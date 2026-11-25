La stragrande maggioranza della popolazione indonesiana che sfiora i 290 milioni è di religione musulmana (oltre 245 milioni, in maggioranza sunniti). Tuttavia, questi numeri che fanno dell’Indonesia il maggior Paese musulmano al mondo non hanno intaccato la varietà che ha sempre caratterizzato la situazione religiosa e lo stesso islam locale e, nonostante le pressioni dell’islamismo radicale e di gruppi jihadisti o fanatici, i valori di convivenza e tolleranza restano ancora caratteri distintivi nei rapporti tra le comunità del grande arcipelago. A tutela di questi principi è il Pancasila (“cinque princìpi”: fede in Dio, umanità, unità nazionale, consenso e giustizia sociale), di cui il presidente in carica Prabowo Subianto ha parlato in termini di rinnovata attualità il 1° ottobre, giorno in cui si celebra la nascita di questa ideologia di Stato nel 1945. Lo ha fatto parlando di “dovere storico” di attuare “una transizione da un sistema economico non ancora pienamente fondato sui principi del Pancasila verso un'economia che si basi realmente su di essi”. In questo contesto le risorse naturali non sarebbero considerate solo merci oggetto di libero scambio, ma un bene affidato in custodia, da gestire affinché porti il ​​massimo beneficio alla popolazione e alle generazioni future. Il grande Paese asiatico ha enormi risorse, posizione geografica favorevole e forti capacità attrattive per investimenti e partnership. D’altra parte, anche le sue religioni storiche hanno avuto origine in movimenti di merci e idee prima che di conquiste. Il commercio ha svolto un ruolo cruciale nel processo di islamizzazione del Paese, ma si è trattato di un percorso graduale e complesso, avvenuto in diversi periodi che hanno visto nel tempo la nascita di influenti sultanati musulmani, di un islam modernista, di gruppi radicali e di un islamismo sociale che ha ai suoi vertici Nahdlatul Ulama e Muhammadiya, movimenti che contano decine di milioni di aderenti. Oggi l’islam si conferma con ampio margine la religione più diffusa in Indonesia, con circa l’87 per cento di indonesiani musulmani, seguito dal cristianesimo che, considerando protestantesimo e cattolicesimo, raccoglie attorno al 10,5 per cento della popolazione. Va segnalato che i seguaci delle principali religioni non costituiscono gruppi omogenei. Ad esempio, vi sono molti musulmani per i quali il dettato islamico ha un ruolo fondamentale, ma anche molti che si riconoscono nella cultura islamica per tradizione famigliare, ma che pregano raramente, frequentano poco le moschee e raramente leggono il Corano. Una distinzione simile si può applicare anche alle altre confessioni religiose.

