Tutti parlano delle visioni del diavolo, dei suoi «occhi minacciosi e allo stesso tempo seducenti» e di quella notte in cui Francesco scrisse di aver visto «l’ingresso dell’inferno». Ma le sorprese più profonde di Il diario personale di papa Francesco. Il Bergoglio più autentico dalle sue carte private, il volume di Víctor Manuel Fernández pubblicato in questi giorni dalla Libreria Editrice Vaticana, sono forse altrove. Nel Diario tenuto dal 20 dicembre 1992 al 18 agosto 2024 e negli altri materiali inediti emerge un Bergoglio che considera la possibilità di chiedere a Dio la morte, attraversa una crisi spirituale lunga due anni, si accusa di essere «arrogante, autosufficiente, cinico e bugiardo» e riconosce nella volontà di controllare gli altri la propria tentazione più insidiosa. Accanto a queste confessioni compaiono i ricordi dolorosi dell’“esilio” di Córdoba, il rapporto con la famiglia, la convinzione di avere poco tempo da vivere, i giudizi sui cardinali e le letture che permettono di risalire alle radici spirituali, pastorali e sociali del suo magistero.

«Ho visto il diavolo»

Il Diario si chiude il 18 agosto 2024 con un passaggio che ha suscitato particolare attenzione. Ripercorrendo la propria vita, Francesco afferma di aver visto «le volte in cui il diavolo si è fatto presente». «Non posso dimenticare i suoi occhi le prime due volte: dalla macchina, quando tornavo a casa, e nel coro durante la Messa», annota, descrivendo quella del male come «una presenza che sta in agguato per intervenire». La sua ultima invocazione è rivolta a Maria: «Chiedo alla Vergine di prendersi cura di me e di aiutarmi». Sono anche le parole conclusive dell’intero Diario. Il racconto più ampio di quelle esperienze risale però al 24 gennaio 2021. Bergoglio ricorda «tre episodi certi» nei quali non dubitava che il demonio si fosse «presentato fisicamente». Il primo sarebbe avvenuto circa quindici anni prima: «L’ho visto dal finestrino della macchina. Non dimentico i suoi occhi minacciosi e allo stesso tempo seducenti». La seconda esperienza si sarebbe verificata durante una celebrazione nella cappella del Carmelo: «Mi guardò con occhi di fuoco. Non dimentico quello sguardo, più forte del precedente. Erano come raggi di fuoco». Francesco racconta di essere fuggito «stringendo il Rosario e chiedendo alla Vergine», mentre «la curiosità lottava con il Rosario». «E la Vergine mi ha salvato», conclude. Il terzo episodio viene collocato dopo il viaggio in Cile del gennaio 2018. Pochi giorni dopo il ritorno a Roma, durante un incontro, Bergoglio scrive di aver visto il demonio e di averne udito la voce, «trionfante, padrona di tutto»: «Ora ho ottenuto tutto ciò che volevo». «Non posso dimenticare il potente rantolo della sua voce», aggiunge. Il Papa racconta di aver avuto la possibilità di lasciare quell’incontro e quindi di essere stato liberato, ma riconosce che qualcosa era rimasto dentro di lui «come un’impronta».

«Ho visto l’ingresso dell’inferno»

Un’altra pagina particolarmente forte porta la data del 7 giugno 2018. «Ieri notte ho visto l’ingresso dell’inferno», annota Francesco. La descrizione prosegue con il riferimento alla «seduzione pagana con tutta la sua forza»: «Mi sono affacciato a guardare un po’ e mi ha terrorizzato. Era prima di dormire. Ho afferrato il Rosario come arma». Bergoglio interpreta quell’esperienza come un avvertimento contro il fascino del male: «All’inferno si scivola come la cosa più naturale». E ancora: «È pericoloso avvicinarsi alla porta dell’inferno perché le fiamme possono uscire e bruciare. La seduzione pagana è forte, ma si chiude su sé stessa. Non ha futuro; non c’è spazio per la speranza in essa. Il fulgore acceca e nient’altro importa». Il tema ritorna il 6 agosto dello stesso anno, nel pieno della sofferenza provocata dagli abusi sui minori commessi da membri del clero: «Ancora la porta dell’inferno... Che in mezzo a tanti scandali, possa sorgere la santità e la conversione». Il 25 novembre 2018 Bergoglio collega invece quella porta alla propria tentazione di sentirsi autosufficiente e capace di risolvere ogni problema: «Questo atteggiamento di autosufficienza e di risolvere-tutto mi ha lasciato alle porte dell’inferno. Non posso dimenticare il giorno in cui l’ho visto». Nello stesso appunto riconosce il rischio di affrontare questioni e difficoltà «come se fossi onnipotente» e scrive: «Ho sentito chiaramente la voce del diavolo».

