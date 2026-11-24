Uno striscione bianco di tre metri con la scritta in nero e rosso "Siamo arte. Facciamo politica" e soprattutto con i disegni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei ministri Giuseppe Valditara, Anna Maria Bernini e Matteo Salvini raffigurati a testa in giù. È questa l'esposizione apparsa sulla cancellata dell'Accademia delle Belle Arti di Firenze oggi pomeriggio, segnalata alla polizia dal consigliere regionale FdI Jacopo Cellai e rimossa prima che arrivassero gli incestigatori della Digos di Firenze. Ma le immagini sono state riprese dai presenti e diffuse scatenando la reazione del partito della premier che chiede alla sinistra di prendere le distanze. Anche da Forza Italia c'è la ferma condanna di questo «atto di violenza» e anche dal partito di Antonio Tajani viene auspicata una presa di posizione netta.

«Profonda indignazione per lo striscione comparso sulla cancellata dell'accademia di Belle Arti di Firenze, in piazza San Marco», nel centro cittadino, «con le immagini della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei ministri Giuseppe Valditara, Anna Maria Bernini e Matteo Salvini raffigurati a testa in giù. Una vicenda resa ancora più grave dal fatto che quello striscione sia ancora esposto ormai da giorni, senza che nessuno abbia ritenuto di intervenire per rimuoverlo», la denuncia all'ora di pranzo del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Jacopo Cellai che ha fatto scattare l'allarme.

A dare man forte al gruppo FdI Toscana che esprime solidarietà agli esponenti di governo, anche il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati Galeazzo Bignami: «Ancora una volta assistiamo al ricorso a immagini che evocano le pagine più buie della nostra storia. Il legittimo dissenso non può trasformarsi in intimidazione, nè la libertà di espressione diventare un alibi per veicolare messaggi di violenza politica. Ci aspettiamo una condanna unanime e senza ambiguità da parte di tutte le forze politiche». Sulla stessa lunghezza d'onda gli azzurri con Maurizio Gasparri che cosidera il gesto «irresponsabile che merita la condanna unanime». In difesa dei colleghi di governo arriva anche la ministra per le Riforme Elisabetta Casellati per cui «quanto accaduto all'accademia di Belle Arti di Firenze va ben oltre la legittima protesta: è un gesto minaccioso che squalifica ogni forma di dissenso». Coro unanime anche dalla Lega per cui «quanto accaduto a Firenze è gravissimo e politicamente inquietante. È inaccettabile che si utilizzi il linguaggio dell'odio per colpire chi ha idee diverse e rappresenta milioni di italiani. Ancora più grave è il silenzio di chi dovrebbe prendere le distanze senza esitazioni».

Dalla sinistra ad intervenire è la sindaca dem di Firenze Sara Funaro. «Non ci sono ragioni politiche che possano giustificare immagini che evocano la violenza - dice - Condanno con fermezza il contenuto dello striscione esposto sulla cancellata dell'accademia di Belle Arti ed esprimo la mia solidarietà alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai ministri Valditara, Bernini e Salvini. Il dissenso, anche il più radicale, è parte essenziale della democrazia, ma il rispetto delle persone e delle istituzioni non è negoziabile».