Sei religioni riconosciute e il primato della fede

Una peculiarità dell’approccio del governo indonesiano in materia di religione (e della relativa libertà di culto) risiede nel riconoscimento di sole sei fedi ufficiali: islam, protestantesimo, cattolicesimo, induismo, buddhismo e confucianesimo. Ogni cittadino indonesiano è tenuto ad aderire a una di queste confessioni e l’adesione deve essere obbligatoriamente indicata nei documenti ufficiali. L’ateismo non è ammesso e considerato socialmente inaccettabile. Sebbene non vi sia alcuna legge che lo vieti esplicitamente, manifestare pubblicamente il proprio disinteresse verso la religione comporta linciaggi mediatici e minacce attraverso i social network oppure arresti con varie accuse, tra cui quella di blasfemia. L’applicazione delle “legge antiblasfemia” è spesso opportunistica, ma colpisce anzitutto musulmani dissenzienti, esponenti del Jemaat Ahmadiyah Indonesia, setta che riconosce un profeta successivo a Maometto e, oggi, blogger, influencer o artisti considerati “devianti” rispetto all’identità islamica o al rispetto per le religioni. Dal 2017, con l’aggiunta della categoria, “altri credi” introdotta dopo una storica sentenza della Corte costituzionale, i seguaci di credenze spirituali indigene o autoctone che prima di allora non erano riconosciuti possono registrare ufficialmente, se lo desiderano, la propria “diversità religiosa” sui documenti d’identità. In precedenza, gli animisti venivano solitamente classificati come induisti poiché l’induismo si è dimostrato più flessibile, assimilando tali tradizioni, preesistenti al suo arrivo. Questo anche per conformarsi ai principi dell’ideologia del Pancasila che promuove l’unità e la tolleranza ma che al primo posto pone per tutti la fede in un Dio supremo. Va sottolineato come a livello regionale la composizione religiosa possa differire notevolmente dal quadro nazionale. Se gli induisti rappresentano solo l’1,7 per cento della popolazione complessiva, sono l’86 per cento degli abitanti di Bali. Allo stesso modo cattolici sono la metà e i protestanti un terzo degli abitanti nella provincia di Nusa Tenggara orientale, mentre il protestantesimo è predominante in diverse province della Papua. La presenza di circa 30 milioni di cristiani, la cui componente maggioritaria è protestante, sono una eredità dell'influenza europea e del dominio coloniale olandese sulla società indonesiana. Il cattolicesimo giunse in precedenza, principalmente tramite i missionari portoghesi nel XVI secolo (in particolare nelle isole orientali, come Flores). Il protestantesimo arrivò più tardi, al seguito della Compagnia olandese delle Indie orientali e del dominio coloniale olandese, radicandosi profondamente in aree quali Sulawesi settentrionale, la Papua e alcune zone di Sumatra. È interessante notare come il governo indonesiano distingua nettamente il protestantesimo dal cattolicesimo. In seguito all'indipendenza, per ragioni di pragmatismo amministrativo, il governo ha scelto di classificarli separatamente, dato che le due comunità presentavano distinte strutture di leadership, centri geografici e relazioni con lo Stato del tutto distinti.

Cristiani e musulmani: una convivenza non sempre scontata

I fedeli di entrambe le religioni vivono generalmente in armonia con i vicini musulmani, ma non è sempre stato così e se l’ultimo conflitto aperto è stato quello del 1999-2002 nelle Molucche, nel corso degli ultimi anni si sono registrate chiusure di chiese o opposizioni locali alla costruzione di nuovi luoghi di culto cristiani. Tra le religioni ufficialmente riconosciute dallo Stato indonesiano, l’induismo vanta la presenza più antica. Tuttavia, nella maggior parte del territorio, questa eredità storica è stata cancellata oppure è stata assorbita e rielaborata in chiave locale e oggi la popolazione di fede indù è concentrata sull’isola di Bali. Centrale nella diffusione di imperi di influenza indiana tra il VII e il XVI secolo, il buddhismo ha in Indonesia una storia antica, profondamente intrecciata con la presenza induista arrivata nell’arcipelago attorno al I secolo della nostra era lungo le vie dei commerci. Le stesse attraverso le quali, dal II secolo il buddhismo si diffuse nel Sud-Est asiatico dove la sua presenza ebbe un forte impatto, anche culturale. Oggi però questa religione è quasi esclusivamente praticata da circa due milioni di indonesiani di etnia cinese. Il buddhismo è anche parte del sincretismo religioso Tridharma (“tre insegnamenti”), ovvero un mix di buddhismo, taoismo e confucianesimo diffuso tra le comunità cinesi. Qui come altrove non tutti concordano nel definire il confucianesimo una religione, ma così è stata collocata nella Costituzione. Inteso come pratica culturale e religiosa attiva, il confucianesimo fu introdotto nell’arcipelago indonesiano da mercanti e immigrati cinesi giunti durante l’epoca coloniale olandese, per poi consolidarsi in istituzioni comunitarie organizzate a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Nel post-indipendenza, l’atteggiamento del governo indonesiano nei confronti del confucianesimo è stato ambiguo arrivando alla sua esclusione negli anni Novanta dalle religioni ammesse, quando il presidente Suharto represse la comunità cinese che, meno del tre per cento della popolazione, deteneva una quota sproporzionatamente ampia dell’economia nazionale. Di conseguenza, i seguaci del confucianesimo iniziarono a indicare il buddhismo o il cristianesimo come fede di appartenenza. In seguito, all’uscita di scena di Suharto nel 1998, il confucianesimo venne riammesso ufficialmente e dal 2006 è possibile inserirlo fra i dati personali nei documenti d’identità.