«Forse è meglio non continuare a fare del male»

Le pagine più drammatiche non riguardano soltanto le esperienze del male, ma la severità con cui Bergoglio giudica sé stesso. Il 3 agosto 1997, dopo aver partecipato alla prima Messa di un sacerdote appena ordinato e aver incontrato molte persone che riponevano speranza in lui, annota: «Ho visto le mie bassezze e le mie viltà. Ho offerto la mia vita al Signore. Forse è meglio non continuare a fare del male». Il pensiero ritorna l’11 marzo 1998: «Gli ho proposto di portarmi via per smettere di far danno. Tutto molto sentito e con tanta pace». Non è però un desiderio di rinuncia. In altri passaggi Bergoglio reagisce alla tentazione di svalutarsi e di ridurre il proprio impegno pastorale. Il 5 gennaio 1997 scrive: «Ho sentito, guardandomi indietro, tutto il male che ho fatto nella mia vita. Di quanta abbondanza di misericordia da parte del Signore ho bisogno!». Subito dopo comprende che l’assenza del desiderio di intraprendere qualcosa è negativa e si affida nuovamente alla misericordia. Il 31 dicembre 2011, dopo un problema di salute che lo aveva costretto a sospendere numerose attività, il futuro Papa descrive «il silenzio forte di qualcosa che finisce». Ricorda gli attacchi ricevuti sul web dall’«estrema destra» e le discussioni sulla propria successione alla guida dell’arcidiocesi di Buenos Aires. In quel clima chiede al Signore «di avere misericordia di me e della Diocesi e che, prima che io sia di scandalo, mi mandi la morte. E che ci doni un buon successore». «Qualcosa del genere», aggiunge, «deve essere il silenzio che precede la morte».

L’accusa di sé: «Jorge arrogante, autosufficiente»

L’esame di coscienza attraversa l’intero Diario. Il 18 aprile 2010 Bergoglio scrive: «Il Signore mi ha fatto vedere quanto sia grande la mia bassezza. Ho visto quante volte mi sono lasciato trasportare da sentimenti di disprezzo, invidia, orgoglio. Provo molta vergogna». Il 15 gennaio 2017 registra invece «tre o quattro giorni» segnati da «molto cattivo spirito di rabbia e malcontento». Ancora più duro è il giudizio formulato il 30 dicembre 2022, quando Francesco si duole del «Jorge arrogante, autosufficiente, cinico e bugiardo su sé stesso». È una delle giornate centrali del Diario: il Papa rilegge una crisi spirituale durata due anni e sceglie di riprendere quello che chiama «il sentiero del riconoscimento della verità». Al sentimento della propria fragilità affianca la necessità della compassione verso «i più poveri, i più malati, gli umiliati».

«Mi resta poco tempo da vivere»

La percezione dell’avvicinarsi della morte accompagna Bergoglio molto prima del pontificato. Il 31 dicembre 1996, a sessant’anni, scrive: «Così se ne va la vita! Voglio fare del bene per il poco tempo che mi resta, desiderando essere buono. Quanto tempo speso male, quanto male fatto!». Il 5 gennaio 1997 aggiunge: «Mi resta poco tempo da vivere». Il 4 gennaio 1998 la sensazione diventa più intensa: «Mi rimane poco. Ho evitato di approfondire questa sensazione... Ma era lì. Da un po’ di tempo mi sembra che la vita sia passata senza rendermene conto... e senza aver fatto nulla che valesse la pena». Il 25 dicembre 2001 annota: «L’età di 65 anni mi fa pensare alla fine. Sto già facendo il conto alla rovescia». Il 5 gennaio 2002 scrive di “sapere” che la morte sarebbe arrivata, senza conoscere quando, ma racconta che il centro della sua esperienza non era più la paura della fine: era diventato «il rifugio di quella Misericordia». Persino durante il pontificato questa convinzione non lo abbandona. Il 13 agosto 2014 afferma di ricorrere «al pensiero del poco tempo che mi resta». Il 9 aprile 2016 interpreta il crescente vigore degli «attacchi del diavolo» come un possibile segno che «il tempo sta per scadere» e chiede «la grazia della perseveranza finale». Il 31 maggio dello stesso anno annota: «Se il diavolo attacca così sfacciatamente, è perché non mi resta molto tempo e vuole la preda».

