ora, sappiamo dove siamo. Stiamo imparando a muoverci piano piano. Siamo da poco rientrati a Seul dopo qualche settimana in Italia, a casa, vicini a chi ci sta a cuore: familiari e amici. Questo doppio rientro, prima a casa in Italia e poi a casa in Corea del Sud, ci ha regalato due momenti molto intensi. In entrambi i posti ci sentiamo amati. Le persone che ci circondano ci cercano e vogliono sapere come stiamo e come sta andando “dall’altra parte”, che sia l’Italia o la Corea del Sud. Tornare a casa è stato un modo per iniziare a rileggere l’esperienza straordinaria che stiamo vivendo e per raccontare quello che accade qui a Seul. Sono molte le cose che abbiamo raccontato, a partire dalle più essenziali: «Cosa mangi? Dove dormi? Come ti muovi in città? Cosa fai nel tuo lavoro? Com’è Seul? Raccontami com’è la Corea del Sud». Fino ad arrivare a domande a cui rispondere richiede più tempo, come: «Come sta andando? Sei contento?». Oltre alla bellezza del racconto, è stato bello riassaporare i gusti, i sapori e la quotidianità di casa. Sono cose che non si trovano né si comprano ovunque: ci sono luoghi, persone e oggetti sempre legati a profumi, abitudini e momenti condivisi. In particolare, l’odore di casa, appena abbiamo varcato la soglia. Pensiamo anche ai sapori del nostro cibo, ai cavalli di battaglia dei nonni e delle persone care. E infine alle giornate con gli amici e alla quotidianità delle uscite insieme. Poi, siamo ripartiti. È stato strano arrivare in un luogo che non è ancora casa nostra, ma che lo è temporaneamente, e sentirlo così familiare. Riconoscere le strade, prendere il treno e la metro con naturalezza, mentre le persone intorno probabilmente ci scambiano per turisti anche se non lo siamo. Entrare in un mondo nuovo e conoscerlo davvero, però, non è facile. Ci confrontiamo con una cultura e una lingua diverse e questo ci chiede di metterci in ascolto sempre di più, per capire ciò che l’altro pensa e crede. Anche in Corea però c’era qualcuno che ci aspettava, segno del buon tempo vissuto in questi mesi. Ci sono venuti a prendere all’uscita della metro perché al nostro arrivo pioveva e abbiamo ricevuto tanti «I miss you». In questi mesi abbiamo aperto il cuore a questa esperienza e un luogo nuovo sta piano piano diventando casa. Qui conserveremo ricordi che saranno bagaglio per la vita. In questo percorso ci prepariamo ad accogliere migliaia di pellegrini. Anche a te che stai leggendo diciamo: noi siamo qui a Seul che ti aspettiamo, per vivere insieme questa magnifica esperienza di incontro tra i giovani e con Dio.