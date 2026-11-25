Dodici lavoratori e lavoratrici con disabilità psichiche hanno ideato una nuova offerta sociosanitaria a loro immagine. Il risultato? Guide più chiare e maggiori interventi a domicilio. Il lavoro del progetto "Involve" con Cnca

Giorgia lavora da anni nelle cucine della cooperativa “Il Pungiglione” di Monterotondo, in provincia di Roma, dove ha imparato a vivere in autonomia con la sua disabilità psichica. Luca (nome di fantasia), invece, è impiegato nei campi agricoli della cooperativa “Il Trattore” di Roma, che conosce a memoria le sue fragilità: «Eppure, mi vergogno a dire le mie cose allo sportello sociale del Comune», confessa. Come lui, centinaia di altre persone con disabilità psichiche in Italia hanno sperimentato disagi simili di fronte ai servizi per la salute mentale. Assenza di guide cartacee o digitali dell’offerta, scarse competenze relazionali del personale agli sportelli o eccessiva burocrazia. Per questo, nelle scorse settimane 23 lavoratori e lavoratrici delle cooperative “Il Pungiglione” e “Il Trattore” per la prima volta hanno elaborato raccomandazioni rivolte direttamente ai decisori politici: un vademecum per migliorare i servizi socio-sanitari, scritto dalle persone vulnerabili che ne beneficiano. A permetterlo è stato il progetto europeo “Involve”, di cui Cnca (Coordinamento nazionale comunità accoglienti) è partner per l’Italia, che promuove la partecipazione delle persone fragili nella progettazione delle politiche pubbliche che le riguardano.

Il lavoro alle raccomandazioni, nelle due cooperative, è terminato la scorsa settimana. Oltre ai lavoratori, Cnca ha coinvolto anche undici tra responsabili di cooperative e servizi per l’impiego e operatori socio-sanitari. In una prima fase, i professionisti hanno ascoltato i lavoratori che, in due cicli di interviste, hanno raccontato la propria storia personale, concentrandosi sulle difficoltà incontrate nel rapporto con i servizi pubblici. I gruppi, poi, hanno analizzato le politiche per la salute mentale in vigore. Infine, sono stati i dirigenti delle cooperative a leggere le parole dei soci, dando avvio alla stesura delle raccomandazioni finali. «Sono stati incontri carichi di emozioni», sintetizzano i partecipanti.

Un cartellone realizzato dai partecipanti al progetto durante i lavori / CNCA

I lavoratori hanno suddiviso le raccomandazioni in tre grandi aree: accessibilità, inserimento lavorativo e progettazione dei servizi. Alcune delle richieste avanzate dalle persone vulnerabili hanno a che fare con difficoltà quotidiane: «Introdurre un punto unico di accesso per i servizi sociali», «promuovere i servizi domiciliari» e «predisporre guide cartacee e digitali». Altre riguardano, invece, il futuro impiego: «Istituire un tavolo politico per rivedere regole e strumenti dei tirocini» ed «evitare lo sfruttamento garantendo incarichi coerenti con capacità e aspettative». Infine, i lavoratori delle cooperative hanno chiesto di «assicurare che i progetti non vengano interrotti con i cambi di leadership».

Tutto il percorso, finanziato con i fondi europei, è stato costruito intorno al “budget di salute di comunità”. Così lo definisce il Cnca: «Un modello che aiuta le persone fragili a costruire il proprio progetto di vita, promuovendo l’ascolto dei suoi bisogni a partire dal coinvolgimento della persona interessata e della sua rete affettiva». «Non è uno strumento amministrativo o finanziario – puntualizza Caterina Pozzi, presidente del Cnca –. È un modo diverso di intendere il welfare. Non si limita a sostenere il singolo: cambia i contesti in cui la persona vive. Per questo è un progetto di comunità e nella comunità, e per questa ragione rende effettivi diritti di cittadinanza che spesso restano sulla carta».

Non si tratta, perciò, solo di finanziare i progetti, ma di tenere insieme risorse sanitarie, sociali e comunitarie per intervenire su abitare, lavoro, relazioni e partecipazione alla vita collettiva. Di fatto, nel caso delle cooperative “Pungiglione” e “Trattore”, il budget di salute di comunità è diventato un vero strumento di partecipazione democratica delle persone con disabilità. Un risultato che, secondo il Cnca, potrebbe essere raggiunto anche altrove. «Le persone che usufruiscono dei servizi sono in grado di valutarli e di dirci come possiamo migliorarli assieme – conclude Pozzi -. Molte organizzazioni della nostra federazione lavorano da anni con la progettazione personalizzata condivisa: nella salute mentale, nel consumo problematico di sostanze, nella disabilità. Chiediamo che questo approccio venga esteso a tutti gli ambiti dell’intervento sociale e sociosanitario. Così si supera un welfare frammentato e centrato soltanto sulle prestazioni erogate».