La tentazione del potere e gli uomini ridotti a «burattini»

Il passaggio interpretativamente più importante riguarda quella che Francesco definisce «curiosità riduttiva». Fernández racconta una conversazione avvenuta nel 2023, durante la quale un vescovo chiese al Papa perché non avesse rimosso una persona della Curia che parlava pubblicamente contro di lui. Francesco spiegò di aver avvertito un richiamo interiore a non diventare un «burattinaio», capace di usare e gestire le persone secondo la propria convenienza. La «curiosità riduttiva», spiegò il Pontefice, porta a chiedersi «come sarebbe essere come Dio». È dunque una tentazione legata al potere, al desiderio di sperimentare la propria capacità di dominio e persino di “comprare” gli altri per coinvolgerli nei propri progetti. Il rischio riguarda chiunque eserciti un’autorità, dai genitori agli insegnanti e ai sacerdoti, ma diventa particolarmente grave per chi, come un Papa, potrebbe sentirsi «al di sopra del mondo». Nel Diario la preoccupazione compare già il 31 dicembre 1994, quando Bergoglio si propone di «rinunciare a quella curiosità per le cose che non appartengono al suo Regno». Il 24 gennaio 2021 parla dell’«immagine del burattinaio che conosce bene il suo mestiere». Il 30 dicembre 2022 rifiuta l’idea di diventare qualcuno «che usa gli altri come burattini» e riconosce la tentazione di comprare il rispetto altrui: «Ci sono diversi modi di comprare». Il potere appare così come la prova più insidiosa della sua vita spirituale, perché può presentarsi sotto l’apparenza del bene, dell’efficienza o della volontà di risolvere i problemi degli altri.

Parolin, Prevost, Sarah, Tagle e Müller: i giudizi sui cardinali

Il libro riporta anche alcuni giudizi espressi da Francesco sui propri collaboratori e su importanti figure del Collegio cardinalizio. Fernández li inserisce nel capitolo dedicato alla dignità umana, ricordando come Bergoglio fosse estremamente attento a parlare bene delle persone, anche quando qualcuno cercava di indurlo a formulare critiche. Di Pietro Parolin Francesco diceva che era «un eccellente diplomatico, il cardinale che meglio comprende la politica internazionale». Robert Francis Prevost viene descritto come «un grande pastore, un generoso missionario e un uomo irreprensibile». A Robert Sarah riconosceva una «finissima sensibilità spirituale». Luis Antonio Tagle era per lui «un santo che ha il meglio degli orientali: l’incarnazione della gentilezza». Di Gerhard Ludwig Müller osservava invece: «Sembra aggressivo, ma è un uomo buono, ma buono, buono». La varietà delle personalità coinvolte rende particolarmente significativi questi giudizi. Francesco non sembra valutarle in base alle appartenenze o alle contrapposizioni ecclesiali, ma ne mette in luce le qualità diplomatiche, pastorali, missionarie, spirituali e umane. È lo stesso sguardo che riservava ai dipendenti di Casa Santa Marta, interessandosi alle difficoltà personali di ciascuno.

Gli anni di Córdoba: «Un purgatorio»

