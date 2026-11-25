Edward Alsworth Ross era un cattivo soggetto. Ispirato profeta dell’eugenetica, coniò l’espressione «suicidio di razza» per indicare il disastro cui avrebbe condotto una politica tollerante verso l’immigrazione e nel 1914 scrisse: «William non lascerà tanti figli quanti Tonio perché non ammasserà la sua famiglia in una stanza, non mangerà maccheroni su una nuda tavola, non manderà la moglie a lavorare scalza nei campi e i figli a strappare cipolle invece che a scuola». Anni prima, professore a Stanford, aveva criticato la Southern Pacific Railroad che assumeva lavoratori cinesi (lui proponeva di prendere a cannonate le navi che trasportavano immigrati asiatici), e la vedova del padrone di quella ferrovia e fondatore di quell’università, Leland Stanford, ne aveva ottenuto il licenziamento. Vari colleghi, fra cui lo storico delle idee Arthur Lovejoy, dettero le dimissioni per protesta, e nel 1915 Lovejoy, allora a Johns Hopkins, fondò l’American Association of University Professors (Aaup), di cui fu primo presidente John Dewey e che divenne il più solido bastione della libertà accademica negli Stati Uniti. Come a dire: da un frutto bacato può nascere un albero frondoso.

La maggiore conquista dell’Aaup fu l’istituzione della tenure , che è conseguita da un professore dopo un periodo di prova (intorno ai sei anni) e ne garantisce l’illicenziabilità a meno di comportamenti criminali. In Italia sembrerà una questione da poco, visto quanti dipendenti pubblici e privati sono «di ruolo»; ma in America, dove chiunque può essere licenziato da un giorno all’altro per qualsiasi motivo (o per nessun motivo), conferisce a chi ne gode uno stato sociale straordinario. E il senso della tenure è ovvio: quando abbia opportunamente documentato la sua competenza e creatività, un professore deve essere libero, per il resto della sua carriera, di perseguire gli indirizzi di ricerca e di studio che preferisca, senza temere censure.

È altrettanto ovvio che tanta libertà dia fastidio, quindi non ci si stupirà se da decenni la tenure è sotto attacco. In casi clamorosi è stata revocata: a Ward Churchill dell’Università del Colorado, per esempio, il quale sosteneva che gli attacchi dell’11 settembre erano una logica conseguenza della politica estera di Washington. Ma la strategia più insidiosa, capillare ed efficace è consistita nell’affollare gli atenei di precari. In misura crescente, sono stati deputati a tenere corsi lettori, insegnanti a contratto e dottorandi, riducendo il numero dei professori e spesso concedendo loro sweet deals che prevedono un carico d’insegnamento ridotto. Così gli studenti di università dal costo medio di 40mila dollari l’anno (con punte di oltre 60mila) si trovano a respirare, dei luminari che li avevano attratti, solo i fumi di scappamento.

Diamo un po’ di numeri, basati sull’Università di California (Uc), dove ho lavorato per quarant’anni, e sulla City University of New York (Cuny) dove ho recentemente insegnato (a contratto). A Uc (con oltre 300mila studenti in 10 campus) i professori sono dodicimila, i lettori 3.700 e i dottorandi/docenti 25mila. A Cuny (con 240mila studenti in 26 campus) i professori regolari sono 7.000 e quelli a contratto il doppio. Naturalmente, per questa marea di precari la tenure è un sogno proibito e il licenziamento è sempre dietro l’angolo.

Una risposta a sfruttamenti e ingiustizie sarebbe l’adesione a un sindacato; ma la percentuale di professori che vi sono iscritti è ferma al 27%. A Uc due volte (prima del mio arrivo) la maggioranza dei professori si era espressa contro tale iscrizione. I precari hanno fatto di meglio. Nel 1999 gli assistenti di Uc aderirono all’United Auto Workers, uno dei maggiori sindacati del Paese con 400mila membri, e, da allora, lettori, borsisti e anche personale non accademico li hanno imitati, raggiungendo una quota complessiva di 60mila. I dirigenti hanno starnazzato dicendo che così si minacciava la «missione» dell’università, che si confondeva una forma di apprendimento (realizzato, secondo loro, permettendo ai dottorandi il «tirocinio» di tenere corsi) con una semplice prestazione di lavoro (cioè con la realtà dei fatti); ma alla fine hanno dovuto abbozzare. E i risultati si vedono: in marzo si è firmato un contratto triennale, ultimo di una lunga serie, che garantisce il 45% di aumenti ai precari. Cuny ha da poco firmato un contratto analogo, anche se a condizioni meno vantaggiose.

È una giungla, nella quale un ristretto numero di privilegiati (me compreso) riceve centinaia di migliaia di dollari per un impegno limitato, studenti e famiglie pagano un occhio della testa per servizi diversi da quelli promessi e chi lavora davvero è nelle stesse condizioni di un dipendente di Amazon o Uber. Tanto vale allora capire che la salvezza è nella solidarietà: che sprechi e privilegi vanno aggrediti con le cannonate (metaforiche) degli scioperi.