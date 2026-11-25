Un lavoro sotto traccia. E una data cerchiata in rosso: gennaio 2027. «... Ci sarà forse un giudice che dirà che questo simbolo è mio. Io sono sempre in politica, anche quando fai la spesa fai politica, quando scegli il bus. Non sono mai uscito. Se il giudice dice che il Movimento è mio me lo prendo e magari lo darò in uso ai minori di 25 anni». Quelle ultime tre parole interrogano la politica: che vuol dire in uso agli under 25? Danilo Toninelli, uno arrivato al governo con il M5S della prima ora, spiega così: «In Serbia il partito degli studenti ha vinto in pochi mesi, e nessuno di loro era candidato...». E ancora: «Ci tiene a riprendersi il simbolo, non per vendetta ma per giustizia. Si sente tradito: non s'è mai visto nella storia il fondatore di un partito cacciato dal suo stesso partito», dice Toninelli che, parola dopo parola, regala una fotografia della nuova idea politica di Grillo: «Il punto centrale sarà il limite dei due mandati, l'accettazione da parte dei ragazzi di essere post ideologici, niente destra né sinistra, ma temi come l'ambiente e l'energia, di cui Beppe parlava vent'anni fa. Sarà fondamentale la democrazia diretta, non il leaderismo».

Settimana dopo settimana, il piano prende forma. Grillo tesse la tela. Sente i "suoi" 5 stelle. Riflette sui numeri dei sondaggisti. Parla con Andrea Stroppa, l'uomo di Elon Musk in Italia. Poi sfida Conte e strizza l'occhio a Di Battista. «Bei tempi prima che arrivasse il Reverendo Jones (così Grillo chiama Conte)... Lui è indeterminato, è dentro il principio di indeterminabilità. Non ce l'ho con lui, ma a gennaio ci sarà forse un giudice che dirà che questo simbolo è mio.... E io ci sono, sono l'unico che può cambiare questo Paese, ho una visione diversa... Di Battista? Se facesse un partito gli darei una mano domani mattina. È il mio fratello minore». Le parole di Grillo non passano inosservate ai piani alti di Pd e M5S. Schlein e Conte guardano con fastidio la sfida di Grillo. E si interrogano su due punti. Uno: Di Battista, ieri uomo di punta dell'armata M5S e oggi frontman dell'Associazione Schierarsi scenderà davvero (e nuovamente) in politica? Punto due: e quanto potrebbe pesare il suo movimento, ora anche con il sostegno del Fondatore? Per Fabrizio Masia, sondaggista di Emg, il «potenziale del partito di Di Battista è interessante, e si aggira tra il 5-6% degli elettori», ma «c'è ancora da capire se abbia davvero voglia di scendere in campo, chi ci sarà dentro il movimento, quali saranno le proposte e anche come verranno veicolate». Insomma, le variabili sono molte, ma allo stato attuale Schierarsi potrebbe valere un 5% e potrebbe diventare una spina nel fianco nel campo progressista. Masia conferma: «Nel contesto attuale, con le due coalizioni che sono molto vicine, Di Battista potrebbe levare al centrosinistra anche un 3-4% di elettori, risultando determinante per la sua non competitività». Parla anche un altro sondaggista, Antonio Noto: il peso che l'Associazione Schierarsi oggi «si misura al di fuori dei progressisti e oscilla da un 3 per cento minimo fino a un massimo del 5... Ottenere un 3% è importante, perché supererebbe la soglia di sbarramento e avrebbe rappresentanza parlamentare, ma i numeri cambiano in base a chi sarà il candidato a premier tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein... Se a vincere le primarie fosse l'ex premier, infatti, "Schierarsi sarebbe sul 3%", se fosse invece la segretaria del Partito democratico la quota salirebbe al 5, perché andrebbero a confluire su Di Battista tutti i voti dei pentastellati delusi».

Beppe Grillo intanto si muove. Anche nei salotti tv. Salta l'intervista a "Belve" ma va da Fazio. «Ho visto Beppe in grande salute, gli 80 anni si avvicinano e mi ha fatto piacere vedere che sia ancora carico, sveglio, brillante...», osserva Toninelli. E tona suo Progetto Serbia: «...Ha detto una cosa fichissima, che vuole riprendere il simbolo e poi donarlo a dei ragazzi che hanno meno di 25 anni. Fazio l'ha presa come una battuta ma non lo è. E sarebbe bello se in Parlamento entrasse un giovane gruppo antisistema, a quel punto sarebbe ininfluente che le elezioni le vincesse Schlein o Meloni, non cambia molto».