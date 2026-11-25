La piaga “invisibile” della violenza sulle donne è stato il cuore della missione di don Oreste Benzi, con il quale ho condiviso lunghi anni di servizio alla Comunità Giovanni XXIII. L’“infaticabile apostolo della carità” (come lo definì Benedetto XVI) ha dedicato gran parte della sua vita alla liberazione delle vittime dello sfruttamento e della negazione della dignità femminile. «Si tratta di una questione fondamentale di responsabilità collettiva – diceva don Benzi –. Un problema sotto gli occhi di tutti ma che si finge di non vedere». Ecco il peso dell’indifferenza e della solitudine, il buio cuore dell’uomo che tratta la donna come oggetto. Oggi, 25 novembre, è la Giornata internazionale dedicata dall’Onu all’eliminazione di quella violenza contro le donne che Leone XIV ha fermamente condannato come una «barbarie ingiustificabile» e «una ferita per l’intera umanità». Anche nel viaggio in Perù il Papa ha messo in guardia dalla mentalità machista e dalla cultura del possesso, richiamando tutti a valorizzare e proteggere sorelle, madri e figlie. Una linea di confine della civiltà che reclama un’alleanza educativa per formare i giovani al rispetto. Sradicare la violenza, infatti, implica un’educazione e una mentalità fondate sul rispetto della dignità di ogni persona.

I femminicidi sono il frutto avvelenato della volontà di dominio a danno dell’accoglienza delle differenze. A livello globale, avvertono le Nazioni Unite, la violenza contro le donne influisce negativamente e rappresenta un grave ostacolo nell’ottenimento di obiettivi cruciali quali la lotta alla povertà e il rafforzamento della pace e della sicurezza. Perciò è indispensabile sensibilizzare l’opinione pubblica ad agire per il cambiamento. Un’emergenza di primaria importanza per la quale non basta reprimere ma occorre soprattutto prevenire attraverso il superamento degli stereotipi di genere e la formazione nelle scuole e nelle università così da costruire relazioni equilibrate e colmare un ritardo culturale. Spetta a tutti noi mirare non solo a impedire e punire gli abusi, ma anche a rimuoverne le cause profonde. Significativamente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha difeso il valore della Convenzione di Istanbul nel superamento di discriminazioni, pregiudizi e culture che minimizzano la violenza, anche in ambito familiare.

I dati dell’Onu indicano che circa una donna su tre subisce violenza fisica o sessuale nel corso della vita, principalmente tra le mura domestiche. Ogni anno si registrano oltre 50mila femminicidi a livello globale. 676 milioni di donne vivono entro 50 chilometri da conflitti mortali, con un forte aumento dei casi di violenza sessuale legati alle guerre. Il 40% delle donne che subisce violenza cerca un aiuto di qualsiasi tipo. La violenza contro le donne, quindi, è la più grave violazione dei diritti umani. Quando arriva questa giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne non posso non pensare anche a quei tanti volti di giovanissime donne incontrate sulle strade della schiavitù, ragazze giorno e notte violate nel corpo e nell’anima in una indifferenza spietata come se certe persone dovrebbero disporsi a lasciarsi violentare. Un obbrobrio, un orrore senza fine che Francesco definiva una malattia dell’umanità: «È patologica la mentalità per cui una donna vada sfruttata come se fosse una merce da usare e poi gettare. È una malattia dell’umanità, un modo sbagliato di pensare della società… Nessuno deve voltarsi dall’altra parte o lavarsi le mani del sangue innocente che viene versato sulle strade del mondo». E fino a quando si mostrerà tolleranza verso questa ignominia le donne non saranno mai al sicuro.