Due ordigni esplosi martedì a Taminango, Dipartimento di Nariño, hanno fatto saltare in aria due tralicci elettrici, spegnendo il sudovest della Colombia. Inviati altri militari nelle strade, il presidente Abelardo De La Espriella si rivolge pubblicamente agli autori dicendo: «Ve lo giuro, sarete voi i prossimi a spegnervi». E assicura: «Non ci faremo intimidire da nessun gruppo terroristico». Il riferimento è alle fazioni dissidenti delle Farc, Forze armate rivoluzionarie della Colombia, che dieci anni dopo l’accordo di pace sottoscritto il 24 novembre 2016 a Bogotà, denunciano il presunto «tradimento» dello Stato a ex combattenti e contadini, abbandonati al loro destino.

In poco più di 72 ore, dissidenze Farc e i loro concorrenti dell'Ejército de liberación nacional (Eln) hanno eseguito almeno sei attentati terroristici, da Villavicencio a Cúcuta, provocando 40 feriti e un morto. Cifre al di sotto della media, che è di 3,4 attentati al giorno, con la metà dei municipi (527 in totale) dilaniati dalla presenza di gruppi armati. Nella sua recente visita a Bogotà il segretario della Difesa Usa, Pete Hegseth, è intervenuto sulla crisi suggerendo a De La Espriella ulteriori «attacchi mirati» puntando all’eliminazione fisica dei gruppi armati. «Stiamo tornando indietro, ma il problema non è l’accordo di pace, che semmai va attuato, bensì la mancanza di volontà politica di entrambe le parti: dello Stato e dei gruppi armati, che ora reclutano adolescenti e si autofinanziano con entrate illegali. È quindi urgente che le parti trattino e smettano di accanirsi contro le comunità rurali», commenta ad "Avvenire" Gabriel Santiago Mera, attivista e segretario esecutivo della Commissione interecclesiale di giustizia e pace della Colombia. «Lo dobbiamo alle vittime, ai contadini e anche a papa Francesco, che durante la sua visita nel Paese (2017, ndr) ci ha detto che la pace andava costruita giorno dopo giorno – ha proseguito Mera –. Per ben tredici volte la Colombia ha cercato la strada della pace, ma l’intesa è sempre saltata per i boicottaggi del governo e l’immaturità delle guerriglie». La Commissione interecclesiale, fondata nel 1988 dal padre gesuita Javier Giraldo Moreno, li ha seguiti quasi tutti ricevendo lo scorso 21 novembre, al Teatro Miela di Trieste, il Premio speciale della Fondazione Lucchetta Ota D’Angelo Hrovatin per «l’accompagnamento diretto e quotidiano» garantito alle popolazioni rurali anche attraverso la creazione di “Zone umanitarie” e “Zone di biodiversità” utili a proteggere le comunità sfollate.

«Viviamo la realtà delle aree rurali, non sempre conosciuta nelle città, sostenendo le comunità vittime di sistematiche violazioni dei diritti umani – ha osservato Mera –. Portiamo la loro istanza alle istituzioni locali e, spesso, alla Commissione e alla Corte interamericana dei diritti umani». Tra i casi più emblematici vi è l’Operación Génesis, offensiva militare eseguita nel febbraio 1997 dall’esercito in coordinamento con i paramilitari che ha provocato 3.500 sfollati, soprattutto afro discendenti, e decine di sparizioni e morti, tra cui quella del leader sociale Marino López Mena, smembrato dopo numerose torture. La Commissione ha anche denunciato il massacro avvenuto tra il 1986 e 1994 nelle località di Trujillo, Ríofrío e Cauca, eseguiti dall’esercito in alleanza con i capi del cartello del “Norte del Valle” e conclusa con l’uccisione di 342 vittime, tra cui il sacerdote Tiberio Fernández, e 1.300 sparizioni. «Stiamo tornando a quei tempi bui, dove il dissenso viene criminalizzato – ha concluso Mera –. L’accordo va recuperato cercando anche un po’ di verità e superando gli interessi multinazionali che lo boicottano».