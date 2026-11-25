Dal V Day a Michela Murgia
di Redazionale
Intorno al 25 novembre, il Teatro Carcano propone tre spettacoli che affrontano da più angolazioni i motivi che generano ancora così tanta violenza di genere.
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November 25, 2026
Anche quest’anno il Carcano dedica un tempo pieno alla sensibilizzazione sulla violenza contro le donne. Si parte il 24 novembre con I monologhi della vagina di Eve Ensler, riportati in scena da Lella Costa con altre interpreti. Il 25 novembre Alessio Boni, con Omar Pedrini alla chitarra, porta in scena Uomini si diventa, viaggio nella mente del femminicida, scritto da otto grandi autori. Il 28 e 29 novembre Stai zitta!, dal saggio di Michela Murgia, smaschera con ironia i tentativi di far tacere le donne.
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