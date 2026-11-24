Dopo otto anni alla guida di L’ora solare, Paola Saluzzi, uno dei volti più amati di Tv2000, ha debuttato con una novità assoluta per la rete, Un’altra domenica, in onda da domenica 22 novembre alle 15.15 tutte le domeniche sino a fine stagione. Un viaggio nella memoria italiana degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, tra racconti dei protagonisti dello spettacolo, musica dal vivo e immagini d’archivio. Ospite della prima puntata è stato Renzo Arbore. Con la band del maestro Stefano Palatresi e Silvia Annichiarico, inviata speciale, il programma, firmato da Ugo Porcelli più che nostalgia offre uno sguardo al presente attraverso ciò che siamo stati.

"L’ora solare" si è conclusa. Che cosa ha significato per lei quell’esperienza e come nasce “Un’altra domenica”?

«L’ora solare mi ha dato otto anni bellissimi. Tv2000 mi ha dato spazio per raccontare storie positive. Ringrazio il direttore Vincenzo Morgante: a metà della scorsa stagione mi ha chiesto che cosa avremmo potuto immaginare dopo. L’idea era un settimanale. In quel periodo avevo intervistato Renzo Arbore a casa sua: ne era nata una puntata intima, nella quale si era raccontato con grande generosità. Da lì è maturata la possibilità di un programma domenicale. L’ora solare aveva dato il massimo ed era giusto chiudere quel percorso e cominciarne uno nuovo. Tv2000 è casa mia».

Il titolo è un omaggio dichiarato a "L’altra domenica" di Arbore e Ugo Porcelli. Ma che cosa significa, oggi, «un’altra domenica»?

«È uno smaccatissimo omaggio a quel programma e a quel gruppo di lavoro. Da ragazzina guardavo L’altra domenica: oggi lavoro con Ugo Porcelli e accolgo Arbore nella prima puntata. Ma “altra” non significa in contrapposizione alle altre domeniche televisive, ricche di offerte per tutti i gusti. Non vogliamo competere con colleghe, produttori o reti: siamo semplicemente un’altra fetta di quella domenica, uno spazio interamente dedicato alla memoria».

Da dove si comincia?

«A tutti gli ospiti chiederò: “Come ti ricordi quegli anni? Che cosa facevi?”. Mi interessa incontrare il ragazzo o la ragazza che c’erano prima del personaggio famoso. È un viaggio in un’Italia che, dopo le macerie della guerra, cercava di ricostruire se stessa. Penso ai miei genitori e ai miei nonni: a loro, e a tutte le donne e gli uomini che hanno fatto sacrifici ma hanno anche saputo divertirsi, è dedicato il programma. Non vogliamo dire che una volta fosse tutto più bello: la memoria non è nostalgia, è costruzione. Può dare una spinta a ciò che siamo oggi, partendo da quello che siamo stati».

Che ruolo avranno le immagini d’archivio?

«Avremo il patrimonio di Cinema Impresa di Ivrea, un pozzo d’oro: filmini di matrimoni, comunioni, viaggi, giornate al mare e pranzi della domenica. Molte famiglie consegnano gratuitamente i propri filmati all’archivio, che diventa così una memoria condivisa e affettiva. Avremo Caroselli e materiali legati agli ospiti: con Dalia Gaberscik ricorderemo suo padre Giorgio Gaber, con Marco Risi suo padre Dino. L’archivio ci permetterà di entrare e uscire dalla nostra storia».

La prima puntata è stata affidata a Renzo Arbore.

«E' stata “Arbore mania”, ma partendo dal ragazzo Renzo: l’infanzia a Foggia durante la guerra, la scoperta del jazz e dello swing con l’arrivo degli americani, il clarinetto e la passione per la musica trasmessa dalla madre pianista. Abbiamo ripercorso gli esordi Rai e l’incontro con Gianni Boncompagni, fino a Quelli della notte e Indietro tutta!. Abbiamo raccontato la sua capacità di scoprire talenti, e poi l’Orchestra Italiana e le sigle. E' stato molto generoso da parte sua».

La musica sarà una presenza costante.

«La musica sarà dal vivo, con la band del maestro Stefano Palatresi. Le canzoni saranno parte del racconto. Silvia Annichiarico, anche lei legata al mondo di Arbore, sarà la nostra inviata tra protagonisti e musicisti di quegli anni».

Che cosa dobbiamo aspettarci dalle puntate successive?

«Incontreremo Lino Banfi, Paola Pitagora, Mita Medici. Ricorderemo Raffaella Carrà con Barbara Boncompagni, Enzo Paolo Turchi e un ospite che per me è un’emozione speciale: Topo Gigio, che non ho mai visto dal vivo! Ci sarà la storia d’amore di Jacqueline e Tony Savio, paroliere di Massimo Ranieri, e racconteremo Franco Migliacci grazie al figlio Ernesto».

Avete pensato anche a un pubblico giovane?

«In studio avremo un pubblico di ragazzi, che ho visto seguire con attenzione. Alcuni mi hanno chiesto chi fossero le persone di cui parlavamo; una ragazza vorrebbe conoscere meglio quegli anni. Le ho suggerito di cominciare dal cinema e dalla musica. La buona memoria è contagiosa».

Anche lo studio sembra costruito per accompagnare il viaggio.

«È una capsula del tempo, realizzata grazie a Tv2000 e alla scenografa Lucia Nigri: una piazzetta che richiama Capri negli anni Cinquanta, con una Vespa originale del 1950, lo spazio dell’orchestra, un pavimento optical e una cucina in stile American Graffiti. Avremo circa 52 minuti, almeno due o tre ospiti e tante storie. Saranno venti appuntamenti. L’invito è: lasciate a casa valigie e documenti, venite a fare questo viaggio con noi. Ritroveremo un “come eravamo” che riguarda tutti».