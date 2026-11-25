«Tom siamo noi». O meglio. «Tom non è solo un povero ingenuo corrotto dal diavolo, da Nick Shadow, ma Tom Rakewell rappresenta l’umanità intera. Quella di ieri e quella di oggi». Il Tom Rakewell protagonista di The rake’s progress di Igor Stravinskij. Titolo che inaugura la stagione del Teatro dell’Opera di Roma. «Quinta apertura consecutiva per me» dice Michele Mariotti che il 27 novembre sarà sul podio del Teatro Costanzi per questo che è «un lavoro perfetto, una sintesi mirabile della musica dei secoli precedenti, in particolare del Settecento mozartiano, che solo uno dei più grandi geni del Novecento poteva produrre» riflette Mariotti, classe 1979, dal 2022 direttore musicale dell’Opera di Roma. «Un debutto, per me, come debutti sono stati altre opere che ho proposto in questi anni. Un titolo, poi, che dialoga con l’apertura del 2027, che sarà con la mozartiana Clemenza di Tito. Mi piace creare paralleli nel tempo, come è stato tra Simon Boccanegra e Peter Grimes» sottolinea Mariotti, da quest’anno nuovo direttore principale dell’Orchestra sinfonica nazionale della Rai. «Le mie due case, quella lirica a Roma e quella sinfonica a Torino» spiega il musicista tra una prova e l’altra del Rake’s. Regia di Rafael Villalobos. Protagonisti Lawrence Brownlee, Rosalia Cid, Alex Esposito, Daniela Barcellona e Jennifer Larmore. «Quando si sceglie un titolo – racconta il direttore pesarese – occorre sempre chiedersi che senso ha fare questa o quell’opera in relazione alla nostra vita, al nostro presente».

E quale il senso, Michele Mariotti, di proporre oggi, in questo frangente storico, una partitura come The rake’s progress?

«Rake’s parla dell’impossibilità dell’essere umano di fare scelte responsabili. Nick, il diavolo, nella sua morale finale dice: “Quanto vorrei non esistere, eppure ci sarò sempre”. Perché ognuno di noi ha dentro di sé un aspetto problematico, un lato oscuro con il quale fare i conti. Stravinskij e i suoi librettisti, Auden e Kallman, raccontano un deterioramento di Tom, che è fisico, ma soprattutto morale. Per dirci che ognuno di noi deve fare i conti con i propri demoni».

Questa l’attualità dell’opera?

«Stravinskij porta in scena un grande spaccato umano, come capita con i grandi capolavori dell’opera, penso a Nozze di Figaro o a Falstaff. Rake’s è un titolo che mette a nudo l’uomo. Non è solo un’opera dove si parla di tentazione, ma racconta lo sgretolamento fisico e morale di un uomo che non ha la responsabilità delle proprie scelte. Nick gli offre sempre una via di uscita, ma lui non la coglie mai. Così Rake’s è un’opera che narra sì la vicenda di un povero ingenuo corrotto dal diavolo, ma che diventa un’altissima riflessione sulle responsabilità individuali, che sono anche le nostre».

Qual è la corruzione morale di oggi? Chi è oggi il diavolo?

«In Rake’s ogni personaggio è allo stesso tempo archetipo ed essere umano. Pensiamo ai loro nomi. Nick Shadow è una persona che ha un nome, ma è anche un’ombra, perché ognuno di noi fa ombra, ciascuno di noi ha un’ombra, non puoi liberartene. Anna Trulove è un nome, ma è anche l’amore vero. La nuova corruzione oggi è la ricerca della verità. È un paradosso perché paradossalmente è la gabbia a favorire la tua libertà all’interno di essa. Vado con la mente al mio ultimo anno di studi di Composizione in Conservatorio. Dopo aver imparato tutto era il momento della scrittura libera. Ma io mi trovavo in difficoltà di fronte a questa totale libertà. Ecco allora che darsi delle regole diventa una garanzia di poter esercitare la propria libertà. Tom e Nick ci dicono questo».

E musicalmente, quale la modernità di una partitura che ha 75 anni?

«Stravinskij guarda a Mozart, ha la necessità di rivolgersi al passato perché capisce che il passato può essere la base del futuro, per un nuovo modo di fare musica, per un nuovo linguaggio. Così il suo Neoclassicismo recupera forme e strutture dalla tradizione filtrandole attraverso una sensibilità totalmente moderna. Il risultato è un capolavoro che come tutti i capolavori dell’arte non resta vittima del tempo e della cultura che lo ha generato. Stilemi classici, Mozart e Händel, numeri chiusi e il clavicembalo a evocare un’atmosfera sinistra con il suo suono raggelante. Un’opera dove, come in tutto Stravinskij conta l’aspetto ritmico, ma dove la cantabilità dilaga. È belcanto perché devi sostenere la voce, devi cantare anche le pause. E il belcanto non è associato solo a un certo tipo di repertorio di un certo periodo storico, ma è un approccio più ampio alla musica. Occorrono una pulizia, leggerezza e suono secco per eseguire questa opera, mantenendo sempre un distacco neoclassico per restituire la volontà dell’autore, rivivere il passato filtrandolo attraverso la sensibilità moderna».

Rake’s progress fu scritta da Stravinskij per la Biennale di Venezia del 1951. Oggi che spazio c’è per la nuova musica?

«C’è, ma deve essere sicuramente più ampio perché si deve dare spazio a chi il presente lo vive. I teatri devono tornare a commissionare partiture a nuovi compositori. La musica deve riconquistare il ruolo centrale che aveva. Non è intrattenimento, dobbiamo dirlo. Il teatro deve tornare ad essere uno specchio della società e un luogo identificativo per il pubblico. Il teatro fa arricchire spiritualmente, ma, diciamolo, se è gestito bene anche economicamente. Lo dico io che vengo da una piccola cittadina sul mare come Pesaro che ha saputo fare della musica una chiave di volta per il suo rilancio culturale ed economico puntando tutto su Rossini. Chiudere un teatro è come chiudere una scuola, un ospedale. Dobbiamo evitare che questo avvenga».