Dal Tavolo asilo e immigrazione un decalogo alle forze politiche per superare l’approccio securitario, fermare l’esternalizzazione delle frontiere e garantire percorsi regolari protetti e inclusivi Tra le richieste ci sono una riforma che faciliti arrivi regolari e una revisione della legge sulla cittadinanza. Idee subito accolte da Pd, Italia Viva, Avs e +Europa

Il Tavolo asilo e immigrazione (Tai) mette nero su bianco dieci proposte per un’accoglienza «diffusa, locale, libera e unica». E a parole trova immediatamente l’appoggio di un Campo largo quasi al completo (senza i 5 stelle). Con la segretaria del Pd, Elly Schlein, che invita a «superare la Bossi-Fini». E sulla cittadinanza promette: «Andremo avanti, chi nasce e cresce in Italia deve essere italiano». E con il deputato di Avs, Nicola Fratoianni, che dice «basta agli accordi con la Libia e ai Centri di permanenza per il rimpatrio» e indica la necessità di un lavoro più «sfidante».

Ma vediamo le proposte: il Tai chiede alla politica una riforma degli ingressi per lavoro e studio, una nuova disciplina degli ingressi protetti e stabilizzazione dei titoli di soggiorno. Ma anche una revisione profonda della procedura di asilo, del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e della legge sulla cittadinanza. E ancora: una cessazione della strategia di esternalizzazione delle frontiere a Paesi terzi che non rispettano i diritti umani, pieno rispetto dell’obbligo di soccorrere chi è in pericolo in mare, una riforma della normativa sulle espulsioni e un superamento della detenzione amministrativa. Strumento, quest’ultimo, «che ha ormai dimostrato nei fatti di essere patogeno e lesivo dei diritti fondamentali delle persone costrette». Infine, la definizione di un Piano Nazionale per l’inclusione delle persone di origine straniera e l’istituzione di un’autorità indipendente che monitori ogni forma di discriminazione e razzismo.

Sono queste, in sintesi, le proposte del Tai, la coalizione della società civile impegnata nella tutela e promozione dei diritti dei rifugiati e delle persone migranti, sulle politiche dell’immigrazione e dell’asilo. Tra le sigle, diverse anche quelle cattoliche, come Acli, Caritas italiana, Centro Astalli, Commissione Migranti e Giustizia e Pace dei Missionari Comboniani, Comunità Papa Giovanni XXIII, e Fondazione Migrantes. Anche loro hanno partecipato alla stesura delle proposte, che sono state presentate ieri a Roma, allo Spazio Sette libreria Ubik, in vista delle prossime elezioni. In prima fila erano presenti quasi tutti gli esponenti di spicco del Campo largo, escluso il presidente pentastellato Giuseppe Conte. Al suo posto avrebbe dovuto partecipare il deputato Alfonso Colucci, ma «non è riuscito ad esserci», ha spiegato al Fatto . Presenti invece (e favorevoli alle proposte) Elly Schlein, il deputato dem Paolo Ciani, Nicola Fratoianni, il segretario di Più Europa Riccardo Magi, e la capogruppo di Italia Viva alla Camera Maria Elena Boschi. La quale ha sottolineato come il centrosinistra abbia raggiunto «un’ottima sintesi» sul tema e ha assicurato che anche «il M5s sta lavorando con noi».

Non pervenuta invece la maggioranza, nonostante fosse stata invitata. E proprio il centrodestra è finito nel mirino delle associazioni. «Molti partiti e movimenti politici hanno scelto di rappresentare il fenomeno migratorio come una minaccia, associandolo a a un alto rischio per la sicurezza e per l’ordine pubblico e anche a quello di una spesa eccessiva di risorse pubbliche», è il fil rouge che ha accompagnato gli interventi. Per il Tai, si tratta di «una strumentalizzazione inaccettabile adottata da politici populisti e senza scrupoli per guadagnare consenso ai danni delle persone migranti, che ha portato a un quadro normativo vessatorio verso le persone in movimento e le organizzazioni umanitarie». Senza peraltro «fornire alcuna risposta». Per questo motivo, il Tai ritiene urgente «costruire una rappresentazione alternativa e un’iniziativa politica capaci di affermare un'idea di convivenza fondata su uguaglianza e giustizia sociale». In questo senso, il Tai considera fondamentale realizzare una gestione unitaria delle politiche sull’immigrazione e l’asilo attraverso un coordinamento interministeriale, un Dipartimento, presso la Presidenza del Consiglio, che sottragga la materia «al monopolio» del Ministero dell’Interno e alla sola ottica dell’ordine pubblico.

Necessità indicata anche da Schlein. La segretaria dem ha invitato a «riportare in Italia i soldi buttati nei Cpr in Albania» e ha esortato «a creare canali legali e sicuri per l’accesso, come i corridoi umanitari, che hanno funzionato bene, ma è mancata la volontà politica di farne una politica istituzionale». Mentre sulla cittadinanza, ha ribadito Magi, «serve una riforma che tenga insieme lo ius soli e un meccanismo legato al ciclo scolastico».