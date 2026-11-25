L a verità, se di una sola verità si tratta, non sarà semplice da accertare, nell’intrico di inchieste e di procure che procedono, a vario titolo, nella tragica conclusione della vicenda umana del prefetto Gianni De Gennaro. A quattro giorni dal suicidio dell’ex capo della Polizia nella sua tenuta di Fonteblanda, in provincia di Grosseto - mentre le diverse indagini procedono sul binario giudiziario - il dibattito resta acceso anche sul piano politico, con la Commissione parlamentare antimafia interessata a esaminare la documentazione sul caso. Pd, M5s e Avs chiedono di far slittare l’esame della relazione su «mafia e appalti» per acquisire rapidamente la documentazione e le lettere lasciate da De Gennaro. Ma la maggioranza tira dritto sulla relazione. La presidente della Commissione, Chiara Colosimo (FdI) non pare intenzionata a sovrapporsi al lavoro della magistratura e comunque vorrebbe far partire eventuali richieste solo dopo le esequie del prefetto. Concorda il vicepresidente Mauro D’Attis (Forza Italia): «Acquisiremo il materiale prodotto dagli inquirenti e ritenuto utile, ma non subito».

L’ultimo video, le lettere e gli esami «ripetibili»

Gli ultimi fotogrammi che ritraggono il superpoliziotto sono stati girati dalle telecamere di sicurezza della sua villa in Maremma e lo riprendono alle 7 di sabato mattina, presumibilmente poco prima del suicidio. Quei video sono stati acquisiti dai magistrati di Grosseto, dove è aperto il fascicolo per istigazione al suicidio. Ma ieri, sul fronte investigativo, uno dei passaggi chiave della giornata è avvenuto a Roma, nella sede del Raggruppamento investigazioni scientifiche dei carabinieri: in presenza dei pm grossetani Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini, guidati dalla procuratrice Maria Navarro, e dei tecnici della Polizia scientifica, sono state ufficialmente aperte e catalogate le buste rinvenute nell’abitazione toscana dopo il gesto estremo di sabato mattina.

Le perizie calligrafiche sui contenuti delle missive

Oltre ai biglietti destinati ai familiari e al custode della tenuta, tra i manoscritti ci sarebbero una lettera indirizzata direttamente al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca (titolare dell’inchiesta per depistaggio sulla strage di via D’Amelio che vedeva De Gennaro indagato) e un’altra accompagnata dall’indicazione «per chi vorrà pubblicarla», che gli inquirenti ritengono una sorta di testamento morale e difensivo del prefetto destinato all’opinione pubblica da un uomo che più di ogni cosa ha sofferto il peso della coltre plumbea di un sospetto così grave e «infamante». Dal poco che trapela, in uno degli scritti De Gennaro avrebbe fatto riferimento, rispetto alla sua morte, a «quello che nemmeno la mafia aveva ottenuto». Intanto, sul materiale probatorio, sono iniziati «accertamenti tecnici di natura ripetibile»: perizie grafico-forensi per confermare l’autografia dei testi e analisi informatiche sui due hard disk e sui telefoni cellulari sequestrati nella villa. Fra i reperti sequestrati, c’è pure la Ruger.80, la pistola semiautomatica usata per l’ultimo gesto, più due bossoli (uno sarebbe stato esploso dal prefetto poco prima per verificare l’arma), oltre a venti revolver e fucili trovati nell'abitazione, regolarmente detenuti.

Nordio: niente ispezioni

Le competenze giudiziarie sui vari aspetti dell’inchiesta sono una sorta di mosaico: oltre ai fascicoli aperti a Grosseto e Caltanissetta, anche la Direzione distrettuale antimafia di Firenze ha avviato un procedimento «modello 44» (ossia per ora senza indagati), per acquisire e valutare eventuali collegamenti con le inchieste ancora aperte sulle stragi del 1992 e 1993. Un groviglio in cui, nel dicastero di via Arenula, nessuno pare aver voglia di infilarsi. Lo lascia intendere chiaramente il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, interpellato dai cronisti su eventuali iniziative disciplinari nei confronti del procuratore nisseno Salvatore De Luca (per via di un’intervista rilasciata nei giorni precedenti al suicidio) a carico dell’ex prefetto): «Non abbiamo mai preso in considerazione l’idea di un’ispezione per quanto riguarda il merito di un’inchiesta, è inammissibile perché la magistratura è autonoma e sovrana». Tuttavia, il ministro considera come «il processo mediatico» e la diffusione delle intercettazioni abbiano «fatto male a tanti».

Venerdì l’autopsia, poi i funerali a Roma

L’esame autoptico del corpo del prefetto è in programma per venerdì. Poi la salma sarà restituita ai familiari per i funerali a Roma, previsti all’inizio della prossima settimana nella basilica di Santa Maria degli Angeli.