Un altro nucleo importante riguarda il periodo di isolamento vissuto tra il 1990 e il 1992 a Córdoba. In una lettera del 5 agosto 1991 al nunzio apostolico Ubaldo Calabresi, Bergoglio riconosce che quella situazione continuava a provocargli dolore: «Dio solo sa come fa le cose e perché... So che ora mi usa anche come strumento per cose che non conosco». Dal punto di vista umano, però, confessava: «Spero che questa situazione non duri a lungo». In un’altra lettera a Calabresi, datata 31 marzo 2000, avrebbe definito i «22 mesi e 2 giorni a Córdoba» come «un purgatorio», sebbene «ben meritato». Nel Diario allarga però la riflessione agli anni tra il 1986 e il 1992, comprendendo anche il periodo trascorso in Europa per il progetto, mai concluso, di un dottorato su Romano Guardini. Il 1° gennaio 2018 scrive: «Durante la preghiera serale sono rimasto fissato sugli anni in cui ero profugo (1986-1992). Ho ripercorso il disorientamento fatto cammino... Passo dopo passo, sentimento dopo sentimento. Da cosa fuggivo?». La risposta non è lineare. Bergoglio riconosce di non aver compreso allora ciò che stava vivendo: «Sapevo solo che dovevo scappare per salvare la “vita”, ma non sapevo cosa fosse la vita se non sopravvivere, e sopravvivere come si poteva». Eppure, rileggendo quel periodo, aggiunge: «Ma la tua mano, Signore, c’era». L’esilio e l’umiliazione vengono così interpretati come una preparazione alle responsabilità che gli sarebbero state affidate.

Le crisi spirituali: il «sottosuolo» del pontificato

Il Diario non nasconde le crisi vissute da Bergoglio né le presenta come incidenti marginali. Fernández parla di un vero «sottosuolo» spirituale che aiuta a comprendere gli anni del pontificato. Vi affiorano periodi di oscurità, rabbia, stanchezza, senso di fallimento e difficoltà nel riconoscere l’azione di Dio. Il momento più delicato sembra collocarsi tra il 2020 e il 2022: il 30 dicembre 2022 Francesco rilegge infatti una crisi durata circa due anni, nella quale riconosce di essersi lasciato dominare dall’autosufficienza e dal bisogno di controllare persone e situazioni. Proprio nel momento in cui vede con maggiore chiarezza le proprie contraddizioni, il Papa sceglie di tornare al «sentiero del riconoscimento della verità». La crisi non viene risolta negando il limite, ma accettandolo e trasformandolo in apertura alla compassione. Alla constatazione del «Jorge arrogante, autosufficiente, cinico e bugiardo su sé stesso» si accompagna così il richiamo a guardare «i più poveri, i più malati, gli umiliati». Le difficoltà interiori diventano una lente attraverso cui comprendere più profondamente la fragilità degli altri. Queste pagine mostrano anche come alcune delle scelte più visibili del pontificato siano maturate dentro una lotta meno visibile. Dietro l’insistenza sulla misericordia, sulla vicinanza e sul rifiuto del clericalismo non appare la sicurezza di chi ritiene di avere già trovato tutte le risposte, ma il cammino di un uomo costretto più volte a riconoscere la propria vulnerabilità e a ricominciare. Qui, in fondo, si trova una delle chiavi più importanti offerte dal volume: le crisi non costituiscono l’opposto del ministero di Francesco, ma il luogo nel quale egli cerca di purificare il proprio modo di esercitarlo.

La misericordia come «vera storia»

Se le esperienze del demonio, dell’inferno e della morte sono destinate a imporsi nei titoli, il filo profondo del Diario è un altro. «La misericordia è la mia vera storia», scrive Bergoglio il 20 giugno 1994. Nella stessa data individua il dramma peggiore nel «non lasciarmi misericordiare». Il 28 novembre 1998 riassume la propria esistenza nel motto episcopale: «La mia vita è stata un miserando atque eligendo». Nelle fasi di maggiore stanchezza e oscurità, il Papa ritorna continuamente alla convinzione di essere guidato. «Sono davvero un uomo condotto! Non ho dubbi su questo», annota il 31 dicembre 1993. Il 23 febbraio 2015 scrive: «Ho spesso notato che il Signore mi prepara lentamente a ciò che mi chiederà. Mi guida». Due giorni dopo riassume la propria fede in una formula evidenziata nel Diario: «MISERICORDIA: questo è Dio». La soluzione è sempre la stessa: «Tornare alla Misericordia, non stancarsi della Misericordia, il primato della Misericordia». È questa traiettoria a dare unità alle pagine: non il ritratto di un uomo dominato dal male o dalla paura, ma quello di un credente che avverte la lotta spirituale con particolare intensità, non nasconde le proprie fragilità e rilegge la propria vita alla luce di una misericordia ricevuta senza merito. Dietro le immagini più impressionanti resta l’uomo che, dopo aver confessato di sentirsi arrogante, autosufficiente e inadeguato, continua a chiedere di essere guidato e conclude il proprio Diario affidandosi alla protezione della Vergine.