Ancora una volta, Jorge Mario Bergoglio ci sorprende, ci scuote, ci indica una strada. Lo fa con un diario pubblicato postumo in cui racconta visioni del diavolo e dell’inferno, confida periodi di oscurità, accusa i propri peccati mettendo a nudo la sua anima e la sua fede. Si può discutere e anche obiettare sull’opportunità di pubblicare, a meno di due anni dalla morte, pensieri così intimi. Ma papa Leone è un uomo saggio e se ha autorizzato la stampa avrà pensato che questo Diario meritasse di essere letto. I media naturalmente hanno enfatizzato i brani in cui Bergoglio, sia prima sia dopo l’elezione a Papa, racconta di aver visto, da vicino, il demonio e le sue seduzioni. Certamente sono i brani più spiazzanti, che ci mettono anche a disagio. Non eravamo più abituati a questo linguaggio, che pure era familiare alle grandi anime cristiane, da Benedetto da Norcia a Francesco d’Assisi. Quante lotte con il Diavolo. Fisicità del Male.

La sorpresa sarà ancora maggiore, immaginiamo, in quanti avevano dipinto Francesco come un papa modernista e secolarizzato, che parlava solo di immigrati e di natura, mai di Dio. Caricature miserevoli. Sembra un linguaggio d’altri tempi, quello del Diario, forse lo è, colorito e terrificante, ma poi, se certe descrizioni si leggono alla luce degli avvenimenti occorsi nello stesso periodo, ci appaiono meno strani e tremendamente realistici. Ad esempio, Francesco scrive di un “diavolo trionfante” di ritorno dal viaggio in Cile, dove fu costretto a constatare lo sconvolgente fenomeno degli abusi sessuali del clero.

Fu doppiamente umiliante, per il papa argentino, perché inizialmente aveva sottovalutato la gravità delle accuse rivolte a Fernando Karadima, sacerdote macchiatosi di crimini orrendi. Impressiona e scuote anche apprendere del periodo di crisi e aridità spirituale, vissuto tra il 2021 e il 2022. Conoscevamo il Bergoglio sempre pronto alla battuta, il Papa che recitava ogni giorno la preghiera del buon umore di san Tommaso Moro. Ma non è una doppia personalità, è la stessa persona, nella sua complessità. Ci aveva colpito allo stesso modo la pubblicazione degli scritti di madre Teresa Calcutta, che rivelavano un periodo ben più lungo vissuto nel buio interiore. Cose da santi, le “notti dell’anima” ma, in scala notevolmente ridotta, esperienza di ogni credente e di ogni uomo, qui in questa “valle di lacrime”.

Eppure, sia i momenti di oscurità sia le tentazioni del maligno non sono mai l’ultima parola nell’anima di Bergoglio. C’è sempre “l’arma del rosario” da impugnare, nei combattimenti più difficili e il libro con le preghiere di santa “Teresina” sempre aperto sul comodino. C’è il dono delle lacrime, una tristezza “buona” ‒ dice ‒ che rende umili e apre alla mendicanza del Signore. Così è ancora più mirabile, quando sopravviene, la testimonianza di una pace ritrovata, e, su tutto, la coscienza di una predilezione: «La misericordia è la mia storia». Come nella chiamata di Matteo, del Caravaggio, il quadro più amato, di cui Bergoglio scrive spesso nel Diario. Identificandosi in quell’odioso peccatore su cui si posa lo sguardo di Cristo che lo chiama, lasciando Matteo stupito, come accade a Jorge Mario: «Continuo a guardare la sua mano che indica e chiama, chiedendogli: a me?». Motto del papato e della sua vita.